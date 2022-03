C’est bien une guerre (1)

Rien à voir avec les tentatives boursouflées d'un journalisme qui se dit citoyen et qui se voudrait d'actualité. La guerre quand on ne la fait pas, et même quand on la fait, exige du temps pour être comprise.

Nous n'aurons ici que l'état d'une réflexion au lendemain du premier jour : soit au 25 févier 2022 .

La guerre est un objet d'étude complexe qui ne se satisfait pas de la simple description des événements, elle exige à chaque pas un éclairage sur les tenants et les aboutissants qui , eux aussi entremêlent à l'envi. L'art militaire comme technique avec ses règles, ses impératifs, ses implications y tient sa part mais il n'est pas seul. La sociologie, l'idéologie et la politique viennent s'y mêler.

Je ne vais donc pas jouer les Sun Tzu du café du commerce, le champ médiatique en est encombré.

Simple rappel, de ma part aucune prétention à la neutralité, j'appartiens au camp des défenseurs de la démocratie et de la liberté, celui du droit des peules à ne pas se faire violenter, bombarder ou jeter sur les routes de l'exil.

Un semblant d'origine

Le Donbass est une région de l'Ukraine au nord et à l'est de la Crimée, qui borde la Russie. Il contient deux grandes régions, Donetsk et Louhansk. Les séparatistes soutenus par la Russie dans ces régions ont tenté de se séparer de l'Ukraine en 2014 avec des encouragements russes substantiels ; lorsqu'ils se sont avérés incapables de prendre le contrôle total, la Russie les a directement soutenus. La Russie a contribué à maintenir ces deux républiques séparatistes, bien que la majorité dans les deux régions s'oppose à la sécession. Il y a eu une ligne de front active et des combats se sont poursuivis là-bas depuis 2014, les combats se sont poursuivis presque entièrement grâce au soutien russe.





Oui mais alors pourquoi ?

Parce que POUTINE a tout fait pour que ça se passe ainsi.

On doit pouvoir faire mieux comme explication !

Le président russe Vladimir Poutine et le ministère russe des Affaires étrangères ont donné de multiples réponses contradictoires et dans certains cas mutuellement contradictoires pour expliquer pourquoi ils procèdent comme ils le font. En effet, à la mi février une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que les Russes se retiraient et quittaient la frontière ukrainienne, une déclaration qui est maintenant un mensonge tout à fait transparent. De plus, dans un nuage tous azimuts de « com »

un message ethnocentrique et nationaliste en russe aux Russes (« l'Ukraine n'est pas un vrai pays »

un message plus doux et diplomatique aux Occidentaux (« nous sommes préoccupés par l'OTAN '),

le tout assaisonné de mensonges sur des attaques ukrainiennes contre les Russes



Comment y voir clair dans ce Kriegspiele qui se voulait adroit et savamment combiné ?

Ce que nous voyons et apprenons depuis quelques heures nous ouvre les yeux.

La Russie est engagée dans une affaire qui lui a demandé des mois de préparation et de planification. La décision, elle, ayant été prise encore plus tôt



À l'origine des faits on trouve une volonté animée par une idée.

L'Ukraine n'est pas un vrai pays et ne mérite pas l'indépendance, mais plutôt quelque chose comme une province russe capricieuse, informe ainsi les objectifs de guerre déclarés de Poutine, prononcés dans un discours mercredi au début de l'assaut initial.

On ne parle plus de « l'indépendance » des régions russophones, motif ravalé au rang de masque ou accessoire de théâtre, mais démilitarisation et dénazification de toute l'UKRAINE

Supprimer une armée nationale et établir un gouvernement selon le gré d'un envahisseur c'est bien la fin de l'indépendance de l'Ukraine, c'est le but de la Guerre ( « opération spéciale » )

Des mois d'agitation diplomatique revenus à ce qu'ils ont toujours été pour Poutine. Une farce grinçante....

Ce n'est pas être devin que d'affirmer que Poutine paiera cette tromperie pendant de longues années à moins que le peuple Russe, lui même, mette le nez dans ses combines.

Disons le abruptement l'annexion ( retour) de la Crimée ne heurtait pas grand monde à l'Ouest désormais il en va tout autrement. Cette expédition militaire pourrait avoir le but de ramener l'UKRAINE dans un état de soumission et de dépendance comparable à celui de la BieloRussie.

Au 8 mars le rôle de cet état fantoche vient confirmer ce diagnostic

.On ne manque pas de stratèges de comptoir qui tous les matins viennent sur les antennes faire assaut de savantes manœuvres qui auraient pu empêcher d'en arriver là.

Offrir à Poutine la garantie que l'OTAN n'intégrerait jamais l'Ukraine. Le refus de ce Canossa virtuel préalable étant présenté comme une menace réelle par Moscou

En fait cette garantie offerte n'aurait été qu'une facilitation des plans de Poutine

De plus ce sont les pays baltes et les Pologne qui auraient été mis dans la même situation.

Mais, encore une fois, tout cela n'est que poudre aux yeux, Poutine – et le ministère russe des Affaires étrangères – savaient que ces demandes étaient manifestement vaines, c'est pourquoi ils les ont faites– vraisemblablement pour générer cet écran de fumée et tenter de diviser l'OTAN en interne. Les demandes elles-mêmes n'étaient jamais sérieuses, comme le prouvent les actions de Poutine cette semaine.

Il jouait à obtenir ce qu'il voulait en brandissant son mécontentement en jouant à l'agressé alors qu'il préparait tout simplement son coup de force.

Mais pourquoi l'OTAN n'est pas intervenu directement et sur le champ. ?

Bin ouais qu'est-ce qu'ils attendent ?

Bin c'est que la façon dont les militaires modernes combattent signifie que les efforts déployés par une armée de l'OTAN pour protéger ses propres troupes au sol ou ses combattants des tirs ennemis - essentiels à leur survie - impliqueraient des frappes. en Russie ce qui pourrait être effectivement impossible à distinguer aux yeux de la Russie des efforts visant à annihiler les systèmes de surveillance de la Russie . Ce qui reviendrait à la réduire à craindre une attaque nucléaire sans la voir venir

En gros OTAN et RUSSIE se trouveraient dans la même incertitude.

Le prochain missile sera-t-il nucléaire ou pas ?

L'OTAN peut-il menacer d'une intervention directe. Peut-il bluffer ?

( Suite envisagée si parution du N°1)