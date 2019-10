Brexit, quand l’Union européenne prouve qu’elle est un traquenard !

Trois ans que le cirque continue. Trois ans d'une rupture qui n'en finit plus, entre une nation séculaire qui a dominé le monde et en possède toujours un territoire immense, et une Union qui refuse de se voir couper l'herbe sous le pied dans ses rêves de fédéralisation d'un continent qui n'en est pas vraiment un.

Disons les choses, le Brexit n'était pas dans les plans de l'Union européenne, loin s'en faut. Un événement majeur dans l'histoire d'une idée qui, sous couvert d'humanisme, aura laissé la part belle aux lobbyings en tous genres, et autres modes de corruptions. Rappelons que la Banque Centrale Européenne agit en toute indépendance, que le Parlement européen n'a qu'un pouvoir très limité, que la démocratie fait peur aux élites Européennes, et bien sûr, rappelons qu'après Coca-cola sponsorisant la présidence Roumaine de l'Union Européenne, (https://www.ouest-france.fr/europe/ue/ue-coca-cola-sponsor-de-la-presidence-roumaine-foodwatch-denonce-un-conflit-d-interets-6238056 ), c'est au tour de BMW de sponsoriser celle de la Finlande.

La démocratie effraie les élites européennes, et je pèse mes mots, ils se torchent littéralement avec ! Nous n'élisons même pas le président de la Commission européenne, nous n'avons aucun poids sur les prises de décisions auxquelles devra se conformer notre propre législation. Le référendum sur la constitution européenne de 2005 pour lequel nous avons voté non, a été effacé au profit d'un Traité de Lisbonne qui en est un copié-collé, inscrivant le libéralisme économique dans les textes !

Bref, une véritable association de malfaiteurs, qui n'a de cesse que de créer de l'austérité, et n'hésite pas à renflouer les banques, quand celles-là mêmes ruinent systématiquement l'économie mondiale par leurs abus. Les scandales financiers n'en finissent plus, tout n'est que magouilles et petits arrangements entre amis.

Si l'Union Européenne était vraiment ce qu'elle prétend être, non seulement les Britanniques n'auraient pas voté la sortie, mais il y a belle lurette qu'elle serait actée dans le cas contraire ! Seulement, les élites Européennes n'ont qu'une idée en tête, ramener les Britanniques au sein de l'Union, ou tout faire pour couper l'envie aux « autres » d'en faire de même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils y mettent les moyens.

Avant le Brexit, les médias promettaient l'apocalypse en cas de vote en faveur de la sortie de l'Union Européenne. Tout a été fait pour faire « peur », et les médias n'y sont vraiment pas allé de main-morte. Plusieurs articles ont tenté de faire passer le Brexit comme l'entrée du Royaume Britannique dans le tiers-monde !

Mais c'était oublier à quel pays nous avons affaire. La longue histoire de ce peuple à la fois européen et en marge du continent, démontre la grandeur de cette Union avant l'heure ; car oui, bien avant le continent, la couronne Britannique a fédéré les peuples de Grande-Bretagne, et même une partie de l'Irlande, et ce, malgré des siècles d'affrontements sanglants au sein même de ces peuples. Non seulement ça, mais en plus, cette même couronne peut se targuer de briller aujourd'hui sur des terres aussi vastes que le Canada ou l'Australie.

Empêcher le Brexit, voici ce que tenteront jusqu'au bout les « remainers », en Français les anti-Brexit, qui tenteront d'obtenir un nouveau referendum, comme si la longueur des négociations rendait prescriptible la validité du choix démocratique, et pour ce faire, ils seront largement appuyés par toute la presse du continent, mais pas que. En effet, lors du dernier vote au Parlement Britannique, qui ont conduit une nouvelle fois à un refus de l'accord avec l'Union, près d'un million de manifestants (qui ne se sont pas fait flash-baller) était dans les rues de Londres, petits chapeaux bleus sur la tête, et drapeaux étoilés dans la main. Mais, alors qu'en est-il ? Les Britanniques regrettent-ils vraiment leur choix ?

En y regardant de plus près, on s'aperçoit rapidement que parmi les « dizaines de milliers » de manifestants, il y a beaucoup de jeunes, encore englués à cet âge dans des idéaux de gauche, ils voient l'Union européenne comme un gage de paix, sans se rendre compte que la paix tient aussi dans une économie saine, là où la BCE ne créer que de l'austérité. Certains déclarent même vouloir changer de nationalité. N'ayant aucun chant contraire dans les médias mainstream, je me suis demandé si cette manifestation était spontanée, si elle reflétait vraiment un désir populaire de ne plus envisager le Brexit. Eh bien non, ce rassemblement n'avait rien de « spontané », et il est même organisé de toutes pièces par des mondialistes acharnés, j'aurais même dit : radicaux.

En effet, depuis le vote en faveur du Brexit en 2016, tout a été fait pour arriver à un second référendum (c'est dans la longue tradition démocratique européenne). D'ailleurs, le Brexit était encore tout chaud qu'une pétition en faveur d'un revote était déjà lancée ! Et la presse Britannique, comme en témoigne cet article du Guardian, n'hésite pas non plus à diaboliser les Brexiteurs et à minimiser leurs influences : https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/23/put-it-to-the-people-march-against-brexit-london-revoke-remain-reform

« Depuis le référendum, de nombreuses tentatives ont eu lieu pour diviser les tribus respectives du Partir et du Rester : populistes et mondialistes... »

Voici le schéma tracé par la presse depuis le début de cette affaire. J'ai évoqué ce phénomène à plusieurs reprises. Il y a désormais une radicalisation dans la façon de traiter les anti Union européenne, qui sont désormais systématiquement appelés : populistes, au sens extrême-droite du terme, tel qu'il est employé par les médias.

Et le journal va plus loin dans la diabolisation :

« Les personnes qui étaient venues manifester ont surtout exprimé leur conviction, empruntant à Jo Cox cette phrase parlante : « Nous avons plus en commun que ce qui nous divise ». (Cox, cela va sans dire, aurait adoré cet événement. Son assassin l'aurait détesté.) »

Ce paragraphe en dit long sur la façon dont les Brexiters ont été et sont encore traités dans certains médias. Pour rappel, Joe Cox était une jeune journaliste pro-Union, assassinée, comme de par hasard, juste avant le Brexit et qui fait figure de martyre pour la cause européiste. Et clairement, ceux qui sont en faveur d'un second référendum sont associés à l'image de Joe Cox, les autres sont associés à son assassin. Du grand art, si l'on considère la diabolisation comme telle.

Un peu plus loin, ça continue en tournant en ridicule Nigel Farage, le chef du parti anti-européiste UKIP et fer de lance du Brexit :

Goodall (un vétéran de la seconde guerre anti-Brexit et mis en avant dans l'article) a été poussé dans son fauteuil roulant près de la tête du défilé, avec une fanfare. Il était impossible en regardant ce spectacle de ne pas faire de comparaisons avec ces quelques âmes obstinées de « March to Leave », … Nigel Farage est retourné prêcher samedi à une poignée de manifestants sans leader, dans un parking de pub à Linby, dans le Nottinghamshire : "Vous êtes les 17,4 millions," a-t-il déclaré à 150 personnes. »

Maintenant, remettons les choses dans l'ordre, déjà, le journal oublie le carton plein enregistré par Nigel Farage et sa liste « Brexit Party » aux dernières Européennes, ce qui à mon sens, constitue un discrédit total pour cette presse qui prétend que les Britanniques ne veulent plus du Brexit :

Et dans les faits, si on lit bien l'article, on se rend compte qu'il y avait des cars mis à disposition des manifestants anti-Brexit, que tout cela avait l'air parfaitement bien orchestré, et que les « apparats » aux couleurs de l'Union européenne étaient nombreux et comme neufs ; alors qui a donc organisé cette manifestation, si bien réussie ?

Cette manifestation de mars et celle de samedi dernier ont la même origine : « People's vote », est un « groupe de campagne » pro-nouveau référendum, créé par quatre députés et qui se sont donné pour but de forcer le passage à un nouveau référendum. Les démocrates-libéraux, notamment, sont très actifs pour empêcher la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (la doctrine démocrate-libérale est celle qui est portée par Emmanuel Macron et qui aujourd'hui sont classés « centristes » par la presse internationale). Ils sont soutenus par le Mouvement européen dont voici la position :

Un Brexit par défaut, par lassitude ou par chantage ? Rien de pire. Pour les pays qui désirent poursuivre et même renforcer le processus d’intégration, sur la base de valeurs partagées, les limites du compromis sont atteintes. En ce qui concerne le Royaume-Uni il n’y a pas d’autre solution que d’appeler les électeurs à se prononcer de nouveau, cette fois-ci en connaissance de cause.

D'ailleurs, si vous aviez encore des doutes sur les véritables intentions des anti-brexit :

« La « first minister » du gouvernement d'Edimbourg, Nicola Sturgeon, a fait le déplacement pour inciter la Chambre des communes à « prendre le pouvoir des mains de Theresa May, pour obtenir une longue extension du processus, afin de laisser le temps à un nouveau référendum ».

C'est dit.

Il n'est pas anodin de préciser que l'Open society de Georges Soros a versé 182 000 Livres en 2018 à la branche Britannique du mouvement Européen.

Les choses sont claires, portés entre autres par le Parti libéral-démocrate, les anti-Brexit disposent de moyens colossaux pour se faire entendre et jouissent de soutiens dans toute l'Union européenne, ainsi que de Fondation appartenant à des mondialistes-capitalistes convaincus, ainsi que d'une presse toujours plus manipulée par ses financiers et manipulant elle-même l'opinion.

D'ailleurs pour donner un dernier exemple de ce que pensent les mondialistes de l'avis des autres, mêmes lorsqu'ils s'expriment dans les urnes, il faut savoir que lors des dernières élections législatives, le Parti libéral-démocrate a fait campagne en affirmant que s'ils passaient au pouvoir, ils mettraient un terme au Brexit, sans même passer par un deuxième référendum ! https://www.lesechos.fr/monde/europe/royaume-uni-les-centristes-se-positionnent-en-remainers-radicaux-1132404

Quant à savoir si le oui l'emporterait encore aujourd'hui, difficile à dire, parce que apparemment, les réponses diffèrent selon comment la question est posée, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir soi-disant voté sans connaissance sur les conséquences d'un Brexit ou sur la base d'une campagne mensongère menée par les Brexiteurs, n'a pas eu l'effet escompté sur l'opinion publique. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler les résultats aux Européennes de mai qui ont fait la part belle : « aux populistes ».

Alors, et le positif dans tout ça ?

Pour un anti Union européenne convaincu comme moi, il y en a du positif à ressortir de toute cette histoire. En effet, les moyens mis à disposition, les tentatives désespérées de l'Union européenne, et les campagnes de presse plus mensongères les unes que les autres n'auront pas suffi à faire reculer la décision « populaire » et non « populiste » des Britanniques. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Parce que encore une fois, et bien que les Britanniques étaient déjà en marge de la zone euro et de l'espace Schengen, ils n'en étaient pas moins un véritable pilier de la construction européenne. C'est historiquement un véritable camouflet pour cette association de malfaiteurs, mais aussi et surtout, la preuve que cet édifice est loin d'être stable, et donc loin d'être indestructible.

Le Brexit aura lieu, et le continent en proie à de nombreux soulèvements populaires va devoir bientôt faire un choix entre Europe des nations qui se respectent et Europe fédéralisée en proie à la corruption et à l’austérité. Et malgré le gauchisme ambiant et les campagnes de propagande, il semblerait que les choses ne se passent pas forcément comme l'entendent les « libéraux-démocrates ». Le Brexit finalisé pourrait même être le début de la fin pour cette escroquerie qui n'a déjà que trop durée.

Mais, pour le Frexiteur, le positif arrivera surtout après le Brexit, car si la presse nous promet l'apocalypse économique outre-Manche, il semblerait qu'il faille modérer ces propos, car l'analyse de la situation économique en Grande-Bretagne diffère selon les sources, et il me semble évident encore une fois, qu'au pays de la City, l'économie trouvera toujours une porte de sortie :

Ce faisant, et voyant que les Britanniques restent un pays fort (actuellement la sixième puissance économique mondiale), d'autres pourraient être tenté de les imiter. Attention, je ne dis pas que l'avenir de l'Union repose uniquement sur un éventuel effondrement ou non du Royaume-Uni, mais en revanche leur « future » réussite post-Brexit, enterrera à tout jamais pas mal d'arguments des pro-Union, notamment celui qui prétend que l'Union est nécessaire pour faire face aux futurs défis économiques imposés par la guerre économique sino-américaine.

D'ailleurs, si la stratégie des anti-Brexit était bien de faire traîner les négociations pour pousser à un second référendum, cela aura peut-être également permis aux financiers de la City et aux économistes politiques de préparer, aussi pour les Britanniques, une sortie moins rude de l'Union européenne. https://www.rtl.be/info/monde/europe/brexit-les-gendarmes-financiers-americain-et-britannique-se-preparent-a-un-scenario-du-no-deal—1112071.aspx

Le Brexit est d'une importance capitale et pourrait avoir un impact plus ou moins positif sur l'avenir du monde entier, car au-delà de tous ces différents aspects, il symbolise à lui tout seul le combat entre une mondialisation capitaliste sauvage telle que nous la connaissons, et celui d'un monde qui accepte les différences et laisse les échanges culturels rapprocher les humains en douceurs plutôt que de tout transformer en gigantesque marché, sans valeur, sans saveur. Évidemment tout ne repose pas sur lui, mais un Brexit effectif serait une grande victoire et un pas-de-géant pour tous ceux qui au contraire des libéraux-capitalistes, fondent leurs espoirs sur un avenir où l'humain sera la valeur première, contre un monde où l'importance de chacun est indexée sur son compte bancaire.

Pour conclure, sortons un peu de Londres pour analyser rapidement la position de l'Union européenne face aux événements en Catalogne. J'avais évoqué dans cet article : http://chroniques-humaines.over-blog.com/2017/10/catalogne-et-euroregions-ou-quand-la-monarchie-ne-l-entend-pas-de-cette-oreille.html le fait que l'Europe avait intérêt à diviser les Nations en États plus petits pour en prendre définitivement le contrôle. La réforme des régions, initiée par François Hollande, allait dans ce sens, créer des régions à échelle européenne. Donc, le décrochage de la Catalogne devrait faire le jeu de l'Union et nous devrions assister à une vraie campagne en faveur des indépendantistes. Mais il s'agit là en fait d'un cas particulier. En effet, avec l'avènement du Brexit, l'Espagne pèse désormais beaucoup plus dans l'économie européenne. Or, la Catalogne représente 20% de l'Espagne à elle toute seule. Donc, les Espagnols ont tout intérêt à éviter une séparation, et le gouvernement n'accepterait pas une opposition franche de Bruxelles et dont les conséquences ne feraient que fragiliser encore plus l'Union européenne. D'autant que si la Catalogne devenait indépendante, rien ne dit que ses futurs dirigeants seront prêts à abandonner une partie de leur souveraineté acquise et notamment économique. Or, une sortie de l'économie Catalane (et du port de Barcelone) affecterait à coup sûr la zone euro. Dernier point, il me paraît assez évident que l'Union européenne fera tout pour éviter de nouvelles défections à l'avenir, et si eurorégions il doit y avoir, alors il ne faut pas qu'elles portent en elles une histoire trop chargée comme ça peut être le cas en Corse ou en Bretagne. Donc, je pense que l'Union européenne à tout intérêt à soutenir le gouvernement espagnol, si elle veut s'assurer de garder la Catalogne dans son giron et éviter de perdre encore des billes, la faute aux populistes !

