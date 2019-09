Brexit, le pari perdu d’Asselineau

Ceux qui connaissent le site d'Asselineau ont constaté qu'il en est réduit à afficher sans cesse de nouvelles dates du Brexit effectif, et cela risque de continuer.

Pour l'instant, le Royaume-Uni n'est toujours pas sorti de l'UE, et la date de sortie pourrait être encore reportée.

La crise politique s'y est intensifiée ces dernières semaines, et ce n'est pas la faute de l'UE qui avait été accommodante dans les tentatives d'accord de sortie.

Asselineau avait parié sur un Brexit effet domino en UE, et ce n'est pas arrivé.

Il accuse le Parlement du Royaume-Uni de trahir le vote sur le Brexit à la manière du Congrès français votant le traité de Lisbonne en 2008 sur la base d'un TCE rejeté à 55% par referendum en 2005.

C'est faux ! Le Royaume-Uni n'est pas la France.

Cet Etat a des spécificités qui en font un cas unique, ce qu'il fait semblant d'ignorer, ces spécificités expliquant le vote sur le Brexit mais aussi le blocage parlementaire actuel :

- c'est un royaume, la monarchie symbolisant une société de classes très inégalitaire, aux partis très divisés s'ils tiennent leur ligne, ce qui est le cas actuellement avec un parti travailliste au leader socialiste, Corbyn, face au parti conservateur soutenant toujours les privilégiés, d'où l'impossibilité d'un consensus

- c'est une union, entre Angletterre, Ecosse, et Irlande du nord, très divisée sur l'appartenance à l'UE, d'où un vote sectorisé, c'est surtout l'Angleterre rurale et post-industrielle qui a voté contre l'UE, en France ces divisions territoriales n'existent pas

- c'est une démocratie parlementaire historique, le Parlement a plus de pouvoir qu'en France, le gouvernement dérive du Parlement, or il n'y a pas de majorité nette au Parlement, d'où le blocage actuel

- c'est une nation dont l'exceptionnalisme, à la différence des exceptionnalismes français et américain, s'est construit en défiance envers un continent ayant de nombreuses fois tenté de l'envahir en vain, et sur un Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, cet exceptionnalisme a favorisé un régime d'exception du Royaume-Uni dans l'UE, du rabais à la non appartenance à l'euro jusqu'à une sortie logique

Asselineau associe le Brexit à un processus anti-establishment, or la presse britannique est en partie très anti-UE contrairement à la française, et les leaders du vote Brexit tel Johnson l'élève d'Eton le lycée des ultra-privilégiés ou Farage l'ancien trader, font autant partie de l'establishment que les très europhiles Premiers Ministres Blair et Cameron, lesquels portent une responsabilité dans le Brexit, le premier ayant soutenu l'entrée de l'Europe de l'est dans l'UE, déclenchant une immigration de masse au Royaume-Uni ayant favorisé le vote anti-UE, le second ayant eu l'inconscience de croire qu'un vote sur l'UE pouvait être gagné au Royaume-Uni historiquement très eurosceptique afin de résoudre les divsions de son parti, alors qu'en France, Pays-Bas et Irlande les referendi sur l'UE ont tous été perdus.

Asselineau accuse spécifiquement Corbyn d'être à la manoeuvre pour tenter d'éviter le Brexit, le traite de traître au peuple !

Asselineau critique en fait Corbyn de jouer son rôle d'opposant aux conservateurs, c'est assez hallucinant.

Corbyn n'a fait que laisser un parti soutenant les privilégiés avec seulement une majorité relative au Parlement se débrouiller avec le chaos qu'il a produit avec le Brexit.

Ce sont des hard Brexiters qui ont fait échouer les accords de May avec l'UE afin d'en sortir, Asselineau l'oublie opportunément.

Le Brexit est très complexe à réaliser notamment parce que les Irlandais ne veulent pas d'une frontière entre République d'Irlande et Ulster.

Les démagogues que soutient Asselineau n'avaient pas expliqué ces difficultés aux électeurs.

Le Parlement a voté une loi contraignant Johnson à demander contre sa promesse de sortie très rapide un nouveau report de la date de sortie de l'UE s'il ne parvient pas à un accord, or il ne négocie rien en ce moment.

Johnson souhaitait des élections immédiatement, mais le Parlement lui a refusé ce 'timing' trop favorable, avant qu'il ne s'use au pouvoir.

Corbyn à raison estime que le Brexit pirate tout l'agenda politique, qu'il y a une priorité, réduire les inégalités.

Seules de nouvelles élections à la lumière de cette alternative détermineront la préférence des citoyens du Royaume-Uni.

Asselineau a choisi son camp, celui des soutiens aux privilégiés, les ultra convservateurs.

Sa posture ni droite ni gauche en France ne tient pas.