Le secteur de la prostitution a besoin d’une open innovation que seule une start up peut entreprendre avec une stratégie de transformation digitale des rapports pute-client. La blockchain dure et transparente dont cette start up développera l’application et l’infrastructure fera faire un saut quantique aux différentes entités des secteurs de la biologie, médecine, recherche pharmaceutique, production de produits anticonceptionnels et de sex-toys ; et également aux activités supports : police, banque et assurance notamment, avec des tests de sécurité de type smart contact après un proof concept pour valider le produit définitif en toute transparence et l’implémentation d’un reporting précis avec les personnes ayant une appétence particulièrement forte pour cette technologie et une bonne connaissance de ce secteur. Le manque de données sur le bien-être des clients et des prostituées sera ainsi comblé, en évitant toute étape anxiogène qui serait fondée sur des entretiens pendant les relations. Cette licorne devrait lever quelques dizaines de millions d’euros pour être crédible auprès des chiefs digital officer qui sont à la recherche de sources de profits à l’intérieur de périmètres bien circoncis – et la relation pute-client en est un, d’autant qu’elle peut bénéficier d’une organisation miroir en mode agile via des canaux digitaux identifiables dans une logique omnicanale par segment de clientèle (urbains/ruraux, Csp+/Csp+++, jeunes/vieux, célibataires/mariés, hétéro ou homo/bi ou non, etc.). La transformation digitale permettra d’améliorer la relation client par une meilleure connaissance de la demande et de l’offre, et une segmentation favorable à tous et toutes par un décryptage systématique des actes. Des binômes intelligents pute-client seront mis en situation réelle dans les différents pays pour recueillir des informations qui serviront à étalonner les données de la blockchain de façon heuristique, en faisant appel à l’IA pour détecter les opportunités sociétales en complément d’une approche pragmatique de la prostitution par l’étude du parcours client en milieu ouvert ou fermé. Un chatbot sous forme d’agent conversationnel permettra une détection en temps réel des réactions des putes et des clients aux offres nouvelles (comme la pipe en ascenseur ou le first fuck en parking souterrain inclus dans le prix de la place). Rajeunir et fidéliser la clientèle est un objectif raisonnable pour accroître le chiffre d’affaire et la marge après défiscalisation. Le DRH qui assurera la gestion du parc des prostituées aura une connaissance précise en temps réel de l’état du parc et d’autre part le chief marketing pourra faire des offres ciblées en fonction des résultats du benchmarking aux clients en fonction de leurs positions relevées par GPS (par exemple : Mr X, une offre promotionnelle : Lora est disponible près de chez vous, elle est spécialiste de la levrette inversée ; ou encore : c’est la saison des soldes, pour X euros Cath peur vous lécher la queue pendant 15 minutes, profitez-en ! Etc.). Une nouvelle approche de la prostitution grâce à la blockchain et l’IA ! Une nouvelle façon de vivre sa sexualité sans contraintes au meilleur prix : value for monney, disent les américains !