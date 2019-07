Brèves : Maisons closes, Islamisation et Johnny Halliday

Rouvrez les maisons closes !

Fallait-il fermer les maisons closes ? Je tombe sur deux articles. Le premier, dit que Tinder et Grindr sont les nouveaux lieux de la prostitution. Cela arrive aussi sur Facebook.

Alors, début du mois dernier, les mêmes qui punissaient se réveillent : réprimer le travail du sexe met en danger les prostitué(e)s. On le savait. Pendant ce temps, certain(e)s racontent comment ils sont devenus accompagnants sexuels pour handicapés. C'est le monde à l'envers, alors que les clients restent pénalisés. Ce qui met encore plus en danger les prostitué(e)s.

La France est une garce !





France-Islam : même combat ?

Hypothèse au sujet de l'intégration musulmane européenne, surtout en France : on a parfois l'impression que les musulmans sont duplices ou fourbes à cause des médias mal-explicatifs, et des musulmans qui desservent leur religion dans le monde libre, notoirement quand ils sont wahhabites, salafistes et kharidjistes. Par exemple, je viens de voir un épisode d'Esprit criminel, Homeland, 24 heures chrono. Il y a du terrorisme. Un djihadiste est vraiment fanatique. Il est dans le double-jeu. C'est une fiction, mais l'idée est là. Il y a duplicité ou fourberie. C'est forcé dans une guerre, évidemment.

Mais prenons la France. La France est une garce, car elle est toujours en guerre idéologique. Il y a beaucoup de duplicités et de fourberies. Tout cela au nom du Bien évidemment ! Chacun parle au nom du Bien. Entre les pas d'amalgames, les gilets jaunes, les bienveillances gouvernementales, les syndicats, les politiciens, les communicants, les délocalisations, et j'en passe, il y a beaucoup de duplicités et de fourberies. Ça ne se passe pas comme ça partout ailleurs. Si des exactions sont commises, on ne se fait pas une image vertueuse de l'autre côté. Si l'on est vertueux, on l'est parfois sincèrement, en cohérence quotidienne. En France tout est plus compliqué.

Je pense qu'on peut faire le rapprochement avec l'Islam. Pas toute la France, pas tout l'Islam, bien sûr. Il y a un rapprochement à faire entre une façon de vivre l'Islam et certaine manière de France. Les deux semblent de sales garces, je dois dire.





Libertés industrielles ...

Récriminons contre le mythe des cows boys et feu Johnny Halliday - paix à son âme. Comme tout le monde, je les aime bien, évidemment. Il faut voir Red Dead Redemption 1 et 2 par exemples, jeux vidéo magnifiques sur le far west. Certains classiques de Johnny Halliday font rêver. Mais ils ne sont pas très cohérents, pourquoi ?

Les deux vantent la liberté. Les cow boys ont besoin de revolvers pour cela. Johnny Halliday d'une Harley Davidson. Seulement ni les revolvers, ni les Harley Davidson, ne tombent du ciel. Il faut des industries pour les produire. Qui dit industrie métallurgique, dit exploitation minière, raffinerie, fonderie. Sans parler du reste, poudres à canon et pétroles.

Leur lifestyle à tous les deux, dépend de l'industrialisme. Leurs libertés sont à ce prix. Alors, je ne sais plus si ce sont des libertés, ou des façons de faire joujou. Pan ! pan ! Vroum ! vroum ! A les croire garces aussi, dans leurs genres (une garce, un garce, pas de discrimination - ni de généralisation à toutes et tous, mais il faut bien appeler un chat un chat, et une chatte une chatte).





