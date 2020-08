Bug ou répétition générale ? Google fait disparaître les sites alternatifs de ses résultats de recherche

Source : RT, le 21 juillet 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Google a exclu les principaux médias conservateurs et alternatifs de ses résultats de recherche pendant des heures, faisant complètement disparaître des sites comme Breitbart et RedState même dans les recherches des noms de ces sites internet. Plus tard, tout est mystérieusement revenu à la normale.

Just noticed Google has removed several conservative websites from search results (at least on my end, in the UK). RedState, Breitbart, Daily Caller, Human Events, and more - all like this for pages of results pic.twitter.com/v2PHFgZ3zY — Charlie Nash (@CharlieNash) July 21, 2020

Je viens de remarquer que Google a supprimé plusieurs sites Web conservateurs des résultats de recherche (du moins de mon côté, au Royaume-Uni). RedState, Breitbart, Daily Caller, Human Events, et davantage : toutes les pages de résultats sont comme ça (Twitter)

I can no longer find @Breitbart or @TheNatPulse on Google, either in news results or regular search. Where did they go ? pic.twitter.com/d0O0TF2eHM — August Takala (@AugustTakala) July 21, 2020

Je ne trouve plus @Breitbart ou @TheNatPulse sur Google, que ce soit dans les résultats d'actualités ou dans la recherche régulière. Où sont-ils passés ? (Twitter)

Les sites conservateurs étaient en panique mardi matin, rapportant qu'ils semblaient avoir été mis sur liste noire par Google. Les articles et pages publiés par PJ Media, Daily Caller, The Blaze et de nombreux autres sites étaient absents même des recherches du nom de la publication, remplacés par des liens vers Wikipédia et d'autres sites parlant du média en question —généralement de manière négative.

La Palestine introuvable sur les cartes Google Maps

Alors que la plupart des sites touchés venaient du côté droit du spectre politique, les sites de gauche dont les opinions ne sont pas conformes à l'orthodoxie dominante semblaient également être victimes de la purge. Charlie Nash, journaliste au média alternatif Mediaite, a publié une capture d'écran d'une recherche Google pour « MintPress News » qui ne comprenait aucun résultat du média anti-guerre de gauche, tandis qu'un autre commentateur a noté qu'Occupy Democrats avait disparu au combat.

Les sites Web offrant une perspective de gauche sont également touchés. MintPress News a un petit lien dans la bulle d'information Wikipédia, mais aucun lien vers le site Web (ou l'un de ses articles) sur 8 pages de résultats de recherche (Twitter)

Cela semble être un test sur la façon dont ils représentent des sources d'informations alternatives dans leurs résultats organiques. La même chose se produit pour les sites Web d'extrême gauche. (Twitter)

Google a été rapide dans son effort visant à limiter les dégâts, annonçant qu'il « enquêtait sur ce problème et sur tout problème potentiellement lié ». Le géant de la recherche a décrit le problème comme s'il s'agissait simplement d'un problème avec une commande de recherche spécifique plutôt que d'un problème politique qui ne laissait en quelque sorte subsister que les médias favorables au système.

We are aware of an issue with the site : command that may fail to show some or any indexed pages from a website. We are investigating this and any potentially related issues. — Google SearchLiaison (@searchliaison) July 21, 2020

Nous sommes conscients d'un problème avec le site : une commande peut ne pas afficher certaines ou toutes les pages indexées d'un site Web. Nous enquêtons sur ce problème et sur tout problème potentiellement lié. (Tweet de Google)

Après quelques heures, les recherches fonctionnaient à nouveau normalement. Cependant, les personnes concernées avaient leurs propres soupçons sur les raisons pour lesquelles ce fléau ne frappant que des recherches extrêmement spécifiques aurait pu toucher en même temps tous les sites alternatifs.

So, apparently it's happening to other conservative writers and websites too, this sudden blacklisting by @google. Is it a conscious choice by Google, or a hack ? Whatever the truth, it's a reminder that Google has far too much control over information access. — Rod Dreher (@roddreher) July 21, 2020

Donc, apparemment, cela arrive aussi à d'autres auteurs et sites Web conservateurs, cette soudaine liste noire par @Google. Est-ce un choix conscient de Google, ou un piratage ? Quelle que soit la vérité, cela rappelle que Google a beaucoup trop de contrôle sur l'accès aux informations. (Twitter)

One might assume it's more a "test run" of how to more effectively interfere in the 2020 U.S. election than anything else. https://t.co/BHhGhi68ol — Mollie (@MZHemingway) July 21, 2020

On pourrait supposer que c'est plutôt un « test » de la façon d'interférer plus efficacement dans les élections américaines de 2020 qu'autre chose. (Twitter)

Google has millions of websites blacklisted....I pray their full blacklist gets leaked https://t.co/vAeo1eNWFE — Back to NORMAL Yvonne (GDT) 🇺🇸 🐻 (@_YvonneBurton) July 21, 2020

Google a mis des millions de sites Web sur la liste noire... Je prie pour que leur liste noire complète soit divulguée (Twitter)

Se rendant peut-être compte que le simple fait de renvoyer les sites d'actualités à leur juste place dans les résultats de recherche ne ferait pas taire les critiques, Google a ensuite publié une déclaration reconnaissant « un problème qui a eu un impact sur la navigation et le site : les recherches des opérateurs ». Cependant, ils ont nié que « des sites ou des idéologies politiques particuliers » aient été ciblés.

Today’s issue affected sites representing a range of content and different viewpoints. Our ranking systems don’t index, rank or classify content based on political lean, as we’ve explained in our How Search Works site : https://t.co/XBPf3WFUKS pic.twitter.com/Rb1AHXXT00 — Google SearchLiaison (@searchliaison) July 21, 2020

Aujourd'hui, nous avons pris conscience d'un problème qui a eu un impact sur la navigation et le site : les recherches d'opérateurs. Nous avons enquêté et avons depuis corrigé le bug. Contrairement à certaines spéculations, cela n'a pas ciblé des sites ou des idéologies politiques particuliers… Le problème d’aujourd’hui a affecté des sites représentant une gamme de contenus et de points de vue différents. Nos systèmes de classement n'indexent pas, ne classent pas et ne catégorisent pas le contenu en fonction de l'inclination politique, comme nous l'avons expliqué sur notre site Fonctionnement de la recherche : « Il est important de noter que bien que nos systèmes recherchent ce genre de signaux quantifiables pour évaluer la pertinence, ils ne sont pas conçus pour analyser des concepts subjectifs comme le point de vue ou l'inclination politique du contenu d'une page. » (Tweet de Google)

Project Veritas, l'un des sites touchés par la disparition des résultats de recherche, a interrogé un lanceur d'alerte de Google l'année dernière qui a révélé que l'entreprise disposait de plusieurs « listes noires » pour YouTube et pour la recherche Web régulière, dont l'une comprend de nombreux sites disparus mardi.

De plus, les communications internes de Google de 2016 montrent que l'entreprise a envisagé d'enterrer ou de bloquer les résultats de recherche des médias conservateurs à la suite de la victoire électorale du Président Donald Trump, nommant spécifiquement le Daily Caller et Breitbart, qui ont tous deux été affectés par le blackout temporaire. Bien que Google ait finalement choisi d'ajouter des « fact-checkers » à côté des articles conservateurs, ce programme a été de courte durée, ayant été discrètement interrompu après que ses nombreuses lacunes ont été révélées par les médias de droite qu'il ciblait invariablement. Les « vérifications des faits » critiquaient parfois les déclarations que les articles originaux n'avaient même pas faites, et apparaissaient parfois à côté d'articles sans rapport avec leur contenu.

Voir Après Youtube & Facebook, Vimeo bannit les vidéos de Nasrallah et ‘Le Cri des Peuples’

À l'approche des élections américaines de novembre, Google et d'autres entreprises technologiques se démènent probablement pour empêcher une réédition de 2016. Avec 88% de part de marché des moteurs de recherche américains, les résultats de Google figureront en grande partie dans les informations auxquelles les électeurs américains pourront accéder dans les prochains mois.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter.