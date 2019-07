Blanquer casse l’Education nationale, les professeurs défendent les élèves et le service public !

J’ai un frangin qui intervient dans un IUT scientifique comme intervenant extérieur pour parler polluants, statistiques, et à la fin de sa cession de cours, il donne un contrôle... et il m’a fait lire les copies, et c’est effarant. Certains ont donc eu le bac sans savoir faire une phrase en bon français. Et l’IUT filtre un peu ses élèves et ne prend pas les plus nuls.

Alors, ok, c’est un IUT scientifique, on ne demande pas de rédiger du Baudelaire, mais enfin, y a un minimum pour expliquer sa démarche scientifique, et pourquoi on fait tel ou tel calcul.

Et dans la vie professionnelle, ça reste aussi très handicapant quand ces mecs devront rédiger un mail sur un sujet donné, et être pris au sérieux.

« patron, gé melangé le gaz carbonic avec l’iode, je fé quoi apre ? »

Ok, on comprend le sens mais ça fait gros boulet.

Dans Blanquer n’a pas torpillé l’EN, elle est déjà morte....