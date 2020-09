Brèves : Etat profond souverain numérique, corps-rompus par PMA, suivi des terroristes, Covid pour avril 2021, persistance des religions

Le site Vie-Publique.fr est une ressource intéressante. Que trouve-t-on actuellement (florilège non-exhaustif) ?

__________

A PROPOS DES GAFAM

Nombre de protagonistes AgoraVox, votre serviteur compris, s'inquiètent des disproportions prises par les multinationales, au point que cela remette fondamentalement le libéralisme et le capitalisme en question, dans leurs dynamiques vendues pour démocratiques.

Il faut néanmoins savoir que ce que d'aucuns acculent, non sans souci démocratique, sous la notion d'Etat profond, deep state (on dit Etat profond comme d'autres éprouvent une détresse sans nom à entendre parler de dark web, Internet sombre, comme si ce web n'était que le repère de la pègre ... vraiment : entre le profond et le sombre, nombre de nos concitoyens ont toujours cinq ans d'âge mental et ont peur du noir) ... il faut néanmoins savoir que l'Etat profond, donc, plus ou moins profond ... l'Etat profond français se soucie de conserver une souveraineté numérique. Or, cela s'appelle bien un souverainisme.

L'article en lien n'hésite pas à parler de "nouvelle colonisation". De même, un autre dossier de Vie-Publique.fr s'interroge sur les frontières d'Internet. Tout ceci, possiblement relayable à un questionnement sérieux sur l'utilité des frontières en général. Qui a dit que la raison d'Etat était morte ?

PS : repromulguer des lois anti-trust au niveau de l'OMC et dans tous les Etats, serait la meilleure chose du monde.





__________

BIOETHIQUE - A PROPOS DE LA PMA (ET PAS QUE DE LA PMA)

Cet article nous apprend que les débats vont bon train en hauts lieux de votes décisionnaires prononcés (Assemblée Nationale : Sénat, Parlement). Par exemples, même si l'insémination in vitro (PMA, Procréation Médicalement Assistée) serait ouverte à toutes, mais vraiment toutes les femmes (les hommes peuvent aller se branler ... ) ... il appert que les couples naturellement infertiles (homosexuels, donc) ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale, en cas d'usage de la PMA. De plus, l'adoption par le partenaire serait automatique, pour les bonnes manières.

Néanmoins, contrairement à ce qu'escomptait votre serviteur dans son dernier article à ce propos (en en-tête), les enfants n'auraient jamais accès à la possibilité de connaître le donneur/géniteur biologique. C'est plutôt corps-rompu dans la démarche ... Or, il est vrai qu'un donneur donne sans volonté spéciale d'être retrouvé vingt ans plus tard par un ... adulescent : les scénaristes de "films français" en ont assez fait leur dada.

Et pourtant, au réel des PMA, cela corps-rompt la filiation, ceci dit sans mauvais jeux de mot, et que personne ne commente en parlant de corps ronds, pas plus que de cors de chasse ... même si la chasse aux enfants est ouverte ... Toutefois, dans ce même article, votre serviteur rappelait qu'au dernier recensement, seuls quelques 1% des couples vivants sous le même toit étaient homosexuels. Autant vous dire que ça ne va pas renverser l'ordre homo sapiens de si tôt, bien qu'on en fasse des caisses masse-médiatiques et militantes ... sauf notre respect pour les LGBTQIA+.

Maintenant, il est bon de lire que la question des tests sur les cellules souches fait profondément débat. L'issue sera torride. Lisez donc Vie-Publique.fr !





__________

UNE LOI DE SURVEILLANCE DES DETENUS POUR TERRORISME APRES LEUR LIBERATION

Les idéologies, surtout quand elles sont fanatiques (mais déjà avant) sont du genre indécrottables. Quand on se passionne pour l'une d'entre elle (a fortiori religieuse) on y met du coeur, on y joue sa vie d'une certaine façon (ou sa mort, d'une autre façon) à commencer par confier son enterrement à un cureton. Maintenant, quand ce sont des islamistes, ils sont du genre à jouer la vie et la mort des autres de nos jours, ce qui est plus embarrassant pour tout le monde.

Voilà pourquoi sort une proposition de loi en faveur du suivi (de la surveillance) des faits & gestes des détenus pour terrorisme, après leur sortie de prison. C'est vraiment pas mal, même si le Conseil Constitutionnel a trouvé à y censurer, et qu'on escompterait parfois un meilleur suivi préventif des fameux fichés S, sans parler de la proportion des peines et des multirécidivistes (à te vouloir rétablir la peine de mort ou, au moins, l'exil) ... mais enfin, ne mélangeons pas tout, et saluons l'initiative. Elle est du même niveau que la proposition de loi sur le développement de la légitime défense de Joachim Son-Forget, qu'on attend toujours, mais qui semble avoir été abandonnée quand on recherche sous Vie-Publique.fr ... c'est triste.

Dans la vie, faut s'défendre, c'est la base, mais il semble qu'en France tout soit fait pour que les fonctionnaires aient le moindre embarras et aient le moins de démarches à entreprendre (d'autant plus avec la loi exemptant les poursuites des élus dans le cadre d'la covid) : c'est toujours quand le mal est fait, qu'il devient possible d'agir (ou pas d'ailleurs) ... et c'est comme avec les squatteurs de votre logement : si vous ne pouvez pas produire de justificatifs dans les 48h à la police, c'est la croix et la bannière pour ensuite les déloger de chez vous ... et c'est comme avec les allocs de la CAF, rapport aux couples : il y a moins d'aides sur une vie de couple que pour deux individus séparés. En gros, l'Etat français se paie sur l'amour des gens, de même qu'il se couche sur sa mission de gardien de la paix, au profit d'un maintien de l'ordre bête et méchant, manifestement depuis les Gilets jaunes (cela dit, des manifs non déclarées à foison restent un souci, à la base). Bref on en passe, et des meilleures.





__________

UNE LOI POUR PROLONGER L'ETAT D'ALERTE SANITAIRE JUSQU'EN AVRIL 2021

Les questions covidistes soûlent tellement votre serviteur qu'il vous laisse voir vous-mêmes, ça jase assez comme ça sous AgoraVox. Tout ce qu'il est de dire, c'est que, rapport à la Suède, les autres pays craignent beaucoup trop, avec une belle agit-prop masse-médiatique, pour un virus un peu plus turbulent que ceux auxquels on était habitués ces dernières décennies.

Voir aussi : Génération X, Grippe asiatique et Port du masque : toute une « world culture » et La francité culturelle, au prisme de la macronie covidée.





__________

LE RETOUR DES RELIGIONS ?

En fait, à en croire Pierre Morel, auteur de l'article Vie-Publique.fr, ancien ambassadeur de France en Russie, en Chine et auprès du Saint-Siège, directeur de l’Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions, coordinateur du groupe de travail politique de l’OSCE à Minsk sur le conflit en Ukraine ... eh bien, à en croire cet homme bien placé pour nous parler "religions" actuellement, il y a moins un retour qu'une persistance des religions, mais l'effet "retour" est lié à la caisse de résonnance masse-médiatique.

En tout cas, la France rend irréligieux, certes. Mais écoutons notre sommité :

... le déclin des religions n'est-il pas inéluctable en Europe ? L’Europe a construit différemment son rapport à la religion, sur une plus longue période, et notamment à partir des Lumières. On a vu alors émerger l’idée selon laquelle plus il y aurait de science, moins il y aurait de religion, par une sorte de marche historique vers l’hégémonie du rationalisme, comme un nouvel âge du monde. Le sursaut romantique, à la fois par fidélité envers l’héritage du passé, la tradition, l’identité de chaque peuple, mais aussi par une compréhension intuitive, poétique, philosophique ou mystique des contradictions du monde moderne, a voulu montrer qu’on ne pouvait enfermer la liberté dans la raison. Mais les avancées scientifiques, les transformations industrielles et les progrès démocratiques ont confirmé la primauté d’une raison volontiers réductrice. On ne peut être qu’étonné de l’ignorance assez générale du monde européen actuel à l’égard de la réalité actuelle des religions. L’Europe a largement perdu de grands repères, les siens propres, et avec eux ceux des mondes qu’elle avait découverts et étudiés. Elle s’est ainsi enfermée dans des stéréotypes. Le cardinal Jean-Louis Tauran ne disait-il pas à juste raison que le soi-disant choc des religions est en fait le choc des ignorances ?

Seul problème : avec cette "raison volontiers réductrice", le monothéisme est aussi en cause.

PS : ça parle d'islamisme, aussi, pour les curieux.





