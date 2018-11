Bruno Le Maire : « L’Europe doit s’affirmer comme un empire… »

si l’Europe veut se protéger pour éviter de se faire dévorer et être respectée , il lui faut une armée et tout ce qui va avec, qui soit a la hauteur des plus grands , j’ai bien peur que ce soit un mal nécessaire sinon nous n’existeront plus en temps que peuples , ce qui ravira certainement les mondialistes et citoyens du monde comme ils disent naïvement .