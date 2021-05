Briefe von Deutschland (Lettres d’Allemagne), 1 : Olivia

Depuis cet hiver, en Allemagne, la récréation est terminée. Les manifestations anti-corona de la fin de l’été ne sont plus qu’un lointain souvenir et l’ordre sanitaire s’est considérablement durci. La pression vaccinale est intense. Les médias et la police ont mis au pas les derniers réfractaires. Voici un premier témoignage d’ Olivia, 62 ans, physiothérapeute établie en Bavière dans une petite ville près de Nuremberg . A sa demande, son prénom a été changé.

Altdorf bei Nürnberg, mardi 11 mai 2021.

Cher Pierre, voilà un résumé des dernières nouvelles que j’ai données à Janine.

Chaque jour, le même mantra à la radio sur le chemin du travail : ce que vous êtes autorisé à faire, mais seulement en tant que personne vaccinée. Faire du shopping dans des magasins non essentiels, aller au restaurant, au café, séjourner dans un hôtel, aller zoo, dans un musée, chez le coiffeur… La liste pourrait être allongée sans fin.

Sinon, il y a toujours la possibilité de fournir une preuve qu’on a contracté la maladie – qui ne doit pas excéder 6 mois – ou de présenter un test de moins de 24 heures et remboursable par l'assurance maladie seulement une fois par semaine. En plus de cela, seules les personnes vaccinées sont exemptées des restrictions de contact et de sortie durant les couvre-feux.

Je travaille dans le secteur médical et la plupart de mes collègues sont plutôt sceptiques quant à cette vaccination, mais nous sommes vraisemblablement une minorité. On a l'impression que la plupart des gens se font vacciner pour se libérer des contraintes liées aux mesures sanitaires, et non pas contre le virus lui-même. Il vaut mieux ne pas dire à voix haute que vous ne voulez pas vous faire vacciner ; cela n'est plus compris par la plupart des gens qui vous considèrent comme un "coronasceptique" ou un "négationniste". Il n'y a plus de voix critiques qui s’élèvent et celles qui osent le faire sont immédiatement censurées ou diffamées. Je ne pensais pas vivre quelque chose comme ça en Allemagne.

Ma journée de travail va bientôt commencer et je sais déjà ce que je vais entendre tout au long de la journée : « Mais pourquoi la police ne fait rien quand trois personnes sont assises sur un banc dans un parc ? » « C'est vraiment irresponsable. » « Quelle joie que les enfants soient enfin vaccinés en été ! » Pauvres enfants…

Depuis décembre, la majorité est en homeschooling tant que l’incidence est supérieure à 100 cas pour 100 000 habitants. C’est sur ce chiffre arbitraire et suspect que se base la politique de restriction contre la pandémie. Au-dessus de ce seuil, pas de club de sport, pas d'activités parascolaires. Une enseignante m'a confié qu'elle n'avait plus jamais vu un seul de ses élèves depuis le début des restrictions. L'écran d’ordinateur est toujours noir. Pour jouer, les enfants doivent se choisir un seul ami autorisé qu’ils ont le droit de voir. Pour le reste, les jardins d'enfants sont complètement fermés car les plus petits ne peuvent pas porter de masque.

La journée touche à sa fin, et en tant que personne non vaccinée je dois être à la maison à 22h00. Je dois d’abord aller faire mes courses au supermarché, où l’on doit porter un masque FFP2 (obligatoire en Bavière) en plus d’un caddie pour garder les distances. La radio annonce qu'en juillet, les personnes qui ont reçu leur injection en janvier devront recevoir leur troisième injection, le certificat de vaccination n'étant valable que six mois. IKEA envisage même d'aménager trois entrées différentes pour les vaccinés, les convalescents et les testés… Quel monde de fous…

Olivia

Altdorf bei Nürnberg. Dienstag, 11. Mai 2021

Sehr geehrter Pierre, Hier ist eine Zusammenfassung der letzten Nachrichten, die ich Janine gegeben habe.

Jeden Tag das selbe Mantra im Radio am Weg zur Arbeit : Was Sie nun als Geimpfter alles dürfen : Einkaufen in nicht lebensnotwendigen Läden, Besuche in Restaurants, Cafés, Hotels sowie im Zoo, Museen und Friseure, die Liste lässt sich noch beliebig verlängern. Alternativ gibt es die Möglichkeit einen Nachweis über die Erkrankung, die nicht länger als 6 Monate her sein darf oder einen Test vorzuweisen, der nicht älter als 24h alt ist und einmal in der Woche von der Krankenkasse übernommen wird. Allerdings ist man nur als Geimpfter von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren ausgenommen.

Ich arbeite in einem medizinischen Beruf und die meisten meiner Kollegen sehen eine Impfung eher skeptisch, damit sind wir wahrscheinlich in der Minderheit. Gefühlt, lassen sich die meisten gegen die Maßnahmen impfen und nicht gegen das Virus. Das man nicht geimpft werden möchte sollte man lieber nicht laut sagen, hierfür gibt es bei den meisten Mitbürgern kein Verständnis mehr und man ist ein ‘Querdenker’ oder ‘Coronaleugne’. Kritische Stimmen gibt es keine mehr und werden umgehend zensiert oder diffamiert. Ich hätte nicht gedacht so etwas in Deutschland zu erleben.

Meine Arbeit beginnt und im Laufe des Tages werde ich viele Meinungen hören : Warum die Polizei nichts unternimmt, wenn drei Personen auf einer Parkbank sitzen, das ist schließlich unverantwortlich und wie froh man ist das im Sommer auch endlich die Kinder geimpft werden.... Die armen Kinder ! Seit Dezember ist der überwiegende Teil im „Homeschooling“ bis zu einer Inzidenz von 100 Coronafällen auf 100.000 Einwohner, dieser ominösen Zahl auf der die deutsche Pandemiebekämpfung basiert, kein Sportverein, keine außerschulischen Aktivitäten. Eine Lehrerin hat mir erzählt, sie hätte eine ihrer Schülerinnen noch nie gesehen, der Bildschirm ist immer schwarz. Zum Spielen müssen sie sich einen festen Freund aussuchen. Kindergärten sind ganz geschlossen, da die Kleinen keine Maske tragen können.

Der Tag geht zu Ende, als nicht Geimpfter muss ich um 22:00 Uhr zu Hause sein und vorher noch meine Einkäufe im Supermarkt erledigen, notwendig hierfür eine FFP2 Maske (Pflicht in Bayern)und ein Einkaufswagen, um den nötigen Abstand zu halten. Das Radio meldet, im Juli sollen die Personen zum dritten Mal geimpft werden, welche bereits im Januar ihre Spritze erhalten haben. Schließlich ist der Impfnachweis nur ein halbes Jahr gültig und IKEA überlegt drei verschiedene Eingänge zu öffnen, für Geimpfte, Genesene und Getestete… Was fûr eine verrückte Welt…

Olivia

