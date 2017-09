Bonheurs de la lecture...

Pas un mot de regret de la part de Rosemar ou de Rakotoarison

Gisèle Casadesus vient de décéder le 24 Septembre 2017.Pas un mot de regret de la part de Rosemar ou de RakotoarisonJe préfère regarder le film La tête en Friche que de lire le discours de Victor Hugo sur l’Afrique