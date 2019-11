Bobby Holcomb le troubadour du Pacifique

Vous ne le connaissez probablement pas... Pourtant, il a joué avec Frank Zappa et travaillé avec Salvador Dali.

Bobby Holcomb, musicien, chanteur, danseur, poète, peintre et sculpteur, meurt à 44 ans après avoir traversé le firmament du Fenua tel un météore. À croire que la Polynésie attire et retient les artistes maudits.

Il est né en 1947 à Honolulu d'un père afro-amérindien et d'une mère hispano-maorie. Dans son enfance, il parle le hawaïen, une langue austronésienne aux racines communes avec le reo ma'ohi. Ce sera sa première clé d'entrée au Fenua. Jamais on ne l'y prendra pour un étranger.

Installé à San Francisco, capitale des hippies dans les sixties, il part en Europe en 1969 pour échapper à la guerre du Viet Nam. Désormais il s'appelle Stanley Clark. Il réside quelque temps en Grèce, puis fait la route des Indes comme tous les jeunes insoumis de l'époque. En ce temps là, l'Iran raffolait de la culture occidentale et l'Afghanistan était une contrée accueillante. À Kabul il n'était pas rare de croiser de jeunes Afghanes minijupées.

Fin de l'anonymat

En 1974, il retourne aux States où Frank Zappa repère son talent de compositeur et d'arrangeur. Il travaille quelque temps avec lui puis, craignant le FBI, repart en Europe où il joue avec le groupe Alice (rock made in France) et se lie avec Salvador Dali qui remarque son don de graphiste et l'encourage à persévérer dans cette voie. Ce n'est pas donné au premier venu d'intéresser Dali !

Il pourrait faire partie de la cour du maître de Cadaqués, et donc du Tout-Paris, mais il préfère encore la glorieuse incertitude des rencontres de hasard. En 1976 il embarque sur un paquebot à Gènes, direction la Polynésie.

Papeete est déjà trop occidentalisé à son goût, il recherche l'authenticité, découvre Huahiné et s'y installe dans un faré au Nord de l'île. Cette terre n'a pas encore été contaminée par le progrès et, ce qui ne gâte rien, le pakalolo pousse le long des chemins. Le nomade a trouvé son point d'ancrage. Il y restera jusqu'à son dernier jour. On l'appelle « te utu painu » la noix de coco portée par la mer qui a pris racine sur le rivage.

Bobby est homo mais les Ma'ohis ont toujours été bienveillants avec les gays pourvu qu'ils fassent de bons aïto (guerriers). Ils se différencient des mahus, ces garçons efféminés élevés dès leur plus jeune âge comme des filles, s'habillant en filles, dansant et chantant comme des filles. La science moderne avec ses injections d'hormones en fait aujourd'hui des trans et il faut reconnaître qu'aux folles soirées du Te Marara à Huahiné, certaines de ces créatures sont bluffantes. Plus d'un touriste s'y est laissé prendre. On désigne désormais ces hybrides « vahine tane » femme mec, et tous les ans il y a une élection de miss pour elles à Tahiti.

Découverte d'une culture multimillénaire

Ébloui par une île qui a su éviter les excès de la civilisation et cultive les souvenirs de son passé rebelle, la renaissance du peuple ma'ohi sera désormais le fil directeur de toutes les créations artistiques de Bobby.

Une rencontre décide de son destin. Bobby le rae rae voue une indéfectible amitié à Dorothy Levy, une Américaine tombée amoureuse de l'île qui consacre son temps et son argent à la préservation du patrimoine culturel des insulaires. Depuis l'époque où l'anthropologue japonais Yosihiko Sinoto se démenait pour sauver des vestiges délaissés par les fonctionnaires français du Ministère de l'Inculture. « Foutez-moi ces bouts de bois pourris à la décharge ! » dira un de ces bureaucrates inspirés à propos des restes d'une pirogue de migration vieille de 2000 ans exhumée avec ses artéfacts dans les fondations d'un hôtel en construction.

Le grand faré potéé (salle de réunion et de décisions) du village de Maeva, les maraés adjacents (plateformes mégalithiques des temples anciens) et la pyramide à degrés dans la montagne qui surplombe le lagon et ses pièges à poissons, deviennent son domaine. Dorothy gère l'ensemble archéologique en osmose avec les chefs traditionnels dont l'existence et l'influence sont ignorées par les autorités. Meilleur moyen de contourner l' empilement de réglements et de paperasses qu'affectionnent les Popaa. Les Ma'ohi n'ont pas le cerveau formaté par le code justinien et ses avatars. Ils partagent, se dévouent ou rejettent en fonction de la personne, de son mana, de la coutume et du bon sens. Dorothy et Bobby plaisent d'emblée aux caciques de ces hiérarchies parallèles.

Un jour, un moine tibétain débarque à Huahiné. Il souhaite s'y installer quelque temps pour méditer. Et demande comment prolonger son permis de séjour. Dorothy lui explique, comme avant à Bobby, qu'il n'a pas à s'inquiéter. À Huahiné, on ne s'embête pas avec ces paperasses. L'important est obtenir l'approbation du conseil des sages.

Révolution culturelle

Lorsque Bobby débarque, la jeunesse ma'ohi est en train de se réveiller après une longue période de léthargie, d'oubli et de honte de son passé, entretenue par les administrateurs et les ecclésiastiques que cela arrangeait.

Un frémissement éphémère était venu quand Alain Gerbault avait fait connaître l'épopée des plus grands navigateurs du monde, capables de se positionner avec précision sur l'océan quand les Anglais étaient infoutus de calculer leur longitude. Cook qui avait embarqué Tupaia, tahua de Raiatea, dira amer : « Ce sauvage connaît mieux que nous notre position au milieu de l'océan ». Ensuite, dans les années 70, Tabarly redécouvre, après Éric de Bisschop, l'ingénieux système hydro-aérodynamique des multicoques, ces navires de haute mer d'apparence fragiles mais assez solides pour traverser l'océan et capables de performances exceptionnelles.

À terre, le premier à secouer le cocotier est le cinéaste-écrivain-acteur Henri Hiro né à Moorea mais adopté par Huaniné. Dans ses films comme dans ses pièces de théâtre, il invite chacun à œuvrer en faveur du renouveau océanien. Il professe que la voie royale du retour aux sources passe par la redécouverte des arts traditionnels, du mode de vie d'antan et des relations interpersonnelles comme avant.

Le théâtre, la danse, le chant, le tatouage, la peinture et la sculpture, la médecine traditionnelle, le polythéisme oublié, les va'a (pirogues à balancier) sont autant de stimulants pour façonner l'esprit et changer le regard qu'on porte sur le monde et sur ses semblables. Bobby Holcomb s'insère tout naturellement dans ce mouvement de rébellion douce.

Les Popaa qui aiment vraiment la Polynésie sont invités à gratter les décors de carte postale à la recherche d'une authenticité qu'on ne demande qu'à partager avec eux. Mais il n'y a pas de recette pour ça. Chacun(e) doit agir selon son feeling et suivre un chemin personnel. En méditant cette phrase ironique de Henri Hiro : « Si tu étais venu chez nous, nous t'aurions accueilli à bras ouverts. Mais tu es venu ici chez toi, et on ne sait pas comment t'accueillir chez toi. »

Bobby qui a refusé d'être naturalisé français après avoir brûlé ses papiers américains, se rêve citoyen du « te moana nui a hiva » libre et indépendant. Le continent océanique du peuple ma'ohi, ou triangle polynésien, dont les trois angles sont la Nouvelle Zélande, Hawaï et Rapa Nui (l'île de Paques) que les vicissitudes de la colonisation ont divisé en plusieurs nations. Mais dont subsistent une culture et une langue communes. Malgré les variantes linguistiques locales, le reo ma'ohi sert de trait d'union.

Des idées aussi subversives dans les années 1980 vaudront à Bobby des menaces et des voies de fait quand il vient jouer ou enregistrer à Papeete. Ses préférences sexuelles indiffèrent. Mais son discours politique dérange... En 1989 un arrêté d'expulsion est signé par le tomitera teitei (haut commissaire) Jean de Montpezat, un modèle standard d'énarque qui prolifère dans les allées du pouvoir à Paris.

Cette décision inique ne sera jamais exécutée car d'une part le conseil des ministres du Territoire s'y oppose, et d'autre part les auditeurs de RFO (Radio France Outremer) et les lecteurs de « La dépêche de Tahiti » le grand journal local élisent Bobby « homme de l'année » avec un score à donner des aigreurs d'estomac à Gaston Flosse.

Et puis Bobby Holcomb dont la santé se dégrade est retourné à Huahiné où il ne manquerait pas d'amis pour l'aider à prendre le maquis. Mais il n'irait pas loin. Un cancer le ronge malgré les efforts du professeur Léon Schwartzenberg pour le sauver.

La renaissance des Arioi

Bobby Holcomb a contribué à la renaissance des Arioi, ces artistes débauchés de l'ancien temps, comédiens, danseurs et chanteurs dont la présence était requise pour toute cérémonie culturelle. Ils se recrutaient par cooptation après une longue période d'initiation aux mystères sacrés car leur art n'était pas que profane.

Ils excellaient dans l'improvisation poétique ou musicale et la création de scénettes impromptues aux dialogues caustiques appréciés par l'assistance. Connaissant sur le bout des doigts les mythologies insulaires, leur ironie corrosive s'appliquait à chatouiller l'orgueil des puissants se disant descendants des dieux. Et puis tout se terminait en bacchanales dont les heivas d'aujourd'hui ne sont qu'une pâle copie.

Comme ils ne visaient pas directement le pouvoir, les arikis et les tahuas (rois et sorciers) entretenaient des rapports d'estime, de confiance et d'entraide avec eux. Parfois un roi renonçait à son pouvoir pour intégrer la communauté des arioi. Aux îles du vent comme aux îles sous le vent, leur prestige était immense... Seuls les missionnaires étaient outrés par les mœurs de ces partouzards débridés allergiques à l'évangélisation jusqu'à ce que le sabre et le goupillon s'allient pour les mettre au pas.

Ces « sauvages » mâchouillaient du kava kava, un poivrier dont le rhizome possède des vertus myorelaxantes et euphorisantes. Un peu psychédéliques aussi à forte dose. Lorsqu'on a obligé les arioi à remplacer le kava par le rhum, on a fait de ces païens créatifs des chrétiens alcooliques. Ceux qui amusent les touristes dans les soirées tahitiennes des hôtels sont de vils contrefacteurs. Tantôt bouffons pathétiques. Tantôt gigolos à couguars.

De l'art, pas de lézard

Les peintures de Bobby Holcomb sont un adroit mélange de faux art naïf, de figuratif épuré tendant parfois au graffiti, et de surréalisme aux exubérances contrôlées. Avec, diront des critiques malveillants, des réminiscences inconscientes des « japoniaiseries » qui pullulent à Hawaï.

Il semble privilégier les dégradés de couleurs avec une prédilection pour les ocre lumineux. On dit que sa cote a explosé après sa mort mais c'est difficile à évaluer car la plupart de ses œuvres appartiennent à des collections privées. On peut voir à Faré au musée d'ethnologie et d'art inclus dans l'hôtel Lapita (mais d'accès gratuit) des copies et des croquis de quelques unes de ses compositions picturales.

Sa musique est une synthèse réussie des himénés polynésiens avec du reggae parfois mâtiné d'influence pop rock électro. Ses CD se vendent comme des petits pains en Nouvelle Zélande, à Hawaï, et bien sûr au Fenua. Par contre, les polynesian vibes restent confidentielles en France. Il est assez troublant de constater que les « variétés » de métropole friandes d'exotisme et capables de se pâmer devant un concert de tamtams du Bakongo, ne veulent connaître de la Polynésie que tamuré et aparima.

Après Bobby, Moana

Il meurt le 15 février 1991. Sa tombe se trouve au Mou'a Tapu, la montagne sacrée de Huahiné, c'est dire le respect dans lequel le tenaient et le tiennent toujours les Polynésiens. Cette même année 1991, l'écrivaine de Huahiné Chantal Spitz déconstruit les mythes coloniaux dans « L'île des rêves écrasés ». L'oppression heureuse n'existe pas. Préserver sa culture est la forme ultime de la résistance.

À la même époque, Moana Maniapoto (58 ans en 2019) reggae woman ajoutant une touche de pop-folk et de musique ethnique à ses compositions, se revendique comme Bobby du Peuple de l'Océan. Au départ, elle chantait dans les boîtes d'Auckland pour financer ses études de Droit. Douée de multiples talents, elle est devenue anthropologue de terrain, réalisatrice de documentaires et star du triangle polynésien.

Elle a joué ensuite un rôle important dans les négociations avec les autorités NZ pour que soient reconnus une partie des droits ancestraux des Maoris sur leurs terres. Décorée de l'ordre du mérite Néo Zélandais, elle a aussi reçu du conseil maori Te Aotearoa le « Te Tohu Mahi Hou'a Te Waka », la plus haute distinction attribuée à ceux qui ont contribué à la renaissance de la culture des primo occupants.

Son activisme ne plait pas à tout le monde. Elle répond aux politiciens et aux journalistes : « Love me or hate me, I don't care ! »

Bobby Peinture et musique :

Moana warrior woman and maori prophet