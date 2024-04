C’est aux défavorisés que Jean-Luc Mélenchon pose problème.

« “Moi je n’ai rien fait”, disait Eichmann. “Je n’ai fait qu’obéir à la loi telle qu’elle était dans mon pays”. Alors, ils disent qu’ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne ».

C’est la différence entre la légalité et la légitimité.

La légalité est très facile à définir, c’est tout ce qui relève de la loi de celui qui dispose de la force suprême, parce que la loi est toujours celle du plus fort et jamais celle du plus faible, sauf dans l’imaginaire.

Par contre, définir la légitimité est plus difficile, car il faut avoir des repères qui ne soient contestables par personne et c’est la raison « savante » (pléonasme d’affirmation !).

Dans le société actuelle, la légitimité est fondée sur le principe d’universalité de la condition humaine, donc, de l’égalité des droits humains et des règles définies par la charte universelle des droits humains (1). Parce que signé par tous, même les plus pourris, sa valeur éthique n’est pas contestée, mais son application étant laissé à la discrétion des dirigeants des pays parce que disposant de la force d’application, elle est caduque pour tous les dirigeants les plus forts, les plus faibles étant soumis aux plus forts et sont de ce fait, les seuls qui soient condamnés.

Bref, en dictature, la légitimité découle de la légalité, c’est à dire, qu’elle n’existe pas.

A contrario, dans tout pays qui se prétend démocratique, c’est la légalité qui découle de la légitimité, sans cela, la démocratie n’existe que de nom. De la même manière qu’en démocratie, le secret d’Etat n’existe pas, quel que soit le motif car cela viole la souveraineté du peuple et signifie la dictature. Sachant qu’en démocratie, la seule et unique exception qui admet le secret d’Etat est l’état de guerre, mais cela implique de facto que la démocratie est mise entre parenthèse pendant ce temps là et reviendra une fois la paix revenu.... Ou pas !

Maintenant, un responsable ou un collabo actif, c’est à dire, agissant non par obéissance mais par adhésion, ne peut pas se justifier sur la seule base de la légalité, seule la population travailleuse le peut, car elle est toujours manipulé à agir contre ses propres intérêts et pour ceux de l’élite qui l’exploite, sans cela, il faudrait condamner toutes la population mondiale ! Ce qui n’a de sens que pour une prise de conscience dont le châtiment est la rédemption et le changement de comportement qui va avec.

(1) objet fondamental de la contestation étudiante, car les dirigeants occidentaux soutiennent un gouvernement terroriste et génocidaire en totale contradiction avec le principe d’égalité et en toute illégitimité)