Brexit, yes !

Et si les Britanniques avaient raison !?

Que veulent-ils au fond ? Après avoir analysé la complexité du décrochage de l’Union Européenne, après avoir fait un bilan coût-bénéfice de leurs échanges avec l’UE, ils admettent les trois libertés de circulation des capitaux des biens et des services, mais refusent toujours – et aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain – la liberté de circulation des personnes au sein de l’UE. Ils ont également des réticences à admettre une législation européenne qui s’impose à celle de leur Etat.

Peut-on leur faire grief de cette position ? Comment défendre la liberté de circulation des personnes alors que l’UE n’a pas de frontière ? C’est une question que l’on ne peut écarter d’un revers de main : quel pays de l’Union n’est pas pour une révision de Schengen ? Mais on ne sait comment s’y prendre. Par ailleurs l’habeas corpus britannique laisse le pays relativement démuni lorsque des migrants arrivent dans l’île. Ce qu’ils oublient de relever, préférant remettre en cause les règles de l’Union et notamment la liaison forte que celle-ci a mise entre les quatre libertés.

Mais n’ont-ils pas raison sur ce point ? Pourquoi la liberté de circulation des personnes est-elle indissolublement liée à la liberté de circulation des capitaux, des biens et des services ? Objectivement, rien ! C’est donc une position de principe qui résulte d’une position idéologique. D’ailleurs ces trois principes ne sont pas chimiquement purs puisqu’il y a des restrictions, des exceptions, des règles de sauvegarde, des normes qui conditionnent l’entrée des produits etc. Pourquoi donc ne pas admettre que la liberté de circulation des personnes au sein de l’UE relève dans son application de chaque Etat membre ? Cela entrainera des discriminations, c’est certain… mais quoi !, chacun n’est-il pas libre de vivre avec qui lui semble bon de vivre et de travailler ? Dans le respect des Droits de l’homme qui n’incluent pas le droit de s’installer où on le souhaite ; le droit de circuler n’inclue pas le droit d’implantation !

L’Union européenne n’est pas une Fédération (comme le Canada par exemple) au sein de laquelle en effet la libre circulation des personnes va de soi. On devrait donc avoir une approche différente du Brexit en reconnaissant aux Britanniques certaines restrictions sur la liberté de circulation des personnes – qui pourrait d’ailleurs être une première étape de la révision de Schengen. Et cela ne remettrait pas en cause l’édifice institutionnel européen, mais au contraire apporterait un peu de cet air frais dont l’UE a grand besoin. Devant une rigidité idéologique qui peut causer des dégâts irréparables il faut savoir revisiter sa doctrine : L’UE n’est pas le Vatican, son droit n’est pas le Droit Canon !

D’ailleurs ne reviendrait-on pas à la source de l’adhésion britannique bien incarnée par Mrs Thatcher : l’Europe pour faire du business, mais pas pour faire un « bloc » politique. Si les Britanniques se sont laissés entraînés dans l’aventure, c’est contre leur nature profonde : aujourd’hui ils disent stop ! On ne voit pas une issue fédérale, trop d'erreurs ont été faites comme cette ouverture de l’Union à l’adhésion de la Turquie ; la boulimie réglementaire ; l’obsession contre-productive pour la concurrence non faussée ; l’usine à gaz institutionnelle, et quelques autres fantaisies administratives ; et la morale comme méthode de gouvernance…

Et puisque l’UE n’est pas une Fédération pourquoi ne pas aussi réviser sa construction juridique : chaque pays a une législation propre et en dehors des règles concernant le commerce (OMC) et la finance notamment, aucune législation européenne ne doit s’imposer à eux. Cela peut créer des situations complexes (comme les décisions de la Cour de Karlsruhe par exemple), mais on a appris à vivre avec ; et c’est mieux que cette Cour de Justice de l’Union Européenne dont les Britanniques ne veulent plus, à juste raison, et que nous supportons comme beaucoup d'autres choses !

Ce sont donc les Britanniques qui peuvent sauver l’UE en lui donnant la possibilité de reprendre son souffle pour qu’un jour puisse renaître un vrai projet politique (à 8 ou 10 peut-être, mais avec les Britanniques !).

Brexit, oui bien sûr… mais en restant dans l’UE avec seulement les 3 libertés de circulation des capitaux, des biens et des services, inscrite dans la tradition philosophique anglaise : l'empirisme et l'analytique. L'arrogance anglaise faisant le reste...