Bon anniversaire ! Merci Agoravox pour mes 10 ans avec vous !

Mes dix ans sur le site participatif Agoravox (Dix ans, c'est grand !)

Merci Agoravox ! J'ai apprécié cette formule du site participatif où ceux qui écrivent peuvent participer et voter pour les articles de leurs collègues !

C'est super intéressant comme démarche. Et si sur les 82 publiés, 46 autres de mes autres aritcles ont été refusés, ce n'est pas dramatique et ça fait parti de la démarche…Humilité oblige !

————————————————— Bon anniversaire ! —————————————————

Sur les 82 articles publiés, je ne vous mets donc en cadeau, ci-après seulement des articles relatifs à la sauvegarde des Amérindiens de Guyane française (principalement Wayana et Teko).

Pour les autres articles, allez sur ma page d'accueil…(https://www.agoravox.fr/auteur/pierre-sarramagnan-souchier)