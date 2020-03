Buzyn : Mérite « La Santé »

Elle, tellement le symbole de cette macronie perversement décadente et incompétente. La pandémie terminée, elle devra être la première sur la longue liste à être déférée devant une cour et être condamnée pour non-assistance à population générale en danger, mensonges éhontés, incompétence, irresponsabilité, veulerie, pleurnicheries, arrivisme et je pourrai ainsi en tartiner trois pages sur ce buzyn là !

Comment être néfaste à toute une nation durant moins de trois mois !

Nous ne parlerons pas de la période - 17 mai 2017 - 10 février 2020, où elle trône au ministère de la santé : Un mépris total du corps médical dont elle est membre. 1 an et demi de grève, où ses promesses ont autant de valeurs que le manque de moyens dans les hôpitaux, ses petites phrases méprisantes/méprisables copiées sur son maitre Manu ; Genre en parlant des remboursements des montures de lunettes « On est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde » et enfin les magouilles avec son mari, Yves Levy qui se trouve être depuis 2014 le directeur général de l'INSERM et dont le renouvellement de poste en 2018 pose des problèmes de conflit d’intérêt avec la position de madame. Alors, chassé par la porte, il revient par la fenêtre et est parachuté le 11 octobre 2018, conseiller d'État en service extraordinaire, sur proposition de la ministre de la Justice ; La Nicole Belloubet, elle-même mise en examen pour prise illégale d’intérêt… [1] Comme qui dirait « qui se ressemble, s’assemble », en fait non, se coopte !

Ce qui m’intéresse : Ca se joue en trois actes : ministre de la santé à l’orée de l’épidémie de coronavirus, puis, candidate à la mairie de Paris et enfin ex-ministre de la santé qui va faire son numéro de larmes de crocodile (Lacoste) sur les médias et trahir son ancien boss, Philippe Edouard en susurrant entre deux sanglots « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Ben dit donc, elle en savait des choses qu’elle gardait pour elle la pauvrette ; que de souffrances ; Vite un buzynton !!!

- Acte 1– Dans la vie faut pas s’en faire…

Dès décembre, les nouvelles alarmantes venant de Chine ne font pas réagir madame la doctoresse. Il est vrai, elle est spécialisée hématologue, et donc rien à voir avec l’épidémiologie et autre maladies pulmonaires. C’est elle qui dira : « contre le coronavirus l’achat de masques est inutile « (Tout en portant un), histoire de cacher l’impéritie des pouvoirs publics et de son ministère qui n’a constitué aucun stock. Elle dira qu’on ne peut pas contrôler les frontières terrestres, elle dira… Il faut relayer les éléments de langage du « petit prince » qui aime qu’on lui dessine des moutons roses… « Le risque d’importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. » Ca c’est vers fin janvier, alors qu’elle permet le rapatriement de français installés justement à Wuhan sur une base militaire de Créteil. Comme on n’est jamais mieux servie que par soi-même, le virus est introduit en France sous autorisation de la ministre…Afin d’enfoncer le clou, à la sortie du conseil des ministres le 24 janvier « En termes de risques pour la France, les analyses de risques d’importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d’importation de cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul parce que la ville est isolée. Les risques de cas secondaires autour d’un cas importé sont très faibles, et les risques de propagation du coronavirus sont très faibles »…Elle aurait dû enchainer tout en faisant un pas de danse « Dans la vie faut pas s’en faire, moi je m’en fais pas… », Chanson créée en 1921 la même année où La Vache Qui Rit fut inventée et commercialisée…Ouais, la vache rit jaune !

Acte 2- Dans la ville ya des cactus !

1) - Avant : Une marche en arrière, une marche en avant …

Vendredi 14 février, Agnès Buzyn au micro de France Inter « je ne pourrais pas être candidate aux municipales en raison de mon agenda ministériel très chargé. J'ai beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et s'est rajouté un surcroît de travail inattendu, malheureusement, qui est cette crise du coronavirus qui aujourd'hui m'occupe énormément ». [2]

Dimanche 16 février a confirmé Agnès Buzyn à l'AFP « J'y vais, j'en ai envie, j’y vais pour gagner ». [3]

2) - Pendant : Une marche en avant, une marche en arrière …

Elle osa faire campagne pour la mairie de Paris sur le thème du manque de moyens des hôpitaux parisiens…Si, si, elle l’a fait !

3) – Après – Plus de marche avant ou marche arrière.

16 mars : Agnès Buzyn recommande à ses équipes de rester chez elles au lendemain des municipales. La candidate décide d’arrêter sa campagne, mais ne se retire pas. (14% des suffrages), « Compte tenu de l’aggravation rapide de la situation sanitaire et de la situation dans les hôpitaux , j’arrête la campagne du deuxième tour », et son entourage de fayoter, « Elle arrête sa campagne, ça ne veut pas dire qu’elle retire sa candidature ». Waouh ! Nous sommes haletants d’en connaitre la suite ! Quelle inconsciente cette Buzyn qui ose encore parler du manque de moyens des hôpitaux alors que depuis deux ans elle a été l’organisatrice de la destruction planifiée de ce secteur de la santé public ; qu’aucun stock n’a été constitué au nom des flux tendus qui ne veulent pas entendre parler de stockage en prévision de…D’une catastrophe qui est en train de se développer contre une population non protégée.

Acte 3- Les sanglots longs. Des violons de l’automne. Blessent mon cœur d’une langueur monotone. [4]

Le premier tour clos avec comme fond l’épidémie de coronavirus (alors qu’elle connaissait les risques prit par les électeurs pour venir voter) ; la buzyn, commença une autre campagne, celle des états d’âmes, « des confidences », « des remords » et des larmes à faire pleurer un oignon…« Je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 30 janvier, j’ai averti le premier ministre que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade »… Ca aurait été bien aussi qu’elle en parle aux médias de ce « tsunami », afin que les français sachent… Et histoire de bien se dédouaner, elle mêle les deux têtes de l’état à ses « prédictions » et « avoir reçu le soutien immédiat du président de la République et du Premier ministre. ». « Lorsque j’ai appris l’émergence du Coronavirus en Chine, j’ai eu l’intuition qu’une épidémie pouvait se profiler et ne pas se cantonner à la Chine. C’est vrai, j’ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c’était mon rôle ». [5] Un médecin/ministre qui a des « intuitions » ? Si c’est comme cela qu’elle gère les situations d’urgences alors quelle est très forte pour manager les finances des hôpitaux, pas étonnant que tout aille à vau-l’eau.

Cette femme n’est qu’un des apparatchiks de la galaxie macronienne, qui, tout sens humain oublié, toute éthique perdue, fait que lorsque le bateau coule, elle assène des bons coups de rame sur le crâne de ceux qui comme elle, pataugent dans le marigot, afin, d’être celle qui saisit le gilet de sauvetage pour se tirer du naufrage… Elle n’est pas la seule faite de froideurs et de raideurs ; Une autre pétroleuse, la blondissime Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’état auprès du ministre des finances qui en pleine crise du corona balance « C’est le moment de faire des bonnes affaires en Bourse »…

« Faut vous dire Monsieur que chez ces gens-là, on n’pense pas Monsieur, on n’pense pas, on prie »…Ou plutôt, on compte et on trahi !

Georges Zeter/mars 2020

