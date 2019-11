Buzyn Hôpital public, Enterrement de première classe !

Plutôt que de consacrer des moyens à l’hôpital public et aux urgences Madame Buzyn a préfère budgétiser dans le PLFSS 2019 quelques 200 millions d’€uros pour arroser les pré-ados et ados avec une vaccination anti-HPV supposée prévenir contre le cancer du col de l’utérus dont encore rien n’a encore permis d’évaluer l’efficacité, ni même que le lien de causalité entre infections HPV et lésions (pré)cancéreuses ait été démontré. Qui plus est, comme nous l’écrit Marc Girard ancien expert judiciaire et spécialiste en sciences du médicament, pharmacologie et pharmaco-épidémiologie :

Or, il est patent que, comme pathologie, le cancer du col de l’utérus est loin de correspondre à une urgence de santé publique. Pour s’en tenir à un critère « dur » [24], la mortalité n’a cessé de décroître au cours des années, ce progrès étant généralement rapporté à un meilleur dépistage. Les derniers chiffres de la Haute Autorité de Santé (HAS) font état, en 2011, de 998 décès pour la France et il est admis que celle-ci concerne essentiellement des femmes d’un milieu socio-économique défavorisé, qui passent justement au travers des mailles du dépistage.

[...] comme avec d’autres infections faisant l’objet d’une médiatisation indistincte en vue d’une vaccination massive, voire « universelle » (ça ne vous rappelle rien ?), les principaux facteurs de risque reconnus pour un cancer du col incluent essentiellement des comportements individuels : nombre de partenaires sexuels, tabagisme, utilisation prolongée d’une contraception hormonale orale, co-infection avec d’autres maladies sexuellement transmissibles (chlamydia, herpès). On attend avec intérêt une évaluation du risque cancéreux chez les filles qui n’adoptent pas ces comportements – qui les associent encore moins – et qui sont néanmoins visées par les campagnes (parfois : par les obligations) vaccinales échafaudées par les autorités avec le concours d’experts émargeant chez les fabricants…