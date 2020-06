C’est l’État qui instaure et entretient ce climat violent et haineux !

Mardi 16 juin 2020, plus de 200 rassemblements ont été organisés en France, pour défendre l’Hôpital Public. Les personnels de la Santé ont exprimé leur désarroi, leur colère partout en France.

De belles scènes se sont produites avec des CRS déposant des casques à Nîmes et applaudissant les soignants, qui leur ont renvoyé la pareille. Scène semblable à Lille, Douai.

A Nantes comme à Paris, des bastions anarchos-gauchistes, les soignants se sont fait, quelque peu, voler leur manifestation par les composantes du black bloc. Depuis, la guerre des images sévit sur les réseaux sociaux qui prennent une fois de plus leur rôle de tribunal populaire, car tous sont convaincus de détenir la vérité.

Dans cette guerre des images, beaucoup de choses sont scandaleuses par nature. Car effectivement, l’arrestation d’une soignante qui a suscité l’indignation (preuve est quand-même donnée qu’elle a lancé des projectiles sur les forces de l’ordre) peut être scandaleuse à bien des égards car cela montre que des soignants peuvent être entraînés dans la spirale infernale de la violence. Nombre de citoyens y passent car exaspérés d’être ignorés, humiliés par un pouvoir couard.

Ce qui est également scandaleux, puisque la machine de la vindicte populaire est en route, c’est la voiture d'un handicapé renversée pour faire office de barricade, c’est le caillassage d’un bus qui ne voulait pas s’arrêter plus longtemps (il semblerait que ce soit un bus de soignants, c’est dire l’intelligence ).…

Aussi incompréhensible que le gazage en règle des soignants venus s’interposer entre professionnels du désordre (ils ne sont pas seulement au gouvernement) et forces de l’ordre, pour calmer les tensions.

Tout autant scandaleux le policier à terre et que des « sauvages » se ruent dessus pour le "finir".

Casser et tuer du flic, cela va-t-il faire revenir l’œil de l'éborgné, la main du mutilé ?

Non, mais malheureusement, je sais pertinemment, que beaucoup ont cette optique là, la loi du talion. Mais cela ne sert à rien…

Qu’est-ce que cela prouve ? Que les composantes du black bloc infiltrent n’importe quelle manifestation pour instaurer un chaos, déjà entretenu par les gouvernants. Le procédé n’est pas nouveau, cela était déjà le cas lors des manifestations de la CGT en 2016 contre la loi travail (ou loi Macron ), ou encore lors des manifestations de gilets jaunes.

Ainsi, les violences perpétrées hier à Paris contribuent à affaiblir, ternir l’image de la police française, qu’on définit « raciste et violente » par nature. Certes, certains porteurs d’uniformes salissent leur fonction, pour autant sont-ils majoritaires ? Doit-on vraiment penser que les 150 000 policiers de France sont tous violents et racistes ? Si tel est le cas, nous devrions rentrer dans cet amalgame dangereux et affirmer que tous les manifestants étaient violents, que tous les gilets jaunes étaient des alcooliques, des clochards ?

En rentrant dans cette logique du « Tous Pourris », certains entre dans le jeu gouvernemental qui consiste à diviser la société pour régner en maître. Les gouvernants ont réussi à nous monter les uns contre les autres, à l‘image des forces de l’ordre qui sont perçues comme des ennemis.

Malheureusement, si les forces de l’ordre avaient soutenu en masse la population, ou le mouvement des gilets jaunes, il est vrai que nous n’en serions pas là. Toutes les exactions gratuites (tirs de LBD gratuits, comportements injustifiés) n’ont fait que rendre la police coupable, ont fait que, désormais, nombreux la voit comme une milice de l’État macroniste.

Pourtant, les récentes manifestations prouvent que la police est capable de se rebiffer.

Cette même police que certaines personnalités publiques veulent voir désarmée, réduite. Cette même police qui n’ose plus faire son travail, tant elle est lâchée par son chef Christophe Castaner, houspillée et fliquée au moindre fait et geste. (D’ailleurs, les drones mobilisés à Paris, est-ce pour identifier les fauteurs de troubles ou pour fliquer les flics ?)

Cette même police qui est accusée de lâcheté à Dijon, face à des hommes lourdement armés qui font régner leur loi. Nous aimerions bien les voir à l’œuvre tous ces critiqueurs, ces « sauvageons d’internet ».

Par dessus le marché, nous avons Madame Le Pen qui s’est rendu à Dijon faire une conférence de presse, souffler sur les braises du chaos. Se servir d’un chaos pour exister, ce n’est pas servir la France. Madame le Pen n’est qu’un diablotin qu’on brandit pour que le camp adverse fédère tout le monde.

Tout le monde grogne, tout le monde est en colère mais tout le monde reste dans son coin.

Il est temps que tout le monde s’unisse contre le pouvoir macroniste qui est notre ennemi commun.

Car ce climat délétère (Dijon, les Traoré, les statues vandalisées, les violences, idiotes parfois d’un côté, infondée parfois de l’autre ) ne sert que la caste politique.

Valentin Lagorio, secrétaire général adjoint à l'Union du Peuple Français.