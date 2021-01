Brexit Yes !

Le Brexit doit nous donner confiance en l’avenir, les portes sont ouvertes !

N’importe quel Etat des 27 de l’UE sait depuis ce 31 décembre 2020 qu’il peut reprendre sa liberté très rapidement et sans effort : il lui suffit de signer les 1246 pages du document remis par la Commission à BoJo – même sans les lire ! – qui constituent un vrai manuel de sortie. Copier-coller et c’est dans la boîte ! (in the box en anglais). Et ce quels que soient les motifs ! Voilà le résultat du travail de la Commission, qui ne s’attendait certainement pas à ce résultat : vous voulez partir ?, signez ici !

Evidemment le Luxembourg par exemple n’est pas concerné par la pêche dans les eaux du Royaume Uni (Uni le Royaume, pas tant que ça ! Il faudra que Mrs Sturgeon vérifie si ce manuel peut aussi lui permettre de le quitter ; elle trouvera à la Commission des gens de bon conseil, les Anglais leur en ont fait suffisamment baver pour qu’ils plantent une banderille empoisonnée entre les deux yeux de leur PM), mais est-il bien nécessaire de caviarder ces pages pour rendre le manuel plus adapté à la situation géographique ? Et il en est de même des autres thèmes, qui seront à complétés au fur et à mesure des sorties.

Exit l’UE, avec ou sans passion, avec ou sans motif sérieux. Les Britiches avaient déjà exprimé leur dédain (avec leur arrogance habituelle) pour cette construction politico-administrative baroque lors d’une sortie de Mrs Thatcher qui avait clairement dit que son objectif était de faire du business et rien d’autre. Comme on la comprend ! Vous avez Gagné Margaret !, bravissimo ! On peut y voir une application de la philosophie anglaise, nourrie d’empirisme, de pragmatisme léger, versus les systèmes allemands aussi lourds que du plomb, et de leurs dérivés Français du même tonneau.

Où est l’essentiel dans cette sortie ? Bien évidemment échapper au dirigisme administratif de l’UE est un grand soulagement, mais ne sera-t-il pas aussitôt remplacé par un autre aussi tortueux, illisible et kafkaïen dans ses excès ? Probablement.

Mais l’essentiel n’est-il pas dans le fait de se libérer de ce carcan que forment les institutions judiciaires européennes ? La pire chose que les 27 doivent souffrir comme s’ils étaient dans une Fédération, n’est-il pas ? (isn’t en anglais). Or l’UE est aussi loin du fédéralisme (un des mythes qui a participé à la culture de sa création), que la Corée du Nord de la démocratie occidentale.

Quitter l’UE c’est se libérer :

– de la Cour de justice de l’Union européenne

– du Tribunal de première instance

– du Tribunal de la fonction publique

– de la Cour européenne des droits de l’Homme (créée dans le cadre du Conseil de l'Europe par la Convention européenne des Droits de l'homme : ce n’est pas gagné !)

Sans oublier :

– le Parquet européen (création en 2021)

– le Tribunal constitutionnel fédéral et la Cour fédérale de justice de Karlsruhe dont les décisions sont des déflagrations qui dépassent les frontières de l’Allemagne…

Cette liberté retrouvée n’est pas gratuite… ça doit se jouer « quoi qu’il en coûte ! »

Un pays c’est : une monnaie, un espace fiscal, un espace juridique, un espace de défense ! ça ne se délègue pas. On l'a cru, les Anglais jamais... ils en ont tiré parti, puis bye bye... C'était écrit, Chruchill l'avait dit, Thatcher aussi.