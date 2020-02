C’est l’eau qui vous sépare...

@Aita Pea Pea

il était représentatif d’une ignorance mondaine et qui cause dans le poste... et ....c’est triste à dire pleine d’avenir ... ;

On a les mêmes aujourd’hui dans les média , le show bizz et les coteries qui gravitent autour.....

Ces gens là s’instituent et s’autoproclament Juge du tribunal de l’Opinion , donnent des leçons sur tout , ...le climat, la religion, la médecine .....

Euhhhhhh les média dits citoyens n’ont rien arrangé....au contraire ....y a qu’à voir....