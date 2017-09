Ce titre énigmatique prendra tout son sens à la fin de cet article consacré aux chansons vides de sens.

Bobi Boba

Une précision d'abord : Un nombre grandissant de chansons proposent des textes tout à fait indigents, tout en étant en principe rédigés dans une langue. Ces textes veulent donc être du français, de l'anglais, de l'italien, du russe en ce sens que le vocabulaire est emprunté à chacune de ces langues et que la syntaxe est (à peu près) respectée. Mais ces chansons sont soit totalement vides de sens soit difficiles à interpréter par l'emploi d'images ou de licences poétiques faisant que chacun peut y trouver ce qu'il veut.

Cela est sans effet sur le succès rencontré. D'ailleurs la plupart des adolescents fredonnent des titres U.S. ou anglais sans en comprendre le moindre mot. Des intellectuels se délectent de mélodies serbes ou bulgares parce que ce sont des musiques de films. La compréhension n'est pas forcément nécessaire pour apprécier ; la mélodie, la voix, les intonations suffisent à dégager une émotion.

Mais en fait cet article explore encore d'autres territoires. Des auteurs, compositeurs ont osé franchir une barrière : écrire des paroles sans aucun sens dans une langue qui n'existe pas !

Nous allons citer trois exemples célèbres, les deux premiers sont connus dans le monde occidental et le troisième est typiquement russe. Je suis sûr que de nombreuses personnes qui connaissent ces titres et les ont fredonnés ne savent pas que les paroles sont d'une certaine façon inexistantes, ils s’imaginent simplement que ces textes sont écrits dans une langue étrangère.

Le premier exemple est 'Prisencolinensinainciusol' de l'immense Adriano Celentano. Je vous propose avant tout d'écouter ou de réécouter ce succès :

Le maître d'école .(historique)

Avec Rafaella Carra.

Live en 2012 (Je vous conseille de voir la totalité du concert dans les arènes de Vérone en 2012, le spectacle est autant dans la salle que sur la scène).

Adriano est vraiment un grand artiste et c'est un caractère, une forte personnalité. Pour ceux qui l'ignorent il est l'auteur de 'Il ragazzo de la via Gluck', repris plus tard magnifiquement par Françoise Hardy (La maison où j'ai grandi).

Voici maintenant le texte de la chanson.

In de col men seivuan

prisencolinensinainciusol ol rait

Uis de seim cius men

op de seim ol uat men

in de colobos dai

Trr...

Ciak is e maind beghin de col

bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius men

in de colobos dai

Not is de seim laikiu

de promisdin iu nau

in trabol lovgiai ciu gen

in do camo not cius no bai

for lov so op op giast

cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius

go mo men

iu bicos tue men cold

dobrei gorls

Oh sandei...

Ai ai smai sesler

eni els so co uil piso ai

in de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uei ai sint no ai

giv de sint laik de cius

nobodi oh gud taim lev feis go

Uis de seim et seim cius

go no ben let de cius

end kai for not de gai giast stei

Ai ai smai senflecs

eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

prisencolinensinainciusol ol rait

lu nei si not sicidor

ah es la bebi la dai big iour



Ai ai smai senflecs

eni go for doin peso ai

In de col mein saivuan

prisencolinensinainciusol ol rait

lu nei si not sicodor

ah es la bebi la dai big iour

Bon, c'est clair c'est du gobbledigook mais cela 'sonne' américain. C'est voulu par l'auteur. D'ailleurs qui ne connaît pas le texte, ni l'anglais, peut penser qu'il s'agit d'un succès US. Celentano connaît bien son boulot, il a traduit un certain nombre de succès rock US.

Le second exemple est emprunté au groupe ERA , avec son succès 'Ameno' (sorry no wiki in French).

Clip officiel.

Voici les paroles :

Omanare imperavi emunari, ameno

Omanare imperavi emunari, ameno

Dori me, interimo adapare

Dori me, ameno, ameno, latire

Latire-mo, dori me

(Chorus :)

Ameno, omenare imperavi, ameno

Dimere, dimere, mantiro, mantire-mo, ameno

Omanare imperavi emunari, ameno

Omanare imperavi emunari, ameno

Ameno dore, ameno dori me, ameno dori me

Ameno dom, dori me reo

Ameno dori me, ameno dori me

Dori me am

Ameno, ameno

(x2)

Ameno dori me, ameno dori me

Dori me

Ameno, ameno dore, ameno dori me, ameno dori me

Ameno dom, dori me reo

Ameno dori me, ameno dori me

Ameno, ameno, ameno, ameno dori me

Ameno, ameno dori me

C'est clair cette fois encore que ces paroles n'ont aucun sens, mais elles 'sonnent' latin et c'est voulu par l'auteur Eric Lévi.

Nous en venons maintenant au titre de l'article. Nous allons faire une petite incursion dans l'univers musical contemporain de la Russie (La Russie ce n'est pas que le 'Lac des cygnes'). 'Bobi Boba' est une sorte de farce musicale, un air entraînant, très rythmé, très dansant (idéal pour animer des soirées).

L'auteur est un certain Igor Vladimirovitch Kopylov connu sous le pseudonyme de 'Goga'. Lien vers la page (russe) de l'auteur (désolé pas de wiki français ou anglais pour 'Goga', mais nous y reviendrons).

Si maintenant vous tapez 'bobi boba' sur une page google vous obtiendrez ceci, c'est à dire une page de liens renvoyant vers quelques dizaines de vidéos consacrées à cette 'chanson'.

Mais si vous tapez en cyrillique 'Боби-Боба' (faites un copier-coller) sur Youtube, c'est des milliers de vidéos qui vous seront suggérées (accès direct à la page des résultats) :

La plupart sont délirantes, comme celle-ci et cette autre.

Des jolies filles vous font des interprétations très personnelles, voyez par exemple, ou bien.

En dessins animés ici ou là .

Une version imagée (il est préférable de connaître le russe).

Les animaux s'y mettent aussi.

De quoi vous ôter tous vos complexes.

Enfin la chanson aurait été créée pour un film consacré aux forces spéciales russes les 'spetsnaz' voir ici une démo de l'entraînement sur la musique de Goga.

Si vous aimez les (très) jolies filles et la danse voici un petit cadeau de Wowka Lybimka et un autre d'Anatolij Buga.

Voici le texte 'original'

О-о-о-о, эпи Кю-кю-кю, эпи Бё-бё-бё Боби-Боба

Карино эль триамо бай-бам-бу-

(Хор)Ба-ба-ба-бай бам бу...

1)Кончитто энтименто ля перу !

(Хор) Ля пэру -ууу

Бамбучо камассэро марабу

(Хор) Бу-бу-бу-марабу !

Синьщро ля тореро ки-ку-ру

(Хор) -А-ля-ля-ля-ля-ля.Щи-ки-чикита чику на-ту-най !

Припев -

О-о-о-о, эпи Кю-кю-кю, эпи Бё-бё-бё Боби-Боба

(Хор) Боба-боба-боба

О-о-о-о, эпи Кю-кю-кю, эпи Бё-бё-бё Боби-Боба !

...Ачи-ки ту-ту лай...

2)Марчелло требо бельё дай-дай-ду

(Хор) Да-да-да-дай -да ду !

Франчиско капроменто папи ру !

(Хор) Па-пи-ру-ууу...

Энтриссимо картино-Чика О !

(Хор) Чика о,чика о !

Эль белло мама мучо тропико...

(Хор) -А-ля-ля-ля-ля-ля.Щи-ки-чикита чику на-ту-най !

Pour ceux qui peuvent penser qu'il y a la moindre signification voici la transcription phonétique en caractères latins :

Oh-Oh-Oh-Oh, EPI kiou-kiou-kiou, EPI bio-bio-bio Bobi-Boba

Carino el triamo baï-bam-bou

(Chorus)ba-ba-ba-baï bam Bou...

1)Concetto sentimento lia perou !

(Choeur) Lia perou -ou-ou-ou

Bamboutcho camassero marabou

(Choeur) Bou-Bou-Bou-Marabou !

Sinchtchro lia torero Ki-kou-rou

(Choeur) -A-La-La-La-La-La.S hi-Ki-Chiquita chickou na-tou-naï !

Oh-Oh-Oh-Oh, EPI Kiou-Kiou-Kiou, EPI Bio-Bio-Bio Bobi-Boba

(Choeur) Boba-Boba-Boba

Oh-Oh-Oh-Oh, EPI kiou-kiou-kiou, EPI bio-bio-bio Bobi-Boba

...Atchi-kou tou-tou laï...



2)Marcello trebo belio daï daï dou

(Choeur) da-da-da-daï-da dou !

Francisco kapromento papi rou !

(Choeur) pa-pi-rou-ou ou ou !

Entrissimo kartino tchika-oh !

(Chorus) tchika oh, tchika oh !

El Bello Mama mucho tropico...

(Choeur) -A-la-la-la-la-la.Tchi-Ki-Chiquita chick na-tou-naï !

L'auteur aurait voulu que ça 'sonne' italien. En fait tous les Russes interrogés sont d'accord ; pour les Français c'est moins évident. Comme quoi l'idée (phonétique) qu'on a d'une langue dépend de votre langue maternelle.

Une petite parenthèse pour finir. La Russie a toujours été et est toujours aujourd'hui une grande puissance culturelle. Ses artistes chanteurs, acteurs, danseurs sont nombreux et talentueux. Ses écrivains abordent tous les styles et sont prolixes. Le cinéma russe est vivant et les créations pour la télévision (fresques historiques) se situent nettement au dessus du niveau des « Feux de l'Amour ».

Les Russes connaissent tout de la production occidentale, ils traduisent nos romans, chantent nos chansons, etc. Que savons nous d'eux ? Rien ! Cet atlantisme idiot nous conduit à ignorer superbement des œuvres de qualité au profit de médiocrités made in USA. Il existe un véritable ostracisme concernant la production culturelle russe, depuis toujours. Nous ne traduisons pas leurs livres, nous ne commandons par leurs séries TV, nous n'invitons pas leurs artistes (alors que de nombreux concerts sont organisés en Allemagne), pourquoi ?