Bouleversante

Les hasards de la vie te font parfois de belles surprises, parfois de mauvaises. Peu importent leurs natures, toutes les surprises sont le fait d'êtres connus pour certains et inconnus on méconnus pour d'autres. Dans tous les cas, fondamentalement, leur personnalité est l'élément essentiel voire primordial dans l'appréciation, l'affinité et dans l'image que l'on se fera de cette personne.

Il y a des personnes cultivées, dévouées, altruistes, entières, cash, d'autres inspirent empathie, imposent le respect, soulèvent des interrogations, nous éblouissent, nous déçoivent… Mais croyez-moi, il y a une catégorie qui, normalement, devait être inoccupée, déserte même. Une catégorie où l'on ne doit pas y trouver le moindre quidam. Je veux vous parler de celle qui regrouperait d'énormes qualités et bien d'autres choses et contradictions au point d'en faire un monde. Celle des gens TOTAUX. Oui, j'en ai rencontré une en une vie.

Hymne à la correction et à l'intégrité

On assiste, de plus en plus, à la dissimulation en tant que technique élevée au rang de stratégie pour attirer les gens afin d'en faire des soldats d'une cause ou pour satisfaire un ego démesuré. Sur les réseaux sociaux, on se trouve très souvent devant des groupes, des pages et des individus qui sont affiliés à des institutions plus ou moins honorables ou même carrément financés par celles-ci. Mais, aucune n'annonce la couleur. Il y a aussi, des croyants, pour ne pas t'effrayer, ne t'encombrent pas immédiatement de Dieu ou d'Allah. Ils servent de courroie de transmission, ils te mettent entre les mains de spécialistes et ils repartent à la chasse aux naïfs. Il y a aussi ceux et celles qui sont addicts au LIKEs. Non, cette personne met immédiatement toutes les cartes sur table. Elle se déshabille presque. Pas de tromperie sur la moindre marchandise. Et pendant les discussions ou les débats, elle prend note de tes faiblesses pour ne pas les utiliser contre toi, elle n'y appuiera jamais.

Hymne à la tolérance et au respect

Depuis la nuit des temps, l'homme aime avoir raison, surtout quand il a tort. Pour se frayer un chemin, avec sa machette, il abat tout sur son passage. Pour lui, tout ce qui compte, c'est sa petite personne. Forcément, en pensant toujours à lui, il n'a pas le temps de penser à autrui, sinon en mal. Il ne peut avoir de l'estime pour eux. Et pour gagner, il est prêt à tout. Il incendie, il dénigre, il diffame, il accuse, il tue, rien ne l'arrête. Plus, il est haï et craint pour ses viles entreprises, plus il écrase les faibles et méprise les bons. Et comme pour illustrer que le contraire de ces personnages existe aussi réellement et pas uniquement dans les contes pour enfants, oui, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, qui a un sens aigu du respect. Un énorme respect des libertés des autres. Elle ne cherche ni à avoir raison ni à gagner. Elle cherche uniquement à s'enrichir au fil des rencontres. Sans partager tes idées, elle ira même jusqu'à les défendre pour toi s'il le faut. Elle ne te trahira jamais. Elle te sera loyale en toutes circonstances.

Hymne à l'amour et à l'humanisme

Tout en ne faisant aucune concession sur ses convictions, et en total désintéressement, elle te manifestera toute l'amitié et te traitera avec tous les égards qui ne sont dus à rien d'autre qu'au fait que tu sois un être humain digne de toute sa confiance. Il lui est impossible de te blesser, parce qu'elle souffrira avec toi. Toutes ses actions et toutes ses paroles sont motivées par la bonté et le partage, même s'il arrive quelquefois qu'elle ne vise qu'une partie des gens. Quand elle s'exprime, elle s'adresse constamment aux autres comme si elle est avec eux. Jamais, elle n'entame intentionnellement une démarche ni ne prendra part à une action qui exclura quelqu'un ou certains. Souvent, en partageant, elle s'oublie et le partage se transforme en don. À chacun ses préférences, les miennes vont pour partager plutôt qu'à recevoir, mais comme de toute manière ce n'est jamais intentionnel de sa part, je me ferai au don. Jamais, elle ne pourra s'en passer de vous, d'eux, de nous et par conséquent de moi. Elle est naturellement ancrée dans l'humanité et l'amour de l'autre est son carburant.

Telle quelle

On pourrait croire que tout ce qui est dit plus haut, nécessite une posture artificielle ou une tenue de circonstance. Mais non, elle te parle comme elle le fait en famille ou entre amis autour d'un verre. Non seulement qu'elle te met à l'aise, mais elle le fait naturellement et simplement de telle sorte que tu te sentes chez toi, affalé sur le canapé. Elle ne fera pas disparaître toute forme de vie sur sa table pour t'accueillir avec une nature morte. Toujours dans la simplicité et dans l'authenticité. Elle ne va pas s'encombrer des fautes qu'elle commet en t'écrivant ou en écrivant. Elle ne passera pas un temps fou à la salle de bains pour se faire une beauté avant de sortir ou recevoir. Quand elle se présente, elle ne te présente pas quelqu'un d'autre.

Nous étions faits pour ne jamais nous rencontrer. Elle est croyante, je suis athée. Elle est militante pour ses idées, moi aussi. Elle ne fera pas la moindre concession, moi, j'ignore le sens de ce mot. Elle peut reconnaître ses torts, moi rarement. Et pourtant, je conçois que l'on puisse avoir 3 en un, 5 en un… mais jamais je ne pensais, de mon vivant, pouvoir tomber sur un vrai ALL IN ONE. Quand je dis all in one, c'est véridique et ce n'est en rien exagéré. Elle est faite de toutes les contradictions. Elle est diablement moderne, elle raffole de la culture occidentale et en particulier française. Elle connaît les écrivains, les philosophes, les artistes, le cinéma, la musique… Elle est ouverte au monde aux générations. Mais elle est incroyablement croyante et musulmane, même un brun prosélyte. Elle considère que cela fait partie de la transparence qu'elle prône et en aucun cas pour incommoder quiconque. C'est hallucinant.

Je suis de nature optimiste, malgré tout, je n'aurais pas pensé un seul instant que des êtres de cet ordre, non seulement ils existent, mais aussi que j'aurais la possibilité d'en rencontrer. Alors, au nom de notre fraternité et de notre humanisme, j'ose espérer qu'il y a plus de belles personnes que ce que l'on pense et il nous revient à nous de les mettre sous les projecteurs.

Finalement, j'aurais aimé vous dire de qui s'agit-il, mais elle ne l'aurait pas toléré du tout. Parce qu'elle considère, à juste titre, que sa véritable identité réside dans sa personnalité dont je vous ai longuement parlé et j'espère fidèlement décrite. Elle ressemble fort à une kasbah habitée, éblouissante, idyllique, rafraîchissante et adorable.

Et quand tu lui dis que tu la trouves BOULEVERSANTE de bonne foi, elle te répond MDR.