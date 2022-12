Bonjour, ça va ? Hé ! Tu sais pas…

Vaccins périmés, explosion des taxes foncières, derniers recasés de la macronie, encore des soupçons de malversation, Macron vise le prix Nobel de la paix…

À l’occasion de conversations, d’échanges d’idées, il m’a semblé que les arguments avancés étaient rarement fondés sur des informations valides. Celles-ci étaient souvent erronées ou relevaient du cliché. Comment pourrait-on faire des choix pertinents ainsi ?

Alors voilà des informations vraies et incontestables, à partir desquelles vous pourrez vous faire une opinion personnelle mais éclairée.

Les derniers recasés de la macronie.

Jean Castex, le dernier premier ministre à l’accent chantant du sud-ouest, a été nommé PDG de la RATP qu’il connait bien pour avoir pris quelques fois le métro. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a donné son accord pour sa nomination avec un avis réservé : « devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts auprès des membres du gouvernement en exercice, qui l’étaient aussi lorsqu’il était premier ministre, ainsi que des membres de son cabinet qui occupent encore des fonctions publiques », jusqu’au 16 mai 2025.

Selon une source du journal le Parisien, 20 octobre 2022 : « M. Castex est peut-être un passionné de ferroviaire, mais il ne brille pas par sa connaissance des transports publics. »

« Christophe Castaner vient d’être nommé président du conseil d’administration du tunnel du Mont-Blanc quelques jours après avoir été nommé au conseil de surveillance du Grand port maritime de Marseille (…) De nouvelles responsabilités qui ne réjouissent guère les syndicats qui pointent déjà un “ parachutage ”, mais aussi les oppositions. (…) “ C’est un incompétent notoire et je ne comprends pas du tout pourquoi il est ici ” a déclaré un syndicaliste marseillais. »

Gala, 19 novembre 2022.

Jean-Michel Blanquer redevenu professeur de droit public à l’université Paris II-Panthéon-Assas tout en dirigeant son cabinet de conseils MPFA, va devenir avocat sans avoir à passer le concours, avantage généreusement accordé aux professeurs d’université enseignant le droit.

D’après L’express, sa mutation a été obtenue « À l'issue d'une procédure dont la plupart des universitaires, même spécialisés, n'avaient jamais entendu parler. »

Suite de l’article : « Un mail rédigé par Stéphane Braconnier, le président de l'université, le vendredi 17 juin, soit cinq jours après la défaite de Jean-Michel Blanquer au premier tour des élections législatives, a attiré l'attention : " Le caractère inhabituel, voire exceptionnel, de la demande dont je suis saisi, me conduit (...) à écrire directement et sans attendre à tous les professeurs du département. Il m'a été demandé, en effet, d'envisager la possibilité d'accueillir au sein de notre université l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. "

Ce message, L'Express a également pu le consulter. De qui émane cette demande ? Le président d'Assas explique aujourd'hui qu'il s'agissait de Jean-Michel Blanquer lui-même. Le ministère de l'Enseignement supérieur, lui, assure être resté extérieur à cette procédure, du moins jusqu'au mois de juillet. »

Ça a du bon d’avoir été ministre même débarqué, même battu aux législatives.

Didier Lallement.

« L’ex-préfet de police de Paris, Didier Lallement, a été nommé secrétaire général de la mer, lundi 26 septembre. (…) Il est visé par deux informations judiciaires sur son rôle dans la répression du mouvement des Gilets Jaunes. » Le Monde, 26 septembre 2022.

Étrange nomination quand on sait qu’un secrétariat d’État chargé de la mer existe déjà.

« Hubert Falco, maire de Toulon depuis 21 ans et ex-sous-ministre de Raffarin et de Fillon, (rallié à Macron avec Renaud Muselier et Christian Estrosi) aura dû attendre plus de 18 mois avant qu’Emmanuel Macron le récompense. (…)

Le prix de ce ralliement ? Une mission nationale (sic) sur la “ la sécurité civile et les risques majeurs ”. (…) Alors qu’il aura rendez-vous en février 2023 avec les magistrats qui lui reprochent d’avoir eu table ouverte de 2002 à 2018 au conseil départemental du Var qu’il a présidé jusqu’en 2002 ».

Le Canard enchainé, 9 novembre 2022.

Amélie de Montchalin.

« L’ex-ministre de la Transition écologique qui a dû quitter le gouvernement après sa défaite aux dernières élections législatives dans l’Essonne, vient d’être recasée par Emmanuel Macron à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en tant qu’ambassadrice représentante permanente de la France (“ Politico, 23/11) ”. » Salaire mensuel évalué à 10 000 euros net.

Le Canard enchainé, 30 novembre 2022.

Cette nomination a été saluée par Gérard Araud, ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à 2019 par ce tweet : « Mme de Montchalin qui a présidé à la disparition du corps diplomatique (comme ministre de la Fonction publique), va jusqu’au bout de sa logique : elle prouve qu’en effet on n’a pas besoin de compétence pour faire de la diplomatie en se faisant nommer ambassadeur. »

Ibid

Chaises musicales macronniennes.

« Catherine Colonna, actuelle ministre des Affaires Étrangères a été à l’OCDE entre 2017 et 2019 avant de devenir ambassadrice de France à Londres à la place de Jean-Pierre Jouyet (mentor d’Emmanuel Macron) lequel s’est empressé de reprendre le poste de Mme Colonna à l’OCDE pour un an, et après laisser sa place à Muriel Pénicaud le 28 septembre 2020, virée 3 mois plus tôt du ministère du travail. »

Justement, « Muriel Pénicaud s’apprête à rentrer au conseil d’administration de Galileo Global Education, un grand groupe d’enseignement supérieur privé (…) “ En pleine extension depuis la loi Pénicaud 2018. ” (Libération, 29 novembre) (…) La HATVP a donné un avis avec réserves en particulier interdiction d’entrer en contact avec les ministres ayant siégé en même temps qu’elle. »

Ibid

Les vaccins périmés.

« Le 7 novembre, selon les bases de données du ministère de la Santé, l’hexagone comptait 40,2 millions de doses en stock. (…) Or, selon la Direction générale de la santé (DGS) qui l’admet (TF1, 29/9) : “ Plusieurs millions de vaccins Moderna classiques devraient atteindre leur péremption d’ici à décembre 2022. ” Même chose avec les doses Pfizer (…) »

Engagée avec l’Union européenne, la France “ attend encore 38 millions de doses Pfizer et Moderna d’ici à la fin de l’année. ” (Médiapart, 11/11)

Enfin : “ la France a été plus gourmande que tout le monde et en a commandé 19,9 millions à son champion tricolore, Sanofi. ” »

Le Canard enchainé, 16 novembre 2022.

Soupçons de malversation.

Agnès Pannier-Runachet, ministre de la Transition écologique, a déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) être propriétaire pour moitié de deux appartements parisiens, de 400 000 euros d’assurance-vie et de 1,1 million répartis sur divers comptes épargne. Mais, comme elle n’y était pas légalement obligée, elle n’a pas signalé les parts détenues par ses enfants dans une société civile nommée Arjunem créée par le père de la ministre et dont les fonds (1,2 million à l’origine) sont en partie domiciliés dans un ou des paradis fiscaux.

Le Canard enchainé, 16 novembre 2022.

« Caroline Cayeux, la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, a donc été débarquée, lundi, pour avoir sous-évaluée ses biens dans sa déclaration de patrimoine. (…) Héritière des Laboratoires Fournier, elle est à la tête d’une société immobilière d’une valeur supérieure à 12 millions d’euros et propriétaire, notamment, d’un immeuble haussmannien situé place de l’Alma dans le XVIème arrondissement de Paris, d’une ferme en Sologne, d’une demeure familiale à Avrigny (Oise) et de quelques autres babioles.

Si, maintenant, pour être ministre il faut savoir compter… »

Le Canard enchainé, 30 novembre 2022.

Après Sarkozy, Fillon, Guéant, Balkani, Lavrilleux, Éric Ciotti jaloux postule lui aussi à une condamnation.

Caroline Magne, l’ex-compagne d’Éric Ciotti, a cumulé pendant 10 ans plusieurs emplois publics tout en étant collaboratrice de son mari député payée pendant quelques années 20 000 euros annuels pour 5 heures 25 minutes hebdomadaires.

Source : Libération, 22 novembre 2022.

Elle a été à la fois : en 2007, assistante parlementaire de Ciotti, attachée de presse d’Estrosi et employée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes ; en 2008, toujours assistante parlementaire de son mari, elle devient directrice adjointe du maire de Nice ; plus tard elle ajoutera la fonction de directrice générale des services de La Colle-sur-Loup, ville de 8 000 habitants et employée du diocèse de Nice.

Source : Le Canard enchainé, 16 novembre 2022.

Pour se justifier, Caroline Magne a produit une attestation de la mairie de La Colle-sur-Loup, signée de l’adjoint au maire, datée du 31 mai 2022. Jean Bernard Mion, le maire de l’époque, a démenti le contenu de cette attestation.

Le signataire de celle-ci a fini par reconnaitre s’être trompé. Et Caroline Magne nie avoir transmis à la presse une fausse attestation et évoque un trou de mémoire.

Source : Libération, 21 novembre 2022.

Rappel :

« Le PNF confirme ce jeudi soir avoir ouvert deux informations judiciaires, les 20 et 21 octobre derniers. La première a été déclenchée pour “ tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d’éléments comptables dans un compte de campagne, portant sur les conditions d’intervention de cabinets de conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 ”. En ligne de mire, les deux présidentielles victorieuses d’Emmanuel Macron et le rôle qu’aurait joué en sous-main McKinsey. Les deux comptes de campagne, validés par le Conseil constitutionnel, vont être ressortis des archives et épluchés.

La seconde information judiciaire porte sur des soupçons de “ favoritisme ” et recel de “ favoritisme ”, à la suite de plaintes “ d’élus et d’associations ”, précise le PNF dans un communiqué. Dans ce second dossier, ce sont les conditions d’attributions de marchés publics au groupe McKinsey qui vont être épluchées. »

Marianne, 24 novembre 2022

Des données économiques dont Macron ne se vante pas.

« Le déficit du commerce extérieur français a atteint, en septembre, le nombre record de 16,8 milliards d’euros. “ Sur un an, il avoisine les 150 milliards. (Les Échos, 9 novembre.) ” Selon le journal, les importations d’électricité, dues à l’arrêt de près de la moitié des réacteurs nucléaires, sont en grande partie responsables de l’accroissement du déficit. »

« Selon les statistiques publiées la semaine dernière par le ministère du Travail, les salaires (à l’exception du SMIC qui a augmenté de 7,6 % en un an) n’ont progressé que de 3,7 % cette année. L’inflation, elle, augmente de 5 à 6 % au moins.

La prime Macron défiscalisée a été versée par des entreprises à 3 % des 21 millions de salariés du seul secteur privé pour un montant moyen de 550 euros. »

Le Canard enchainé, 16 novembre 2022.

« Le revenu réel des français par personne, c’est-à-dire le revenu déduit du montant de l’inflation, a reculé, selon l’OCDE, de 1,2 % au deuxième trimestre 2022. »

Le Figaro, 8 novembre cité par Le Canard enchainé, 9 novembre 2022.

Et bientôt en 2023 :

« La hausse des tarifs de gaz et d'électricité sera de 15 %.

La remise sur le prix des carburants passe à 10 centimes d'euro par litre à partir du 16 novembre jusqu’au 31 décembre 2022. » Puis plus rien en 2023 !

Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre).

La Taxe foncière sur le bâti et le non-bâti a augmenté en 2022 de 3,4 % au moins avec des pointes à plus de 10 %. Elle augmentera en 2023 de 7 % en moyenne pouvant atteindre 16 %.

Source Le Canard enchainé.

C’est une conséquence de la suppression de la taxe d’habitation que les plus pauvres ne payaient pas et pour qui le bénéfice a donc été nul.

Ce sont les parisiens qui vont être gâtés avec une hausse de 52 % de la taxe foncière en 2023 et celles du ticket de métro et du pass navigo.

Paris c’est magique !

Cependant tout n’est pas gris pour tout le monde.

Le budget de fonctionnement de la Présidence de la République va augmenter de 12,6 % en 2023.

Le ministre de l'Économie a annoncé une première baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de 4 milliards en 2023, malgré une prévision de croissance pour l'an prochain en baisse à 1 % et un déficit à moins de 5 % du PIB, difficile à tenir selon le ministre lui-même.

« L’assurance chômage prévoit de dégager près de 13 milliards d’excédents d’ici 2024. »

Les Échos, 20 octobre 2022.

Il n’y a pas à dire : les deux dernières réformes de l’indemnisation du chômage étaient vitales.

« Les records sont historiques. La rémunération totale moyenne des patrons de l’indice CAC 40 a augmenté de 52 % en 2021 et atteint un plus haut depuis quinze ans à 7,9 millions d’euros, soit plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés, selon un rapport publié ce mardi par le cabinet Proxinvest. »

Le Parisien avec AFP, 22 novembre 2022.

Emmanuel Macron les protège une fois de plus, en refusant de leur demander une contribution exceptionnelle par solidarité avec toutes les victimes des crises en cours. Rappel : selon l’OCDE, le revenu réel des français a baissé de 1,2 % au deuxième trimestre 2022.

À quoi rêve Emmanuel Macron ?

« Le 14 octobre dernier, au micro de France Inter, le Président avait fait cette déclaration passée inaperçue : “ Là où je suis le plus utile, c’est de mener un travail diplomatique. Et, la diplomatie, c’est de parler avec les gens avec lesquels on n’est pas d’accord et d’essayer de réduire ces écarts et de faire œuvre utile. ”

Une tirade qui a inspiré à l’un de ses proches conseillers ce commentaire : “ La politique intérieure n’intéresse plus vraiment Macron. La gestion de sa majorité relative l’a lassé très vite. Du coup, il s’investit beaucoup plus dans la politique étrangère, car il s’est mis dans la tête de viser le prix Nobel de la paix en apparaissant comme le seul chef d’État d’une grande puissance qui peut parler à tous et faire avancer la cause de la paix. ” »

Le Canard enchainé, 16 novembre 2022.

Pour ceux qui doutent de la validité des informateurs discrets du Canard enchainé qui dévoilent ce qui se dit dans les arcanes du pouvoir et ailleurs : le journal existe depuis 1915 ; ses innombrables révélations lui auraient valu autant de condamnations pénales si elles avaient été mensongères ou diffamatoires.

Donc quand un “ un proche conseiller ” est cité, celui-ci existe et ce qui est rapporté est vrai.

Voilà, c’est tout pour cette fois. À bientôt pour d’autres informations.

Prochainement : renationalisation d’EDF recalée, presse muselée, "abus" et "dérive", 500 millions d’amende …