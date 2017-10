Je me réveille dans un de ces fauteuils « design » ronds. On m'a habillé de vêtements que portaient les estivants dans les stations balnéaires anglaises dans les années 60. Au revers de ma veste je trouve un badge « 9 » avec un ancien bicycle au-dessus. Au fond sur un écran, je distingue des formes floues qui ne cessent de changer, d'évoluer. J'entends une voix, à la fois bienveillante et d'une dureté sans pareil : « Vous ètes réveillé cher ami ? ». Un fauteuil comme le mien se tourne et je découvre un homme vêtu de la même manière que moi avec un parapluie à la main. Il a une écharpe multicolore autour du cou et un badge « 2 ».

« Je suis le nouveau numéro 2, vous ètes le numéro 9. Bienvenue au village »

Tout en commençant sa péroraison qu'il récite mécaniquement il m'invite à le suivre. Nous passons devant des encoignures curieusement éclairées dans lesquelles des individus entravés devant des moniteurs informatiques répètent inlassablement « bonjour chez vous » avec un grand sourire figé sur le visage. Nous traversons la salle dite « de sécurité », chaque villageois est surveillé, « pour son bien » rajoute le numéro 2.

Et « si l'on n'a rien à se reprocher pourquoi craindre cette surveillance ? » lance-t-il avec une grand sourire découvrant ses dents, « nous avons tellement d'ennemis... » conclut-il.

Il fait des moulinets joyeux avec son parapluie, et nous remontons un escalier menant à une grand porte électrique s'ouvrant silencieusement, précédés par un étrange maître d’hôtel nain.

Sortant de ce qui s'avère être la mairie, nous arrivons devant un gigantesque échiquier humain. Deux « joueurs » déplacent les « pions » qui obéissent docilement. L'architecture de l'endroit est biscornue, mélangeant toutes les époques, tous les styles. Je reprends mes esprits et m'exclame :

« Mais nous sommes à Portmeirion dans les décors du « Prisonnier », ce n'est pas réel ».

Quand soudain je vois passer devant moi un homme à l'effroi terrible fuyant un ballon ? Le fuyard se retrouve acculé, le ballon s'avance en faisant entendre un curieux rugissement, et l'homme est enfoui dessous, on ne voit que son visage hurlant tentant d'échapper à l'étouffement.

J'observe alors le ciel d'un bleu sans pareil, je ressens la chaleur de l'air. Nous ne sommes pas dans le pays de Galles c'est évident.

« Alors le village existe ? » demandés-je au numéro 2.

« Je croyais que c'était une création de Patrick MacGoohan inspirée par une pièce d'Ibsen montrant un individu contre une société kafkaïenne, et un épisode de « Destination Danger ».

Ainsi qu'on le fait avec un enfant un peu débile, le numéro 2 m'explique que c'est justement ça la ruse suprême. Il m'explique que le village est maintenant partout mais que seul des privilégiés ont accès à cet endroit. Nous rencontrons plusieurs personnes en estivants, à peu près tous l'air béatement heureux sans se forcer. Quelques uns ont me semble-t-il un regard perdu. Tous font un signe bizarre de la main comme nerveusement en disant « Bonjour cher vous ». Je suis moi-même effrayé. Je ressens alors soudain la présence du ballon à mes côtés, les villageois l'appellent le « Rôdeur », la chose vibre comme de méchanceté contenue.

Je m'éloigne doucement en prenant bien soin d'adopter une allure calme. Je dis « bonjour chez vous » aux personnes que je vois, sans hâte ni méfiance....

...quand je me réveille dans ma chambre, la lune éclaire la pièce. Je suis chez moi. A force de me rappeler que c'était le cinquantenaire du « Prisonnier », j'en ai rêvé. Voilà ce que c'est d'avoir des intérêts de « geek ». Je me prépare pour aller travailler en riant de mon imagination. A la gare, je m'arrête pour prendre le journal attendant dans une fille où tout le monde consulte son « samartphone ». Quand soudainement, en me rendant ma monnaie, le vendeur me dit avec un grand sourire :

« Bonjour chez vous ».

« Bienvenue au village » amis lecteurs...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

illustration prise ici