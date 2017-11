Black Is Beautiful... Friday

Et dire que ce "black Friday" américain vient polluer notre vendredi 24 novembre bien franchouille automnale ... Et que bons veaux, des millions vont dépenser des milliards peut-être, me laisse pantois émois !

Dès potron minet, les consommateurs (le mot acheteur est banni depuis des lustres), donc, ils-elles vont se masser, s'écraser contre les portes des temples de la consom-Nation et lorsqu'à 10 heures... Vont se marcher dessus, se piétiner pour choper, arracher à d'autres des appareils dont-ils-elles n'ont pas vraiment besoin... Et on s'étonne qu'un Macron, un Trump soient passés ? La masse est à la masse, plus aucun décernement, lessivée, des cerveaux lobotomisés et le QI en berne.

Dire que les manifs contre la loi travail n'ont mobilisé que quelques clampins, mais là ce seront des millions prêts à s'écharper pour foutre la main sur des objets dérisoires qui seront passé de mode d'ici noël. On voit très bien où les priorités se situent en cette société cannibale ; bouffer, bouffer à s'en péter la panse, et surtout faire disjoncter le cervelet. Nous somme presque tous devenus des intestins, gros ou grêle sur pattes, déambulant entre des rayons de supermarché avec comme extension le caddy. L'Omo caddytus est né !

Y'aura aussi la frénésie sur internet, ca va cliquer à mort, ca va "enter" carte de crédit, crédit revolving sur la tempe... En janvier faudra raquer ! Donc entre ceux qui vont cavaler dehors et ceux qui vont pianoter dedans, ben moi, j'vais aller me promener au parc, et même si j'étais à poil, le cul nu, je suis sûr d'être tranquille ; pas un chat, pas un cloporte, mon "black Friday" en paix quoi !

A la base le "black Friday" est issu d'un fait historique saumâtre : le vendredi 11 novembre 1887[1] furent pendus quatre ouvriers arrêtés après l'explosion d'une bombe lors du rassemblement du Haymarket à Chicago. Pour la petite histoire, ce rassemblement qui voulait défendre la journée de 8 heures en usine eut lieu le 1er mai 1886. Lorsque la manifestation se dispersa, une bombe explosa en tuant des policiers. Les autorités prirent au hasard 4 anarchistes et les jugèrent fissa. Donc, tous les ans, vous qui profitez du weekend prolongé du 1er mai, fête du travail ben ca vient de ça : l'exécution de 4 travailleurs ; et ainsi, ce "black Friday" est lié à jamais à ces événements... A noter, que les états unis ne fêtent jamais le 1er mai, mais le "labor Day" début septembre.

Donc que le "black Friday" soit devenu ce top-départ d'orgie consumériste, sans aucun respect de la mémoire de ces 4 innocents. Puisque des jours où de vrais innocents furent salis, me fait penser qu'on a nous aussi en France, nos condamnés par erreur ; ça aurait de la gueule : Le "Dreyfus Saturday Day" - jour de sa condamnation le samedi 22 décembre 1894, en plus ca tombe bien, juste avant noël ! Vous en voulez un autre de jour des soldes à la française ? Le " Dils Friday Day", un vendredi 27 janvier 1989, jour ou Patrick Dils fut condamné à perpétuité et innocenté en 2001... Puisque nous en sommes à célébrer la consommation les jours où des hommes et femmes montaient à l'échafaud ou en taule ad vitam, pourquoi pas s'enfoncer un peu plus dans l'innommable ?

Notre pays est colonisé depuis deux ou trois décennies et est vendu aux states ; Voir les gamins français célébrer/décérébrés Halloween, alors que "trick or treat" ne veut rien dire pour eux... Pourquoi pas le 4 juillet, le "cinco de mayo", quant au "black Friday" ?

In fine, ce "black Friday" vient le lendemain de "Thanksgiving" qui célèbre par un holocauste de dindes chaque année, le remerciement des indiens qui permirent aux premiers colons de survivre sur ces terres inhospitalières américaines... Fi, du massacre de millions de "native américains" qui aujourd'hui pour les derniers survivent dans des réserves, un peu comme des dindes d'ailleurs ; "Yes, we can" qu'ils disaient les supporters de - tu l'auras dans l'Obabama ! Ou le Trump la mort et son "make the america great again ! On a quoi chez nous histoire de vivre sous un slogan qui mange pas d'foin ? La France en marche ? Un, deux, un, deux, tête à droite, supermarché !

Comme aurait Léo mon héro "nous vivons une époque épic, mais nous n'avons plus rien d'épic".

Georges Zeter/novembre 2017