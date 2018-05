Brigitte Macron - L’arnaqueuse !

Alors que le 9 Mai, la plupart des médias mettent en Une le président Donald Trump qui annonce le retrait de son pays de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, un autre site met en avant un article sur la première Dame (l'Iran est en deuxième position). Vous jugerez vous-même à la lecture du titre, l'extrême gravité de l'information sur la femme du président presque autant détestée que lui.

"Des Français arnaqués à cause de Brigitte Macron"

Vous savez tous que pour être lu, un article doit se présenter avec un titre accrocheur, tout le monde le fait, mais alors là chapeau l'artiste. Mettez-vous trois secondes dans la peau ou plutôt la tête d'un lecteur du site de valeursactuelles.com.

Comment ? Vous ne lisez jamais "VA" ! Alors vous lisez peut-être "Le Parisien" ? Non plus ! Dommage, vous avez raté l'info du jour, voire de l'année.

En fait, le site orienté très à droite comme d'autres à gauche, rectifie le tir dès le début de l'article pour ne pas faire durer un suspense insoutenable...

"Escroquerie. Un site de cosmétique utilisait le nom de l’épouse du chef de l’Etat pour vendre ses crèmes, selon Le Parisien."

Donc, dans cette affaire d'arnaque à la crème antirides, Brigitte Macron n'y est pour rien et n'est pas l'arnaqueuse. Mais le titre de cet article qui laisse penser qu'une faute a été commise par Brigitte Macron, est donc volontairement trompeur (comme le mien). Etait-ce seulement pour attirer les curieux, c'est possible. Mais lorsqu'on lit les commentaires haineux et injurieux sous certains articles dédiés à l'épouse d'Emmanuel Macron, on peut s'interroger sur son but réel. Donner aux lecteurs du site une occasion de plus pour se défouler, pour salir, pour se moquer d'elle et de son âge, de sa vie passée, de ses rides, ou de ses privilèges ; comme celui de se faire insulter.

Or, pour cette fois plutôt c'est raté, car quelques internautes qui ont commenté le texte n'ont pas apprécié la tromperie. Quelques exemples...

- Satanakias - 09/05/2018 - 11:02

Le seul intérêt de cet "article" est de mettre en exergue la naïveté de ceux qui ont élu le gamin.

Après, que celui-ci ait épousé une femme qui pourrait avoir l'âge de sa grand-mère m'importe peu.

- Dom02 - 09/05/2018 - 10:50

Ce titre est abusif , attention a votre crédibilité

- ¯\_(ツ)_/¯ - 09/05/2018 - 10:12

Vu le titre de l'article, il serait souhaitable que VA embauche de vrais journalistes et pas des militants.es.

De toute façon, Brigitte Macron ne lira pas tous ces commentaires qui peuvent aller de l'ironie à l'outrance ? Par contre, d'autres personnes au service de la première Dame et de son image, ne sont peut-être pas restés inactifs. Puisque le titre de l'article d'hier a été remplacé par... "Des escrocs utilisent l’image de Brigitte Macron pour vendre des crèmes". Voilà qui est mieux, une plainte est si vite arrivée.

N'empêche que la naïveté de certains acheteurs est parfois sidérante.

Comme le confirme ce témoignage d'une acheteuse...

L'annonce « disait que Mme Macron était associée à l’entreprise et que Mmes Obama et Bruni sont de bonnes clientes. Je me suis dit que c’était sérieux »

De plus, l'acheteur avait droit à une photo de Brigitte Macron. L'épouse du président a d'ailleurs déposé une plainte pour usurpation d'identité.

Mais, en ce qui concerne la critique de Brigitte Macron, la presse n'est pas en reste. Un style "proche de celui de la cagole" écrivait le Financial Times. Peu importe, vous trouverez aussi des compliments sur des médias spécialisés dans le papier glacé et la retouche photo. Les anciennes premières Dames sont toutes passées par là, pourtant elles ne jouent finalement qu'un rôle cosmétique dans la représentation. Quant à l'influence réelle sur la politique de leur conjoint ?