Bovinus economicus : « Tu as deux vaches »...

Socialisme français :

Tu as deux vaches. Le gouvernement subventionne l’achat de la troisième, mais tu dois vendre les deux premières pour payer tes impôts.

Socialisme :

Tu as deux vaches. Tes voisins participent à leur entretien alors que tu n’as rien demandé, vous vous partagez le lait et vous êtes censés être heureux.

Dictature :

Tu as deux vaches. Le gouvernement les prend toutes les deux et te fait fusiller.

Communisme :

Tu as deux vaches. Le gouvernement te les prend et les met dans une étable avec toutes les vaches d’autres éleveurs. Ensemble, vous devez entretenir toutes les vaches, et l'état te fournit le lait pendant que la nomenklatura se régale des steaks.

Fascisme :

Tu as deux vaches. L'état vous les prend et t'emploie pour t'en occuper, et te vend le lait au prix du salaire qu’il a décidé.

Bureaucratie :

Tu as deux vaches. Le gouvernement les prend tous les deux, fais des steak avec l'une, trait l'autre, te paye le lait, puis jette le tout à l'égout.

Capitalisme :

Tu as deux vaches. Tu en vends une et achètes un taureau pour faire un troupeau de vaches et vendre plein de lait.

Capitalisme financier :

Tu as deux vaches, tu vends une vache et tu achètes un taureau, Quand tu as un grand troupeau tu le vends en créant une offre abondante. Avec les bénéfices tu achètes les vaches des voisins qui valent « moins » puisque l'offre est abondante.

Tes voisins, au lieu d’être "paysans vivant de leurs vaches", deviennent tes salariés puisqu’ils n’ont plus de vaches. Tu as le monopole des vaches.

Capitalisme de connivence :

Tu as deux vaches. Tu crées le lobby du lait, pour que l'état fasse une loi appelée « bien commun » qui oblige a acheter que « ton lait » et pas un autre.

Capitalisme sauvage :

Tu as deux vaches. Tu équarrisses l’une, tu forces l’autre à produire autant que quatre, et tu licencies finalement l’ouvrier qui s’en occupait en l’accusant d’avoir laissé la vache mourir d’épuisement.

France insoumise :

Tu as deux vaches. Tu ne les déclares pas, pour passer pour un pauvre et pouvoir continuer à profiter d'un HLM à loyer modéré.

Républicain :

Tu as deux vaches. Tu fais employer ta femme par l'état pour qu'elle s'en occupe.

Socialiste :

Tu as deux vaches. Tu jalouses les autres qui en en ont plus que 2 et proposes qu'on leur prenne pour te les donner.

Écologiste :

Tu as deux vaches. Tu gardes le lait et une ONG a convaincu le gouvernement de t'acheter la bouse.

Distributionnalisme :

Tu as deux vaches. Le gouvernement te taxe au point que tu dois les vendre toutes les deux afin de soutenir quelqu'un d'autre qui a déjà reçu une vache gratuite de l'état.

Un chrétien :

Tu as deux vaches.Tu en gardes une et en donnes une à ton voisin.

Un Macroniste :

Tu as deux vaches. Elles sont vendues pour faire plaisir aux gilets jaunes.

Un libertarien :

Tu as deux vaches. Ton voisin n'en a pas. Et alors ?

Un économiste de gauche :

Tu as deux vaches. Tu veux des taxes sur le lait, tu crois que ce sont les vaches qui payent les taxes sur le lait. Que c'est la trayeuse électrique qui paye la taxe sur les robots.

Un écologiste :

Tu as deux vaches. Comme tu vis en ville, tu fais une pétition pour une loi pour que l'état te rachète tes vaches pour te débarrasser de la corvée de les traire, financée par une taxe sur les bouses des vaches des paysans.

Un actionnaire naïf :

Tu as deux vaches. Tu vends l’étable par petites parts à des acheteurs pour créer un troupeau. Les acheteurs finissent par t'exproprier.

Un fonctionnaire :

Tu as deux vaches. Tu réclames du lait aux autres car les tiennes ne produisent rien. Entre les RTT, les congés payés et la grève t'as pas le temps pour les traire.

Un électeur socialiste :

Tu as deux vaches. Tes voisins n'en ont pas. Ils te culpabilisent d'avoir réussi à avoir 2 vaches. Tu mets au pouvoir des personnes qui taxent les vaches, ce qui t'oblige à en vendre une pour collecter de l'argent afin de payer la taxe.

Un fasciste :

Tu as deux vaches. Le gouvernement saisit les deux et te vend le lait.

Un Français :

Tu as deux vaches. Tu vas faire grève parce tu veux trois vaches.

Un Corse :

Tu as deux vaches. Tu déclares à l'EU que tu as un troupeau de 10 000 vaches pour toucher des subventions.

Un Japonais :

Tu as deux vaches. Tu les profiles de manière à ce qu’elles aient la taille d’une vache ordinaire et qu’elles produisent vingt fois plus de lait.

Un Allemand :

Tu as deux vaches. Tu en fais une réputation de solidité et de longévité pour qu'elles valent très cher pour les revendre.

Un Africain :

Tu as deux vaches. Tu les manges et tu demandes à ta diaspora de t'en acheter 2 autres.

Un Chinois :

Tu as 2 vaches. Tu as 500 personnes pour les traire.

Un Vénézuélien :

Tu as deux vaches. Le gouvernement les prend toutes et promet de les traire à ta place car c'est pour l'égalitarisme et pour le bien commun. Tout le monde étant payé pareil, personne n'est incité à traire plus que le voisin et la production de lait s'écroule. Après les queues et les pénuries tu meurs de faim pendant que Maduro boit du petit lait.

Un Américain :

Tu as deux vaches. Tu les obliges à produire comme 4 vaches. A force de produire au-delà de leur capacités, elles meurent.

Tu engages des consultants pour savoir pourquoi les vaches sont mortes.

Un Sud Coréen travaillant chez Samsung :

Tu as deux vaches. Tu les reconfigures pour qu'elles vivent cent ans, mangent une fois par mois et se traient eux-mêmes.

Un Italien :

Tu as deux vaches mais tu ne sais pas où elles se trouvent.

Un Russe :

Tu as deux vaches. Tu les comptes et t'en vois quatre. Tu reprends de la vodka et t'en vois 8. Pour fêter la multiplication des vaches tu ouvres une autre bouteille de vodka.

Un Suisse :

Tu as aucune vache, mais il y en a 5000 dans ton champ. Aucune ne t'appartient. Tu factures la location de ton champ.

Un Musulman :

Tu as deux vaches. Elles sont voilées et ne boivent pas d'alcool et mangent de l'herbe Hallal.

Un Iranien :

Tu as deux vaches. Tu les pends à une grue en pleine rue. Tu blâmes les infidèles américains impies et les juifs.

Un Indien :

Tu as deux vaches. Tu les vénères. Elles sont sacrées.

Démocratie représentative :

Tu as deux vaches. Une élection désigne celui qui décidera à qui appartient le lait.

Démocratie :

Tu as deux vaches. Tu dois voter « démocratiquement » avec un fonctionnaire qui ne produit rien et un boucher qui a des couteaux, ce qu'il y aura au dîner du soir.

Anarchisme :

Tu as deux vaches. Tu les laisses se traire toutes seules.

Les « Bovinus economicus » existent dans des centaines de versions, avec des définitions nouvelles chaque année.

Chacun peut ajouter la sienne...

Bonne année 2019 avec ou sans "deux vaches" !