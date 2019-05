C’est la droite qui a gagné

Vous écrivez :

« Si l’on fait le compte en ajoutant les voix du RN de Larem de LR de DLF, de Hamon, du PS du PCF et des écologistes, on obtient une très large majorité de libéraux ; libertaires ou conservateurs. » C’est surque si on fait l’addition des voix obtenues par toutes les listes, on obtient le nombre d’exprimés et si on ajoute les bulletins blancs, on arrive même au nombre de votants !

Et en plus, les abstentionnistes sont peut-être eux aussi libéraux, libertaires et conservateurs ! Allez savoir ?