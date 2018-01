Blue Jasmine, un miroir de notre société...

« Woody Allen nous révèle aussi l’abîme infranchissable qui sépare les gens très riches du commun des mortels... »

Ben non justement. Le thème de ce film est universel, et même si un protagoniste est riche à millions, ces névroses nous montent que quel que soit le revenu nous sommes comme dit la chanson « tout seul au monde ». Le cas Trump, loufoque, rabelaisien, est un scénario que woody n’aurait pas osé. Même un film comme zelig, pure merveille, avec ses fantasmes et son coté caméléon collant à la vanité du monde, en est à cent lieux. Par bien des cotés, Woody Allen rappelle le cinéma des frères Coen dans une Amérique où ce genre d’humour fait penser plus ce que le cinéma européen est capable de faire. Mais l’autodérision judaïque n’y est peut être pas étrangère.