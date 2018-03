Bure - La déchetterie nucléaire sous le tapis de la Meuse

Gruni a écrit : surtout pas de référendum : Vous connaissez le sort des consultations populaires

.

Mais si, mais si, un référendum au contraire !

Il sera précédé par une campagne sur les media, comme il se doit. Ecoutez vos media...

Référendum imperdable !

.

Ensuite on pourra dire aux Italiens : « Vous êtes notre plus gros client net en kWh électriques, mais on est désolés, on sort du nuc et on n’a plus rien à vous fournir, ce qui devrait au fond nien vous soulager puisque vous êtes sortis du nucléaire par référendum et que ça doit bien vous ennuyer un peu de combler votre déficit électrique avec du nucléaire ? »