Brexit, populisme, crise de l’OTAN, grèves : L’Europe, telle qu’elle est

@ Alain Renaud

C’est bien, Alain, vous profitez d’AV pour faire la promotion de vos ouvrages...

Et puisque vous êtes président d’honneur de Science-Po Paris et Lyon, vous n’ignorez pas que l’on y formate « l’élite » de demain, celle qui poursuivra la vente à l’encan de notre pays.

Et comme vous ne devez pas ignorer non plus les origines véritables du projet européen et sa claire récupération par les américains, histoire de neutraliser toute puissance hors eux-mêmes, il serait urgent de militer pour une Europe des Nations contenant seulement 9 ou 12 nations maximum.

Contrairement au discours en boucle, quasi obsessionnel, de tous les européistes actuels, la « construction européenne » n’est pas l’unique réponse à l’empire artificiel de l’american way of life. La Chine, qui s’associera forcément à terme avec la Russie (et sans doute d’autres pays d’Asie) se charge de remplacer l’empire yankee en décomposition avancée.

Les USA ne sont plus qu’une espèce d’énorme armée lourdingue, violente, menaçante, une mafia qui met le chaos à peu près partout où ses intérêts n’y sont pas assez ou pas encore. Elle se sert des armées résiduelles de l’oignon européen (France et Angleterre essentiellement) pour aller se faire exploser à leur place sur des terrains qu’ils reluquent.

L’idéologie mondialiste, ça n’échappe à personne, du moins « en bas », est une pensée pathologique grave. Et ce genre de délire finit toujours très mal. On en voit les manifestations de plus en plus souvent et de plus en plus chaotique.

« Ordo ab chaos » assurent en discrétion les mondialistes et autres « conseillers des minuscules princes » dont la gouvernance n’est rien d’autre que les ordres des technocrates bruxellois grassement payés, ceux-là, et qui n’ont certainement pas besoin de prendre le train.

Défendre encore et toujours l’Europe ne cesse d’étonner. Toutes les conséquences de cette UE sont l’exact opposé de tous les termes bidons qui nous avait été servis pour le référendum français de 2005 : plus de paix, plus de sécurité, plus de travail, plus de stabilité, bref... le Bonheur absolu !

Ce simple constat suffit à lui-seul à justifier que chaque nation reprenne ses billes et son destin en main. Un ensemble de pays souverains peuvent parfaitement collaborer lorsque les enjeux sont importants pour... la pérennité de leur existence propre, pas pour le Grand Marché Privé qui détruit nature et hommes.