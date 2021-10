Brassens, Chanson pour l’Auvergnat : un magnifique hymne à la générosité...

@ZenZoe

Mais ça n’est pas un article sur Brassens ! C’est un article sur l’Auvergne et les vertus de ses habitants ! Rosemar ne fait pas dans la bio, mais dans la morale et l’instruction civique. Alors, elle prend des exemples, et aujourd’hui, comme c’est dans l’air, elle a pensé à cette chanson là qui se trouve être de Brassens qui n’était pas un ingrat envers certains Auvergnats, enfin, un en particulier.