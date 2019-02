Blagues sexistes : encore une loi pour rien

@François Pignon

Non, en fait, cette loi devrait interdire la bible : c’est bourré de blagues sexistes, à commencer par celle de l’ange Gabriel, qui aurait pu s’abstenir, parce que c’"était vraiment pas drôle ! On voit bien que c’est pas lui qui se tapera la grossesse, l’accouchement et l’éducation du gamin ! L’histoire du serpent au jardin devant le pommier, c’est pas mal non plus, hein ? Et après, on s’étonne que les petits garçons pensent que les filles cèdent à la tentation !

Ou bien on interdit ce bouquin dangereux, ou bien on le réécrit !

Un point, c’est tout !