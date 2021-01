Brouillard de guerre, criailleries des oies en colère du Capitole et Etat d’Urgence à Washington D.C.

« La grande incertitude [liée au manque] d'informations en période de guerre est d'une difficulté particulière parce que toutes les actions doivent dans une certaine mesure être planifiées avec une légère zone d'ombre qui (…) comme l'effet d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles. » Carl von Clausewitz[i], « De la théorie de la guerre », De la guerre livre 2, chapitre 2, paragraphe 24. « Endlich ist die große Ungewißheit aller Datis im Kriege eine eigentümliche Schwierigkeit, weil alles Handeln gewissermaßen in einem bloßen Dämmerlicht verrichtet wird, was noch dazu nicht selten wie eine Nebel- oder Mondscheinbeleuchtung den Dingen einen übertriebenen Umfang, ein groteskes Ansehen gibt. » trad 1 « Never let a serious crisis go to waste »

Mise à toutes les sauces pour signifier qu’il existe des opportunités comme des circonstances spécifiques pour des décisions que vous n’auriez jamais imaginé prendre dans d’autres circonstances ou événements que ceux auxquels vous devez faire face, cette admonition[ii] rapportée tant à Sir W.Churchill qu’à Rahm Emanuel[iii] en passant par Saul Alinsky[iv], n’a certainement pas échappé à tous ceux qu’intéressent la zone de fortes turbulences que traversent les Etats-Unis d’Amérique.

I- Redéfinition de la prise en main subversive des appareils d’Etat

Que l’on ne se méprenne surtout pas à propos de la situation politique qui règne actuellement aux Etats-Unis et plus particulièrement dans le marécage washingtonien où une nouvelle équipe, sûre de sa légitimation acquise par fraude et effraction, tente d’affermir sa position et de lancer son futur programme comme si de rien n’était en initiant une purge politique ahurissante.

Les soumissions, contorsions et cérémonies de Kow Tow propres aux laquais et caniches des media du monde entier prêts à reconnaître et faire allégeance à la nouvelle Junte démocrate ne sauront effacer la persistance rétinienne d’une tricherie électorale de première grandeur guidée par des intérêts beaucoup plus sérieux et dangereux que ce que le cacardement des oies du Capitole tente de couvrir en soldant la présidence Trump par une ultime tentative d’anéantissement constitutionnel avant que de le précipiter si possible à jamais aux oubliettes comme le montre la publication des 76 pages du rapport visant à son empeachment, véritable purge à la mode des grandes heures des procès politiques soviétiques.[v]

On reste surpris à la lecture du document précité qu’il ne conclue pas tout simplement à en appeler à l’assassinat politique - physique -, du président honni, de ses amis, de sa famille, à moins d’une condamnation à perpétuité à Guantanamo.

Bonne fille, l’Histoire repasse parfois ses bons plats et voici que remontent à la mémoire ces séquences terrifiantes que furent à partir de 1924 la Purge à la direction centrale de la statistique, suivie de celles initiées à partir de 1934 avec l’assassinat de Kirov et la Grande Terreur des années 1937-1938 qui verra, comme aux Etats-Unis actuellement avec la destruction scientifique du Trumpisme, l’apparition d’un véritable « nœud de radicalisation cumulative » comme l’écrivent Nicolas Werth et Alain Blum dans leur passionnant article consacré à ce passage paroxystique de la terreur stalinienne[vi].

La guerre menée par les adversaires de D. Trump depuis son élection aura eu le mérite de révéler au grand jour les failles et agissements d’une population malade de son racisme anti-blanc, ravagée et nourrie par un carburant alliant sous l’abri d’un parti « démocrate » totalitarisme, révisionnisme civilisationnel et censure technologique absolue de toute possibilité de communication et d’expression émanant d’un adversaire exécré, par essence indigne de présider et désormais d’exister plus longtemps encore.

Entre une Nancy Pelosi complètement piquée jouant le rôle de Jiang Qing, D. Trump celui de Deng Xiaoping créateur d'une "Nouvelle Voie", d'une nouvelle politique d'ouverture, Jo Biden incarnant Hua Guofeng, dauphin de Mao Ze Dong singeant Obama et Ocasio-Cortez comme leader des Gardes Rouges dressant l'étendard la "révolution culturelle" de la Cancel Culture, la représentation sanglante de ces pantins sinistres peut commencer avec tous ses excès.

Tout aura en effet été poussé au stade ultime, jusqu’à des extrémités un peu hâtives, telle l’annonce « officielle » de la fin prématurée[vii] du mandat du président des Etats-Unis ou tout simplement l’interruption des concours bancaires[viii] de la Deutsche Bank et de Signature Bank au Groupe Trump et à titre personnel, la fin des gros contributeurs à l’entourage politique de D. Trump (Ted Cruz et le Groupe Marriott), l ’extinction complète du système de financement et de paiement de la campagne électorale[ix] de D. Trump, toute information dont aucun media français ne parlera, par simple ignorance et désintérêt, le tout s’ajoutant à l’interdiction faite à un chef d’Etat d’accéder librement à un réseau de communication, sans que cela n’émeuve outre-mesure les « dirigeants » d’une Europe et d’une France prêtes à toutes les compromissions et abdications.

On the same day that House Democrats introduced an article of impeachment against President Trump on Monday for "incitement of insurrection" following a group of his supporters attacking the Capitol last Wednesday, something odd has happened on the U.S. State Department website under the president's bio where it now says "Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00."

II- Erreur d’appréciation et mésintelligence de la situation

« Seul, terriblement seul. Donald Trump n’est plus l’homme le plus puissant du monde. Battu, humilié, définitivement acculé face au vide vertigineux de la perte du pouvoir ; le grand enfant facétieux qui séduisit tant de laissés pour compte s’est fait tyran immature, starlette de la télé-réalité refusant d’admettre qu’elle devait quitter le loft rempli de caméras qu’a été la Maison blanche pendant ces quatre dernières années. »[x]

Peut-on sérieusement imaginer par-delà tous ces poncifs éculés qu’un personnage de la trempe de D. Trump puisse avoir capitulé et quitté le terrain face à une bande de voyous ? Que prépare-t-il, s’il prépare quelque chose ? et surtout qui agit pour lui, parallèlement à lui ou par-delà sa personne pour ne pas passer par pertes et profits un électorat qui a parfaitement compris ce que représentaient Yankee Daddy, sa clique et une faction démocrate pour laquelle tous les moyens sont bons ?

Nulle retenue dans toutes ces paroles et considérations de cette nouveaux chiens courants excités par la perspective d’une curée où la supposée odeur de sang de la bête politique traquée néglige avec une imprudence mortelle la marche d’autres événements.

Six puissances politiques sont en effet fort loin de partager cette ferveur en faveur du nouveau monde qui s’annonce avec l’étrange attelage Joe Biden et Kamal Harris, un régent sur la fin dont des dirigeants qui savent ce que diriger et gouverner signifie ont déjà anticipé qu’il sera promptement éliminé par la fille qui lui sert d’alliée de circonstance. Six puissances d’importance, de force et de capacité de nuisance différentes (Chine, Russie, Corées, Iran, Arabie Saoudite), à raison inquiètes des désordres intérieurs et extérieurs qu’ils exècrent -surtout au sein d’une autre entité majeure -, attendent de voir la suite, sachant qu’il existe encore aux Etats-Unis, au milieu de cet ensemble de champs magnétiques intenses, des acteurs de poids, fidèles, discrets, puissants, exempts de toute trahison et disposant d’une force redoutable.

Personne ne sait ce qu’il se passe, à l’exception de Donald Trump et de Mike Pompeo qui vient d’interrompre son voyage en Europe, littéralement snobé par la camarilla d’une UE qui décidément ne comprend rien au film qui se déroule sous ses yeux.

Un jeu complexe d’événements dont quelques judicieux observateurs n’attendaient que le déclenchement est désormais à l’œuvre, qui s’inscrit comme une mécanique parfaitement huilée dans un dispositif légal et judiciaire d’exception discrètement entré en vigueur d’une manière qui n’a rien de surprenant.

Certes, l’exceptionnalité qui entoure l’usage de la législation insurrectionnelle comme de la loi martiale montre que cet appareil ne fait pas partie de la tradition constitutionnelle de la république américaine, ce que d’ailleurs ont montré les réticences d’un D. Trump parfaitement légaliste à y recourir[xi].

-III-Quand se lèvent les brouillards de la guerre

Mais s’agit-il bien du seul Trump qui est aujourd’hui concerné par ce mouvement stratégique sur l’échiquier politique des Etats-Unis qui oppose deux approches distinctes et complémentaires de ces acteurs réels qu’un vain public ramène par déni intellectuel aux « complots » de l’Etat Profond [xii]que l'on voit pourtant clairement à la manoeuvre ?

Les heures et jours à venir montreront si la dimension militaire qui est propre aux Etats-Unis, à sa sécurité comme à sa pérennité montera ou non en puissance pour enrayer un désastre constitutionnel, politique, économique et social dont tous les éléments sont bien présents et le futur particulièrement sombre sinon terrifiant pour tous ceux qui oseront se mettre en travers des Démocrates ou présenteront les stigmates des mauvaises classes sociales à éliminer.[xiii]

Voilà en effet que celui qui est encore le président en exercice D. Trump, avant de se rendre au Texas, a déclaré l’état d’urgence dans le District of Columbia, décision intervenant dans la perspective de l’inauguration officielle de la présidence Biden le 20 janvier prochain sur fond de nouvelle procédure d’empeachment.

" Federal assistance has been ordered to the District beginning Monday and continuing through January 24, enabling FEMA to "coordinate all disaster relief efforts" with the purpose of "alleviating the hardship and suffering caused by the emergency on the local population" and provide assistance in any emergencies that arise. "

Le véritable verrou anti-insurrectionnel est désormais en place. C'est en réalité celui d'un contre coup d'Etat, celui qui vise à légitimer a posteriori Joe Biden et son entourage, sinon ses commanditaires.

On observera toutefois que ce verrou, cet état d'urgence qui fait intervenir la FEMA (Agence Fédérale des situations d'urgence) a été approuvé par le président lui-même qui, avec d’autres acteurs, a soigneusement vérifié que toutes les oies étaient réunies au Capitole, sifflant de colère et occupées à la mise en place de la purge politique.

Tout dépend désormais de savoir ce qu’il va réellement se passer dans les prochains jours dans le District of Columbia, qui va agir et quelles décisions seront prises, notamment celles proposées par le général McInerney,[xiv]à moins que la folie vengeresse ne conduise tout simplement à l’arrestation pure et simple du président des Etats-Unis et de ses « complices » , comme l’Attorney Général Karl Racine vient d’en manifester l’intention, suscitant en retour les réactions mesurées mais fortes d’un remarquable juriste, Jonathan Turley, fin connaisseur et observateur de la vie constitutionnelle américaine.[xv]

La blogosphère étincelle encore d’analyses et de suppositions qui se recoupent et constituent un gigantesque cerveau collectif d’une puissance incalculable par rapport à la pauvreté des informations « officielles ».

On retiendra pour conclure un propos que je n’ai pu valablement sourcer mais que je reprends ici très fidèlement et qui montre que personne n’est dupe de cette folie qui s’empare des adversaires démocrates et républicains confondus à l’encontre de D. Trump : « Trump n’a qu’une chose à faire, déblayer le terrain, défoncer la gueule des pourris parmi les pourris de la démoploutocratie U$ et (re) prendre le pouvoir avant qu’il ne soit trop tard en s’appuyant sur le peuple car s’il ne le fait pas, c’est lui qui sera éliminé. Evidemment s’il agit dans ce sens, il sera traité de ‘Fasciste’ par les démocrates yankees et CNN, la droite figaresque et la gauche mélenchonnienne , mais ce qualificatif éculé sur les deux rives de l’Océan n’y changera rien. Comme à Rome jadis, l’appel au dictateur est dans les cas extrêmes, face à la mauvaise foi et au complot, la seule solution… »

« World leaders, take notice. This is not a US coup, but a global one. Big tech declared itself the world government and it will be eliminating everyone who won't bow to them. You have all been made redundant.

They should understand, this is das US's Reichstag moment. Why do we need freedom ? We have the big techs, AI, and Socialists in Congress in bed with them to protect us just like 1933. What could go wrong ? »

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Tout. Et partout. Aux Etats-Unis, En Europe et en France.

