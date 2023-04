Le CEI est supervisé par la Human Rights Campaign, le plus grand lobby politique LGBTQ+ au monde et encouragé par les trois plus grandes sociétés d’investissement dont BlackRock

Les dirigeants d’entreprises telles que Nike, Anheuser-Busch et Kate Spade, dont les marques ont fait de l’influenceuse transgenre controversée Dylan Mulvaney la « It girl » branchée d’aujourd’hui, ne se contentent pas de donner des signaux de vertu.

Ils accordent des contrats lucratifs à ce qui était autrefois considéré comme des célébrités marginales parce qu’ils sont obligés de le faire, sous peine de perdre un score de crédit social très important qui pourrait faire ou défaire leurs affaires.

L’enjeu est leur score à l ‘Indice d’Égalité des Entreprises (Corporate Equality Index ou CEI), qui est supervisé par la Human Rights Campaign [Campagne des droits de l’homme], le plus grand groupe de lobbying politique LGBTQ+ au monde.

La Campagne des droits de l’homme administre l’indice d’égalité des entreprises (Corporate Equality Index ou CEI), une note de crédit social très importante pour les entreprises

Le HRC [Campagne des droits de l’homme], qui a reçu des millions de dollars de la Fondation Open Society de George Soros entre autres, publie des fiches d’évaluation des plus grandes entreprises américaines par l’intermédiaire de la CEI : il attribue ou soustrait des points en fonction du degré d’adhésion des entreprises à ce que le HRC appelle ses « critères d’évaluation« .

Les entreprises qui atteignent le maximum de 100 points obtiennent le titre convoité de « Meilleur lieu de travail pour l’égalité LGBTQ« .

Quinze des vingt premières entreprises classées par Fortune ont obtenu une note de 100 % l’année dernière, selon les données de HRC.

Selon le dernier rapport, plus de 840 entreprises américaines ont obtenu des scores élevés dans le cadre de l’indice CEI.

Le HRC, qui a été créé en 1980 et a lancé la CEI en 2002, est dirigé par Kelley Robinson, qui a été nommée présidente en 2022 et a travaillé en tant qu’organisatrice politique pour la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008.

Kelley Robinson, présidente de HRC – Getty Images

Le HRC énumère cinq critères d’évaluation principaux, chacun avec ses propres sous-ensembles, pour que les entreprises gagnent – ou perdent – des points CEI.

Les principales catégories sont les suivantes :

Protection des travailleurs,

Avantages pour tous,

Soutien à une culture d’intégration,

Responsabilité sociale de l’entreprise et citoyenneté responsable.

Une entreprise peut perdre des points CEI si elle ne répond pas à la demande de HRC concernant « l’intégration de l’intersectionnalité dans le développement professionnel, la formation axée sur les compétences ou d’autres formations » ou si elle n’utilise pas un « programme de diversité des fournisseurs avec des efforts démontrés pour inclure des fournisseurs LGBTQ+ certifiés« .

Le CEI et ses critères de notation principaux

James Lindsay, un podcasteur politique qui dirige un site appelé New Discourses, a déclaré au Post que la campagne pour les droits de l’homme administrait le classement CEI « comme un racket d’extorsion, comme la Mafia ».

Elle ne se contente pas non plus de rester passive.

Chaque année, le HRC envoie des représentants dans les entreprises pour leur dire quel genre de choses elles doivent rendre visibles dans l’entreprise.

Ils leur donnent une liste d’exigences et « s’ils ne s’y conforment pas, ils risquent de ne pas conserver leur score CEI« .

Les fonds ESG à la base du financement de la propagande wokiste

La CEI est un élément moins connu du mouvement ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance d’entreprise) qui est de plus en plus encouragé par les trois plus grandes sociétés d’investissement du pays.

Les fonds ESG investissent dans des entreprises qui s’opposent aux combustibles fossiles, prônent la syndicalisation et privilégient l’équité raciale et l’égalité des sexes au détriment du mérite dans le recrutement et la sélection des membres du conseil d’administration.

En conséquence, certains PDG américains sont plus soucieux de plaire à BlackRock, Vanguard et State Street Bank – qui figurent parmi les principaux actionnaires de la plupart des sociétés américaines cotées en bourse (dont Nike, Anheuser-Busch et Kate Spade) – que d’irriter les conservateurs, ont indiqué de nombreuses sources au Post.

Cette semaine, les nouvelles campagnes publicitaires de M. Mulvaney avec Bud Light et Nike ont froissé les plumes des critiques, de la star de la country Travis Tritt et de Kid Rock – qui a tweeté une vidéo de lui en train de tirer sur des caisses de Bud Light – aux femmes olympiennes et même à Caitlyn Jenner, qui a déclaré à propos de Nike :

« C’est une honte de voir une entreprise américaine aussi emblématique se dégrader de la sorte ! … C’est un scandale.« . – New York Post

As someone that grew up in awe of what Phil Knight did, it is a shame to see such an iconic American company go so woke ! We can be inclusive but not at the expense of the mass majority of people, and have some decency while being inclusive. This is an outrage. https://t.co/VJoLCvTyBt — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 6, 2023

Traduction :



– Jenner : En tant que personne ayant grandi dans l’admiration de ce que Phil Knight a fait, c’est une honte de voir une entreprise américaine aussi emblématique s’enfoncer dans l’obscurantisme ! Nous pouvons être inclusifs, mais pas aux dépens de la grande majorité des gens, et avoir un peu de décence tout en étant inclusifs. C’est un scandale.



– Oli London (transgenre anti-wokisme) : Parlons de Nike… une marque qui traite les hommes comme Dylan Mulvaney qui prétendent être des femmes mieux qu’elle ne traite les femmes.

En 2018, l’ambassadeur et mannequin de la marque Nike + 10 médaillés olympiques.

Allyson Felix est tombée enceinte. Nike lui a alors proposé un salaire inférieur de 70 % à celui prévu dans son contrat initial avec la marque et ne lui a donné aucune garantie de rémunération si ses performances en tant qu’ambassadrice de la marque diminuaient pendant sa grossesse, ni aucune protection en cas de maternité.

Plutôt que d’être traitée de manière aussi injuste, Allyson a quitté Nike et, deux ans plus tard, a lancé sa propre marque de vêtements pour femmes, Athleta, qui a connu un succès incroyable.

D’énormes gains pour la « It Girl » transgenre du moment, Dylan Mulvaney

M. Mulvaney, 26 ans, qui est passé du sexe masculin au sexe féminin au début du mois de mars 2021, aurait gagné plus d’un million de dollars en endossant des marques de mode et de beauté, dont Ulta Beauty, Haus Labs et CeraVe, ainsi que Crest et InstaCart.

Elle (?) a également gagné 10 millions de followers sur TikTok.

L’influenceur transgenre Dylan Mulvaney a reçu l’aval d’Anheuser-Busch, de Kate Spade, de Crest et de bien d’autres, ce qui lui vaudrait d’être crédité sur l’indice CEI.

Mais ni Kid Rock ni même Mulvaney ne sont les personnes que les dirigeants américains tentent d’impressionner, selon les experts.

Le niveau d’implication des gestionnaires de fonds tels que BlackRock et de son PDG, Larry Fink

L’entrepreneur Vivek Ramaswamy, qui se présente à l’élection présidentielle en tant que républicain et qui est l’auteur de « Woke Inc : Inside America’s Social Justice Scam« [Woke Inc : L’arnaque de la Justice Sociale américaine], a déclaré :

« Les grands gestionnaires de fonds comme BlackRock adoptent tous cette orthodoxie ESG dans la manière dont ils font pression sur les équipes de direction et les conseils d’administration des entreprises et déterminent, dans de nombreux cas, la rémunération et les primes des dirigeants, ainsi que les personnes qui sont réélues ou reconduites dans les conseils d’administration«



« Ils peuvent vous rendre la vie très difficile si vous ne respectez pas leur agenda.« . – Vivek 2024

Le candidat républicain à la présidence, Vivek Ramaswamy, qui est également auteur et entrepreneur, s’oppose à l’ESG et à l’ICE

En 2018, le PDG de BlackRock, Larry Fink, qui supervise des actifs d’une valeur de 8 600 milliards de dollars et a été qualifié de « visage de l’ESG« , dans une lettre désormais célèbre aux PDG, intitulée « A Sense of Purpose » [Le sens de la finalité], qui préconise un « nouveau modèle de gouvernance« conforme aux valeurs de l’ESG.

Voici les propos de ce M. Fink :

« La société exige que les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, servent un objectif social« , « Pour prospérer à long terme, chaque entreprise doit non seulement réaliser des performances financières, mais aussi montrer comment elle apporte une contribution positive à la société.« . – Forum de la Haward Law School sur la Gouvernance d’entreprise

M. Fink a également fait savoir que si une entreprise ne s’engage pas auprès de la communauté et n’a pas d’objectif à atteindre, elle finira par perdre l’autorisation d’exercer ses activités auprès des principales parties prenantes.

Le PDG de Black Rock, Larry Fink

En décembre, la Floride a retiré 2 milliards de dollars d’actifs de l’État gérés par BlackRock.

« Je pense qu’il est antidémocratique de la part des grands gestionnaires d’actifs d’utiliser leur pouvoir pour influencer les résultats de la société« , avait alors déclaré le gouverneur Ron DeSantis.

M. Fink a nié que l’ESG soit politique, mais le personnel clé qui gère ses opérations d’ESG a travaillé dans l’administration Obama et fait des dons aux sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders.

Le mois dernier, le président Joe Biden a opposé son premier veto à un projet de loi soutenu par le GOP qui visait à bloquer les investissements ESG, en particulier dans les fonds de pension où, selon les critiques, les fonds de retraite américains seraient sacrifiés à un programme de gauche radicale.

Cette semaine, des manifestants ont pris pour cible les bureaux de BlackRock à Paris en raison du rôle de la société dans la gestion et la privatisation des pensions, qui sont au cœur des récentes réformes du gouvernement français sur l’âge de départ à la retraite.

Le gestionnaire d’actifs BlackRock, ainsi que Vanguard et State Street Bank, figurent parmi les principaux actionnaires de la plupart des sociétés américaines cotées en bourse (dont Nike, Anheuser-Busch et Kate Spade) et soutiennent largement les initiatives ESG telles que la CEI.

25/05/2022 : Bureaux de BlackRock à New York City. (Photo by Erik McGregor/LightRocket via Getty Images)

Les partisans de l’ESG et de l’ICE affirment que l’adhésion à des valeurs de conscience sociale lors de l’investissement et de la gestion d’une entreprise rendra le monde meilleur. Tout le monde n’est pas d’accord.

Derek Kreifels est cofondateur et directeur général de la State Financial Officers Foundation, l’un des nombreux agents financiers qui luttent contre l’ESG au niveau national.

Il qualifie l’ESG de « score politique hautement subjectif infiltrant tous les milieux, imposant des politiques progressistes aux Américains ordinaires [et] entraînant une hausse des prix à la pompe et dans les magasins« .

L’indice d’égalité des entreprises est un rouage inquiétant de l’ESG, a déclaré M. Kreifels :

« Le problème avec des mesures comme le CEI, et son grand frère l’ESG, est qu’elles introduisent une structure d’incitation en dehors des limites de l’entreprise, souvent de manière contradictoire avec l’obligation fiduciaire.« , « Le fait qu’Anheuser-Busch ait essayé de tirer profit de la popularité de Dylan Mulvaney sur TikTok ou qu’elle ait cherché à obtenir de meilleures notes CEI pour l’inclusivité, ont mené à un contrecoup important et les actionnaires envers lesquels l’entreprise est obligée d’agir en ressentiront les effets.« .

Source : New-York Post

