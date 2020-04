Bolsonaro, ce héros que les Français voudraient comme président ?

Que vous aimiez le cinéma fantastique ou pas, vous savez qu'à la fin du film, dans ce genre cinématographique, le héros invincible, intelligent et beau comme un Dieu, sauve in extremis l'humanité du chaos.

Vous avez certainement déjà entendu dire que la réalité dépassait la fiction. Mais, il y a une différence fondamentale entre le Covid-19 qui tue vraiment et le scénario d'un film comme PANDEMIE ou The Flu, tourné en 2013 par Kim Seong-su. Au cinéma, à la fin de la prise de vue les morts se relèvent en bonne santé et rentrent chez eux.

Dommage pour nous pauvres mortels ordinaires, il est inutile que nous comptions sur un superman invulnérable qui nous délivrerait du terrible coronavirus. Ce genre de personnage, ne peut exister qu'au cinéma. Nos héros sont les travailleurs du quotidien, mais malheureusement ils meurent aussi du Covid-19.

Certes, les Français croyaient avoir trouvé l'homme de la situation avec le professeur Raoult. Mais, son protocole est contesté par d'autres scientifiques pour des raisons qui paraissent bien obscures, pour nous petites fourmis terrestres incultes, face à l'immensité des secrets de la médecine.

Donc, oublions le super-héros et son super-pouvoir, nous devrons nous contenter de ce que nous avons pour gérer la crise. Il y a sans doute mieux dans le monde, mais certainement aussi pire, mais nous aimons tellement nous plaindre en nous regardant le nombril.

En France, nous avons au sommet de l'Etat un jeune premier président qui joue le rôle de chef de guerre et sert aussi de tête à claques. Vous verrez que plus tard, lorsque nous aurons enterré tous nos morts. Macron, sera considéré comme le responsable de tous nos maux. Le Terminator des acquis sociaux n'aura aucune excuse, il devra payer l'addition, cash ! L'opposition se pourlèche déjà les babines...

- "Les masques ! les masques ! où sont les masques qui ne servaient à rien, et qui finalement auraient été bien utiles"

Crieront les opposants politiques tous en coeur, non sans raison d'ailleurs. Ainsi va la vie d'un président mal élu, mal aimé, trop arrogant, qui commence à comprendre que le nouveau monde risque d'être pire que l'ancien.

Alors, je me suis interrogé sur le nom d'une personnalité que les Français préféreraient comme chef d'Etat, pour remplacer Emmanuel Macron. L'idée (absurde) est pure fiction. Et c'est donc arbitrairement comme un autocrate de pacotille que j'ai éliminé d'office et sans rien demander à personne, les Mélenchon, Le Pen, et quelques autres, du choix des possibles présidents de remplacement. Ils sont bien trop franchouillards. Si nous regardions plutôt du côté de l'étranger...

Que penseriez-vous d'un Poutine par exemple, il a du mordant cet homme là, pas vrai ? Ou d'un Trump ? non pas lui, il est bien trop lourd pour voler comme un super-héros. Mais attendez, pourquoi pas le Brésilien - Jair Bolsonaro !

Pourquoi lui ? Parce que le Président du Brésil est un anti-Macron convaincu, ce qui est déjà un bon point. Ce n'est qu'un petit détail, mais vous avez sans doute observé que les articles qui font de l'anti-macronisme primaire tous les jours, sont toujours bien notés ? Prendre une bonne dose d'anti-macron matin, midi et soir, est un excellent médicament pour soigner la dépression due au confinement, et sans d'effet secondaire.

Mais, parlons plutôt de Bolsonaro qui comme Macron aura des élections en 2022. Bien malin, celui qui aujourd'hui peut s'avancer sur les résultats. Si, peut-être un certain Olavo de Carvalho, 71 ans. Un passionné d'astrologie qui parle à l'oreille du Président Brésilien, mais qui a été incapable de voir venir le coup de couteau qui l'a blessé gravement. Un chef d'Etat qui gouverne la tête dans les astres, devrait rappeler quelqu'un aux électeurs Français qui croient aux forces de l'esprit. Si vous voulez en savoir plus sur Olavo de Carvalho, le gourou du président Bolsonaro...

Emmanuel Macron semble avoir compris qu'il ne pouvait pas gouverner seul contre tous. Alors que Bolsonaro "s’est fâché avec la Cour suprême de justice, les présidents des deux chambres du Congrès, et maintenant avec les gouverneurs et les maires des grandes villes". Il a également licencié son ministre de la santé.

Dans un pays de 210 millions d'habitants, où la population des précaires est évaluée à 77 millions et où le revenu individuel est inférieur à 100 euros. Bolsonaro fustige « l’hystérie » de la classe politique et des médias, et les « atteintes à la liberté » de travailler pour les pauvres.

La situation au Brésil pourrait devenir encore plus catastrophique sur le plan sanitaire. Il y aurait actuellement plus de 3000 morts du coronavirus au Brésil. Mais ce chiffre pourrait être loin de la réalité dans un "pays immense où vivent un grand nombre de ménages très pauvres dans les campagnes du nord-est et dans les favelas urbaines où la distanciation physique semble un défi à la réalité".

Malgré tout, Bolsonaro souhaite un « retour à la normale » le plus rapidement possible, dans un pays où l'économie est déjà mal en point. Quoi qu'il en coûte en vies humaines.

Après réflexion, si d'après-vous Jair Bolsonaro n'est pas ce héros que nous voudrions au pouvoir en France. Je vous propose la Chancelière d'Allemagne qui comme son équipe de football, gagne toujours à la fin.