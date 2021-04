Bruxelles et « La boom-2 anti-confinement » du 01/05 - N’y allez pas !!!!

En Russie, il y a quelques années un groupe d’opposants à la politique de Poutine avait demandé, au maire de Moscou, officiellement, l’autorisation de manifester sur la Place Rouge. Le sujet de la manifestation, le nombre estimé de participants, les slogans, l’heure et l’emplacement du rassemblement, la durée et le trajet du « cortège », tout avait été précisé dans la demande suivant les formulaires ad hoc et l’autorisation avait été délivrée, in fine, par les autorités compétentes.

Mais au fur et à mesure que la date de l’événement approchait, le nombre de participants potentiels ayant manifestés l’intention de se rendre sur la Place Rouge, a diminué drastiquement, tant et si bien que les organisateurs ont « décommandé » la manifestation auprès des candidats présumés « activistes » Mais ils ont oublié de prévenir la Mairie. Au jour dit il y avait trois pelés et deux tondus sur la place Rouge et 150 policiers, 5 arroseuses, 15 cavaliers, 25 chiens bergers et 12 bétaillères ....

Alors, Bruxelloises et Bruxellois !.... A vos réseaux sociaux ! ..... Lancez le nouveau mot d’ordre « N’y allez pas .... ». Car en cas de manque de coordination entre les diverses forces de l’ordre on pourrait assister aux arrestations des Alexandre Benalla et surtout des autres infiltrés .... Ce serait poilant.... Parce que l’indécidabilité des mesures à prendre serait à l’échelle de l’inefficacité de celles du confinement

Les maires des arrondissements concernés devront « convoquer » tous ceux qui auront lancé le mot d’ordre de ne pas y aller ... pour les faire condamner pour soumission aux mesures anti-covid !!!!

Qui a dit que la Belgique est le pays du surréalisme ? Cela ne sera pas une Boom ? !!!