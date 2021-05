Briefe von Deutschland (Lettres d’Allemagne), 3 : Sonia

Depuis cet hiver, en Allemagne, la récréation est terminée. Les manifestations anti-corona de la fin de l’été ne sont plus qu’un lointain souvenir et l’ordre sanitaire s’est considérablement durci. L’adhésion vaccinale semble assez large, et le respect des mesures « barrière » ancré dans les nouvelles mœurs. Voici le témoignage de Sonia, 30 ans, artiste peintre habitant à Münster, ville de 300 000 habitants de la Rhénanie du Nord . A sa demande, son prénom a été changé.

Münster, vendredi 14 mai 2021.

Cher Pierre,

Comme ça fait seulement un mois que je suis de retour en Allemagne, je ne peux essentiellement parler que de mes impressions d'avril.

De façon générale, j'ai le sentiment qu'en Allemagne, les gens sont plus disciplinés et responsables qu'à Paris. Tout le monde garde ses distances, personne ne s’approche trop près de vous, que ce soit dans les supermarchés, à la poste ou chez le médecin. Par rapport aux autres villes, il n'y a pas de couvre-feu ici à Münster, à la différence de Düsseldorf (22 heures), mais cela dépend principalement du taux d'incidence. Comme il est inférieur à 50, on peut s’attendre à un assouplissement.

Encore aujourd’hui, vous n'êtes autorisé à entrer dans un magasin que si vous avez un test négatif. Pour le moment, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller faire du shopping. Pour mon académie d'art, cependant, j'ai dû passer un test afin de pouvoir à nouveau y travailler. Par exemple, si je veux travailler dans un atelier pendant une semaine, je dois me faire tester tous les jours. Un masque FFP2 est ici une obligation sans laquelle vous ne pouvez ni travailler ni utiliser les transports en commun. Mais ce que je trouve particulièrement agréable ici, c'est qu'on peut courir dehors sans masque. Quand je repense à mon dernier semestre « masqué » à Paris, on a l’impression d’avoir une vie plus « normale » à Münster

Certains de mes amis ont été vaccinés récemment. Un ami m'a récemment fait remarquer qu'en tant que personne souffrant de dépression chronique, j'ai de bonnes chances de me faire vacciner plus rapidement et que je n'aurai pas à attendre trop longtemps. Pour ce que j’en sais, il y a de longues listes d'attente. Personnellement, je ne suis pas plus pressée que ça. Une autre de mes amis qui travaille dans le domaine médical a voulu que je passe un test avant de la voir, ce que je peux comprendre.

La semaine dernière, j'ai appris que mon exposition de groupe allait être reportée d'un mois. Ce n’est pas trop grave. J'ai le sentiment général que la situation s'améliore un peu et que les gens autour de moi sont un peu plus optimistes. Mais peut-être est-ce dû à l’arrivée du printemps ...

Amitiés,

Sonia

PS : Certaines personnes remettent en question des choses qui se produisent (ou pas) en ce moment, mais comment être sûr de quelle source croire ou non ? On a tendance à faire confiance à la science et aux chiffres (par exemple ceux de l’Institut Robert Koch) ; il est finalement assez naturel de croire aux chiffres officiels du pays dans lequel on vit. En tout cas je suis vraiment curieuse de voir comment la situation Covid évoluera dans les prochains mois.

Courier original :

Münster. Freitag, 14. Mai 2021

Lieber Pierre,

Da ich erst seit einem Monat in Deutschland bin, kann ich im Grunde nur von meinen April Eindrücken sprechen.

Generell habe ich das Gefühl, dass die Menschen in Deutschland disziplinierter und verantwortungsvoller sind als in Paris : alle halten Abstand, niemand kommt einem zu nah : in Supermärkten, bei der Post oder beim Arzt. Im Vergleich zu den anderen Städten gibt es in Münster keine Ausgangssperre wie zum Beispiel in Düsseldorf (ab 22 Uhr), aber es hängt meistens von dem Inzidenzwert ab. Momentan liegt der Wert unter 50, so dass man bald mit den Lockerungen rechnen kann. Noch darf man in einen Geschäft erst rein, wenn man einen negativen Test vorweist - ich persönlich muss noch nicht unbedingt shoppen gehen. Für die Kunstakademie musste ich allerdings einen Test machen lassen, um wieder in einer Werkstatt arbeiten zu können. Wenn ich beispielsweise eine Woche lang in einer Werkstatt arbeiten möchte, muss ich mich jeden Tag testen lassen. Eine FFP2-Maske gilt hier als Pflicht, ohne die man weder arbeiten noch öffentliche Verkehrsmitteln benutzen darf. Besonders angenehm finde ich aber hier, dass man draußen ohne Maske laufen darf. Wenn ich auf mein letztes halbes „Maskenjahr“ in Paris zurückblicke, fühlt sich Münster einigermaßen „normal“ an.

Einige meiner Freunde haben vor kurzem eine Impfung erhalten.

Letztens hat mich eine Freundin darauf hingewiesen, dass ich als jemand, der an chronischen Depressionen leidet, gute Chancen habe schneller eine Impfung zu bekommen und muss somit nicht lange warten. Soweit ich weiß, gibt es bereits lange Wartelisten. Ich persönlich möchte mich nicht vordrängeln.

Eine andere Freundin von mir, die im Medizinbereich arbeitet, wollte, dass ich mich vor unserem Treffen testen lasse, was ich nachvollziehen kann.

Letzte Woche habe ich erfahren, dass die Gruppenausstellung, an der ich teilnehme, doch um einen Monat verschoben wird - damit kann ich leben ; aber generell habe ich das Gefühl, dass sich die Lage etwas verbessert und die Menschen um mich herum etwas optimistischer drauf sind, aber vielleicht ist es nur der Frühling…

Liebe Grüße,

Sonia

P.S. : Einige Leute stellen Dinge, die zurzeit passieren (nicht) in Frage, aber andererseits wie soll man es auch tun, wenn man sich überhaupt nicht sicher ist, welcher Quelle man glauben soll und welcher nicht. Man vertraut der Wissenschaft und den Zahlen und wenn beispielsweise Robert Koch Institut verkündet : „so sieht’s aus..“, möchte man den Zahlen und generell dem Land, in dem man lebt, glauben - es ist ja auch irgendwie natürlich. Nun ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Covid-Situation sich in den nächsten Monaten noch entwickeln wird.