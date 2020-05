C’est la guerre…

Guerre contre le terrorisme...

Guerre contre les changements climatiques...

Guerre contre le coronavirus...

« Il n'y a plus qu'un seul cas où la guerre ne soit pas un anachronisme, une absurdité : c'est le cas où la civilisation, menacée par la barbarie, s'arme et se défend contre elle » - Emile Girardin

Dans un monde complètement anarchique où il n’y aurait ni loi, ni ordre, il n’existerait, non plus, aucune possibilité de société qui soit digne de ce nom… Il n’y aurait que des individus, ou des bourgades qui essaieraient de survivre par les pauvres moyens dont ils puissent disposer… Ce serait la jungle…

Dans un monde complexe, donc, dans un monde structuré et ordonné, mais néanmoins, dans un monde où la liberté est grande, la pagaille, c’est un peu la normalité. Les consensus sont difficiles à obtenir… C’est long et même, un peu pénible… Mais on se dit que cette relative liberté, c’est le prix qu’il faut payer pour les facilités de coopération et de partage que nous procure la société… Il faut débattre et convaincre… On avance tranquillement… On évolue tranquillement… Mais tout le monde apprend à profiter, à sa manière, de ce désordre relatif pour se créer une niche confortable et jusqu’à un certain point, cette pagaille encadrée devient un mode d’échange et de communication, et somme toute, un des grands plaisirs de la vie…

La dictature est l’inversion extrême du premier monde. Un monde hyper structuré et ordonné où rien n’est laissé au hasard… Une minorité détient tous les pouvoirs, elle jouit de tous les privilèges, elle prend toutes les décisions et elle possède tous les moyens de se faire obéir… C’est clair et net… Pas de chichis, pas d’imprévus… Il y a les privilégiés du pouvoir et les autres, la très grande majorité, les serfs et les esclaves, ceux qui leurs sont nécessaire pour leurs assurer richesse et privilèges…

Dans quel monde voudrions-nous vivre ? À moins d’être certain de faire partie des élites privilégiées du 3ème monde, tout individu normalement constitué voudra minimiser les risques et choisira la liberté relative du 2ème monde, le 1er étant un monde de liberté totale pour les individus, mais par trop difficile, un monde éternel de simple survie…

Les premier et troisième monde représentent deux formes extrêmes et opposées de la barbarie… Deux mondes dans lesquels toute personne rationnelle ne voudrait absolument pas vivre… Et pourtant…

Il semble bien que nous glissions insidieusement et rapidement vers une forme particulièrement perverse du 3ème monde… Vers une des formes extrêmes de la barbarie…

« Nous sommes confrontés dans le monde à une conspiration monolithique et implacable qui repose essentiellement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence » John Kennedy (Extrait de son discours du 27 avril 1961)

La guerre contre le terrorisme…

On a bien raison de dire que la guerre est une affaire où s'entre-tuent des hommes pauvres qui ne se connaissent pas du tout pour que vivent des hommes riches qui se connaissent fort bien et ne s'entre-tuent pas. - "Les trois saisons de la rage " - Victor Cohen Hadria

Toute guerre implique qu’il y ait un ennemi bien identifié, et qu’il puisse être vaincu… Mais alors, qu’en est-il de toutes ces déclarations de guerre absurdes contre des ennemis sans identités définies, sans consistances ou proprement insaisissables ?

La guerre au terrorisme, c’est quoi ? Le terrorisme, c’est l'acte désespéré de ceux qui n'ont aucun pouvoir, sinon celui d’essayer de nous influencer par la terreur. Faire la guerre au terrorisme est aussi aberrant que d’essayer de combattre les mauvaises herbes de votre jardin avec des grenades... Le terrorisme est un symptôme d’une maladie sociale. Il peut éclore partout… Il y a toujours eu du terrorisme et des terroristes, et il y en aura toujours, parce qu’il y a toujours eu des désespérés et des têtes brulées et il y en aura encore...

Les deux mamelles du terrorisme sont l’injustice (la violence) sociale et le fanatisme idéologique, lequel est une sorte de maladie mentale… Combattre le terrorisme par l’action violente, c’est simplement vouloir l’exacerber et donc, l’étendre. C’est comme souffler la braise dans un milieu inflammable… La seule manière sensée de l’endiguer, c'est une lutte raisonnée contre cette sorte de maladie mentale que constitue le fanatisme idéologique, une lutte permanente contre l'injustice sociale et, évidemment, des interventions rapides contre les foyers où il réussit malgré tout à se manifester... En réalité, la lutte au terrorisme devrait fonctionner selon un modèle analogue aux services de prévention, de protection et de lutte contre les incendies…

Avant que Bush ne déclare sa guerre absurde contre le terrorisme, comme conséquence à l’agression criminelle du 11 septembre 2001, ce dernier demeurait somme toute, relativement limité. Il s'est décuplé depuis... Normal, lorsque les pompiers se mettent à jouer et collaborer avec les pyromanes… L'agression appelle l'agression, la violence nourrit la violence et ceux qui ont déclaré cette guerre insensée le savaient assurément… Moi, qui ne suis qu’un pauvre quidam sans expertise particulière, je me rends parfaitement compte de cette aberration. Donc ces gens, qui ont des experts de tous poils à leurs services, le savaient parfaitement et ils l’ont fait quand même… Que faut-il en penser ?

Ils poursuivaient des objectifs inavouables et ne trouvaient pas le moyen d’y parvenir rapidement sans utiliser des moyens, eux aussi, inavouables… Dissimuler des objectifs inavouables, c’est assez facile… Mais utiliser des moyens inavouables pour y parvenir, c’est beaucoup plus difficile… Il fallait donc trouver un moyen de les revêtir d’un habit qui soit d’une noblesse incontestable… Pour déclarer, ennoblir et sacraliser tout à la fois une guerre frauduleuse contre le terrorisme, il fallait pouvoir démontrer de façon indiscutable la malignité flagrante et universelle du terrorisme… « Septembre 2000, le PNAC (Project for New Américan Century), qui compte parmi ses membres Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush et Paul Wolfowitz, a publié un rapport intitulé 'Rebuilding America's Defenses', dans lequel ils déclarent que 'le processus de transformation même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement lent en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur - comme un nouveau Pearl Harbor.' » Comme toujours, ce qui était ardemment et sincèrement souhaité, arriva…

Le crime traumatisant fut perpétré le 11 septembre 2001 au EU, devant les caméras du monde entier par un acte terroriste grandiose et sans précédent, au cœur même de l’empire… Une fois le mobile sanctifié par la gravité extrême du crime, la plupart des moyens de représailles devenaient acceptables pour les populations non attentives et non directement concernées (la guerre se ferait ailleurs)…

C’est ainsi que commença la militarisation, l’exacerbation et la mondialisation d’un phénomène qui, bien que déstabilisant et horrifiant, était jusque-là, demeuré, somme toute, assez marginal. Par abus de violence injustifiées, cette militarisation a donc exacerbé le phénomène dans l’optique de le canaliser ultérieurement vers des objectifs spécifiques et, d’une façon plus générale, de s’en servir comme une couverture commode pour perpétrer divers méfaits et créer des problèmes auxquels on pourrait, par la suite, offrir des solutions payantes...

La guerre au terrorisme engraisse l’industrie militaire au détriment des peuples (ceux qui payent et ceux qui subissent), mais c'est aussi et surtout un paravent moral commode, fabriqué avec soin, par une oligarchie transnationale pour couvrir la déstabilisation, la déstructuration et le pillage organisé des ressources de certains états et sociétés, mais toujours au profit de cette élite ultra-riche et rapace qui trône (discrètement encore) au-dessus des états. (Guerres d’Afghanistan, Irak, Lybie, Syrie, montée du mouvement terroriste et sanguinaire Etat-Islamique, déstabilisation de l’Iran et du Yémen et plus généralement de tout le moyen Orient (morts, blessés, réfugiées et violences extrêmes) sont tous et toutes des conséquences directes de cette guerre souterraine et illégitime pour le contrôle des énergies et richesses pétrolières)

Le terrorisme canalisé et bridé (type Etat Islamique), lui fournit des outils de déstabilisation et de violence inter-étatique (incluant le banditisme et les trafics de toutes sortes) ainsi que des capacités souterraines de destruction planifiées aptes à créer des conditions et opportunités de profit et de pouvoir... Autrement dit, une véritable mafia transnationale, sinon planétaire…

Les EtatsUniens ne le savent pas vraiment (ne veulent pas non plus le savoir, car pour l’instant ils en profitent), mais leur pays est (pour un temps encore) le bras armé mondial, le matamore, de cette élite rapace (l’aigle à tête blanche qui est le symbole de leur pays) qui est en train de consolider son emprise sur la planète.

Le terrorisme est une réalité humaine difficile et complexe, certes, mais, dans des conditions normales, elle demeure marginale. Sans la fabrication préalable d’une réalité perceptuelle mensongère, distorsionnée, disproportionnée et effrayante, cette guerre nous serait vite apparue comme insensée et inacceptable.

C’est grâce à une véritable supercherie traumatique, par une énorme mystification à résonnance planétaire, que l’on a réussi à nous à arracher un consentement tacite…

Ils ont réussi à nous convaincre qu’il fallait un bazouka pour tuer des mouches…

Imaginez la puissance, les ressources et les ramifications qu’il faut posséder et déployer pour créer un événement traumatique d’une telle ampleur, réussir à en masquer promptement et de façon crédible tous les dessous véreux, en amplifier immédiatement la portée via un concert unanime des médias et la baliser rapidement dans un prêt à penser cohérent pour orienter correctement les réactions populaires et les canaliser consensuellement vers l’objectif souhaité. De plus, il fallait soutenir cette distorsion perceptuelle assez longtemps (malgré toutes les preuves d’abus et de mensonge qui s’accumulaient) pour qu’elle puisse se cristalliser rapidement et correctement dans le temps et s’affirmer comme un consentement tacite qui bâillonnerait de façon efficace toute remise en question la moindrement sérieuse…

Allez mon ami ! Ya plus rien à voir ! La cause est entendue ! Circulez !

« Le terrorisme moderne est le moyen par lequel les oligarchies mènent contre les peuples une guerre clandestine qu'il serait politiquement impossible de mener ouvertement. » : « La terreur fabriquée, made in usa » (2006), webster g. tarpley (trad. tatiana pruzan et benoît kremer), éd. demi-lune, coll. résistances, 2006, p. 74 - Webster G. Tarpley

La guerre contre le réchauffement climatique…

« Lorsqu'on livre une guerre, c'est toujours pour être en meilleure position pour livrer une autre guerre. » : « 1984 » - George Orwell

Parmi toutes les aberrations anxiogènes qu’il est possible d’alimenter, la guerre contre les changements climatiques apparaît comme une autre de ces créations fallacieuses, un autre de ces fantômes insaisissables surdimensionné par des mafias prédatrices qui chercheraient à s'engraisser et à consolider leur pouvoir en misant sur la peur et l'insécurité qu'elles arrivent à instiller profondément par des montages frauduleux sinon proprement illusoires...

On a beaucoup de mal à s’imaginer que des éléments criminels puissent être devenues assez puissants et assez experts dans l’art de la mystification pour avoir acquis la capacité de créer des conditions anxiogènes artificielles qui soient à résonnance planétaires comme arme de consentement et de de soumission. C’est pourtant ce qu’ils ont réussi à faire avec la guerre au terrorisme, et ils sont encore en train de réussir un autre coup magistral avec l’urgence climatique anthropique… Tout comme les grandes religions d'antan pour leurs fidèles, elles en arrivent aujourd’hui à produire et à nous imposer des visions apocalyptiques du futur planétaire qui nous apparaissent si consistantes, réalistes et tangibles, qu’elles réussissent à nous jeter, c’est vrai, nous pauvres mortels, dans l’inquiétude et le désarroi…

Aujourd’hui, nous considérons avec une certaine commisération la naïveté de nos ancêtres dont les esprits ont ployé sous des leurres culpabilisant de toutes sortes. Péchés imaginaires, assortis de menaces toutes aussi imaginaires à un enfer futur terrifiant, démons tentateurs insidieux et malveillants qui vous guettent et de toutes sortes de prédictions effrayantes nées des esprits pervers et maléfiques des anciens dirigeants religieux pour asservir les populations de ces époques révolues…

Mais, finalement, en y regardant bien, nous ne sommes pas mieux qu’eux…

A la naissance des sciences modernes, sur la fin de ce millénaire, les manipulateurs traditionnels ont été pris de court avec la montée rapide des sciences modernes. Ils ont quelque peu perdu pied, mais ils se reprennent rapidement et ils reviennent plus fort que jamais, avec de nouveau leurres et de nouveaux fantômes…

Ils sont en train de réussir, encore une fois (l’antiquité égyptienne et grecque avaient des sciences très développée qui ont été confisquée par les élites religieuses), sur une échelle différente, bien sûr, à asservir la science, (qui, par essence, est libératrice) (« La vérité vous affranchira ») et à la mouler, pas à pas, à leurs besoins pour pouvoir nous concocter toutes sortes de traquenards et de subterfuges. Ils sont, subrepticement, en train de s’en saisir, de la manipuler et de la retourner contre nous en la pervertissant et en la ployant lentement, subtilement (comme ils l’ont fait aux époques antiques), vers un dogmatisme sclérosant. http://www.trop-libre.fr/l%E2%80%99%C3%A9cologie-une-science-confisqu%C3%A9e-1/

Comment ne pas percevoir en ces modernes et effrayantes prédictions sur les changements climatiques, de nouveaux éléments dogmatiques de peurs et d'angoisses préfabriquées ? Comment ne pas les voir comme des « remakes » grossiers des ancestrales terreurs de l'enfer qui nous attendait, au terme de nos vies, si elles n’étaient pas conformes aux dictats des pouvoirs religieux ?

Les modèles informatiques sur lesquels s’appuie les arguties de nos prophètes modernes pour faire leurs prédictions apocalyptiques et nous donner des visions terribles du futur sont, à proprement parler, oui, oui, vous l’avez bien deviné, des authentiques perversions de la science. A partir de méthodes scientifiques reconnues on construit des choses qui ne sont pas scientifiques… On prédit l’avenir pour des systèmes chaotiques…

La science ne peut pas prédire le futur sur des systèmes complexes sans se décrédibiliser…

Pour éviter d’argumenter outre-mesure cet aspect des choses, je me contenterai de citer le philosophe des sciences Daniel Martin qui marque de façon claire les limites des capacités de prédictions scientifiques dans son ouvrage : (Hasard, chaos et déterminisme : Les limites des prédictions) : « Nous savons que le caractère déterministe n'entraîne pas toujours la prédictibilité... Un grand nombre de processus déterministes simultanés ne change pas leur nature globale déterministe, mais rend inaccessible par excès de complexité la prédiction du futur... ».

Et voici d’ailleurs ce qu’on en dit sur Wikipédia : « Pour de tels systèmes (systèmes chaotiques) des différences infimes dans les conditions initiales entraînent des résultats totalement différents, rendant en général toute prédiction impossible à long terme. Cela concerne même les systèmes purement déterministes (ceux dont le comportement futur est entièrement déterminé par les conditions initiales, sans aucune intervention du hasard) : leur nature déterministe ne les rend pas prévisibles car on ne peut pas connaître les conditions initiales avec une précision infinie »

Avec de la bonne volonté, on pourrait faire comprendre ces évidences à un enfant… Et nos illusionnistes pseudo-scientifiques, nos astrologues de la simulation informatique ne l’auraient pas compris ? Balivernes…

Il faut revisiter toutes les prédictions hilarantes d’Al Gore faites au début des années 2000 pour se convaincre de tout cette mascarade prophétique ridicule… Et d’ailleurs, si vous voulez rire un peu, il faut revisiter toutes les prédictions faites au nom de la science (disons depuis les 50 dernières années) en maints domaines… Mais le ridicule ne tue pas, il est même payant… Al Gore, de simple millionnaire qu’il était, il y a moins de 20 ans, est maintenant un multimillionnaire poids lourd du « business vert » … Mais l’humanité n’a pas de mémoire et c’est pourquoi elle est si facile à tromper…

Non, toute personne qui a une culture scientifique raisonnable peut facilement se convaincre que la guerre contre le réchauffement climatique (rebaptisé : lutte contre les changements climatiques, parce qu’il apparaît de plus en plus clairement que le réchauffement prévu ne sera pas au rendez-vous) est quelque chose qui n’a aucun fondement solide dans la réalité.

Non, il n’a pas d’urgence climatique, ni de menaces confirmées (parce que la science ne peut pas prédire sans se pervertir) pour le proche futur, sinon dans des fantasmagories pseudo-scientifiques montées de toutes pièces… Pourquoi, sinon pour créer à dessein une anxiété collective utilisable…

La vigilance écologique est un devoir. C’est une attitude généreuse, raisonnable et positive, que je soutiens et encourage. Nous devons prendre un soin attentif et constant de cette planète qui nous permet la VIE, mais pas au prix exagéré de l’anxiété et de l’angoisse qu’on crée artificiellement et qui ne sont (je regrette de devoir le dire) que de pauvres pièges à con. « LA NATURE » sait très bien prendre soin d'elle-même et elle saura très bien, « ELLE-MÊME », en temps et lieu, nous le faire savoir clairement si vraiment nous abusons d'« ELLE »...

Pour réussir à nous convaincre que le devenir du climat planétaire dépend de la bonne conduite de nos misérables petites vies de vermisseaux… oui, vraiment, il faut du culot pour le faire...

Mais qui sont les parrains de ces organisations mafieuses (puisque, de toute évidence, leur but est de tromper) qui soutiennent tous ces courants prédictifs pervers (prédictifs = pseudo-scientifiques) qui cherchent délibérément à provoquer de la peur et de l'insécurité via le biais d’organismes internationaux pseudo-scientifiques (plus technocratiques que scientifiques, style GIEC) qu’ils ont certainement les moyens de manipuler ? Ce sont probablement les mêmes parrains, qui en sous-main, par d’autres canaux et organisations manipulées, reprennent, amplifient et répandent les éléments de ces messages pseudo-scientifiques trompeurs vers des mouvements qui sont plus aptes à solliciter l’émotion et à l’amplifier exagérément par le moussage d’événements populaires hautement émotifs (style Greta). En jouant délibérément et très fortement sur les ressorts émotifs suscitant peur et angoisse, elles contribuent à la création progressive d’une meute de zombies hyper militants (sinon fanatiques) qui pourront, éventuellement, être utilisés à des fins d’influence, de déstabilisation de pression ou de contrôle en dehors de toute raison… Après les gardes rouges de Mao, les gardes verts de l’écologisme…

L’écologisme hyper-militant (que je distingue du véritable écologisme, large et véritablement scientifique), sinon fanatisé, qu’on est en train de créer en amplifiant démesurément la peur et l’angoisse, sert déjà, et servira encore, à forcer la mise en place d’organismes internationaux technocratiques d’influence, de pression et de contrôle, qui auront, à plus long terme, comme mission, d’abord de faire pression, ensuite de faire ployer et enfin de se substituer aux pouvoirs démocratiques… Le tout, progressivement…

En réalité, nous assistons à une séquestration subtile et à une concentration technocratique du pouvoir, mais, plus largement aussi et sans trop nous en rendre compte, à une séquestration progressive des sciences et de la connaissance en général. Lorsque la science sera définitivement bridée, noyautée (la dissidence scientifique étant devenue plus ou moins impossible), il deviendra encore plus facile de faire une main-basse quasi-complète sur l’émotionnel humain par une subjugation scientifiquement organisée… Dès lors, le parasitage de l’humanité pourrait se faire, méthodiquement et à son insu, sur une base scientifiquement organisée…

La guerre anxiogène qu'ils nous engagent à mener contre le spectre des changements climatiques (une guerre parmi tant d’autres) poursuit plusieurs objectifs. Économiques, bien évidemment, via toutes les transformations technologiques qu’il suppose, mais le plus important, selon moi, est qu’il ouvre toute grande la porte à la mise en place de divers organismes bureaucratiques internationaux aux pouvoirs toujours plus étendus pour tisser toujours davantage les filets d'un pouvoir qui se centralise et se technocratise à chaque jour, un peu plus (mise en place d’un code de conduite écologique rigide, gestion mondiale de la « religion » écologique, police de la bonne conduite écologique, taxes écologiques contre droits de polluer pour financer le tout, etc. Et pour faire tout ça, il faut des organismes technocratiques mondialisés) Des mobiles véreux derrières une façade d’un blanc immaculée…

La multiplication des organismes internationaux fonctionnarisés, facilement malléables, corruptibles et manipulables, permettra, à long terme, de diminuer, handicaper, paralyser et des soumettre toujours davantage les pouvoirs décentralisés des pays, des nations, des divers pouvoirs locaux et organisations communautaires qui sont plus près des volontés démocratiques et lesquels sont encore à même de résister à des volontés perverses de domination et de contrôle...

Toutes ces distorsions frauduleuses de la réalité (guerre contre le terrorisme, état d’urgence climatique anthropique) qu’on crée et qui ont une résonnance planétaire puissante nous démontrent l’action planétaire de forces souterraines coordonnées. Un message planétaire frauduleux implique une source planétaire frauduleuse, donc une sorte de mafia planétaire…

« Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. » - « Au revoir là-haut » - Pierre Lemaitre

La guerre contre le coronavirus…

« Notre destin, c'était de gagner la guerre, quitte à détruire ce que nous croyions défendre. » - « Gagner la guerre » - Jean-Philippe Jaworski

La guerre contre le coronavirus est aussi une autre de ces guerres irréelles contre un cauchemar insaisissable. Un cauchemar qui nous semble d'autant plus maléfique et vicieux qu'il s’insinue par l'air que nous partageons ensemble, nous avec tous les autres... Nous en sommes donc tous, des victimes potentielles… Angoisse et peur quand tu nous tiens...

Comment ne pas se remettre en mémoire les mots si finement descriptifs de Jean DeLaFontaine et qui traduisent si parfaitement cette angoisse diffuse : "Les animaux malades de la peste"...

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La Peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom,

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils n'en mouraient pas tous,

Mais tous étaient frappés.

On n'en voyait point d'occupés

A chercher le soutien d'une mourante vie ;

Nul mets n'excitait leur envie ;

Ni loups, ni renards n'épiaient

La douce et l'innocente proie.

Les tourterelles se fuyaient,

Plus d'amour et partant plus de joie...

Pour nos dispensateurs humains d'angoisse et de peurs, est-ce une autre de ces crises qu'on aurait planifiées ? Ou une opportunité merveilleuse que l'on attendait et que l’on aurait saisie au bond ?

Peu importe en réalité puisque le résultat est le même...

Donc, le COVID 19, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, faisait aux humains, la guerre...

Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

Pourquoi cette panique irraisonnée qui s’est gonflé aussi rapidement qu’un popcorn qui éclate ? Pourquoi cet affolement soudain pour quelque chose que « LA NATURE » produit de façon si régulière ? (Grippe Asiatique 1957 - 1,1 millions de morts ; ----- grippe de Hong-Kong 1968, - 1 million de morts ; ----- SIDA, plus ou moins 30 millions)

Pourquoi serait-« ELLE », cette fois, plus qu’une autre fois, parti en guerre contre nous ?

Non, cette fois encore, « LA NATURE » n'est pas parti en guerre contre-nous... Pas de déclarations tonitruantes, pas de trompettes, pas de bruits menaçants… « LA NATURE » nous a tout donné et « ELLE » continue toujours, malgré nos torts, nos forfaits et nos abus, à nous choyer et à pouvoir généreusement à tous nos besoins... Non, « LA NATURE » ne nous a rien fait et, soyez rassurés, « ELLE » ne nous en veut pas...

Oui, c’est vrai, « LA NATURE » nous amène quelque chose de nouveau... Un autre défi… Oui, cela perturbe notre train-train quotidien… Oui, cela peut nous forcer à réagir et à se réajuster, mais, s'il vous plaît, dans le calme, la sérénité et la dignité...

Oui mais, il y aura des morts, beaucoup de morts !!!

Oui, c’est sans doute vrai ! Mais depuis quand la mort n’est-elle plus une chose naturelle ? Depuis quand est-elle devenue quelque chose de si indigne qu'il faille absolument la différer d'une semaine, d'un mois, d'un an... ? Si elle frappe résolument à notre porte, pourquoi vouloir à tout prix la différer ? Pour prouver quoi ? Par simple défi ?

Non, ce n'est pas la mort qui est indigne, puisque c'est une condition inéluctable de la vie. Ce qui est indigne, c'est la vision matérialiste de la mort qu’on nous a inculqué, qu’on a intégré et que nous avons véritablement fait nôtre. Vision nihiliste et lugubre qui cherche à évacuer, toujours davantage, cet aspect troublant, immensément mystérieux et tragique de l’existence...

La mort, c'est ce que « LA NATURE » à prévu pour épurer la vie qui se renouvelle sans cesse... Tôt ou tard, nous serons confrontés à son intransigeance... Il n'y aura pas d'échappatoire possible...

Alors pourquoi cette mobilisation irrationnelle pour une guerre ingagnable contre quelque chose d'inéluctable ? Non, « LA NATURE » ne nous en veut pas... Le coronavirus n'emportera simplement que ce qui est trop faible pour résister à son souffle nouveau... C’est « LA NATURE » avec un nouveau maquillage, rien de plus... Pourquoi réagir entre nous avec tant de peur et d'angoisse comme si nous étions tout à coup en guerre les uns contre autres, comme si nous étions, entre nous, devenus des ennemis dans un combat pour, ici et maintenant, s'épargner la vie, puisque, un jour ou l’autre, nous serons, oui, par « ELLE », encore et toujours, mortellement confrontés… Il y a un vieil adage qui dit : « On ne vainc « LA NATURE », qu’en s’y soumettant… » C’est ça, l’authentique humilité que l’on doit avoir devant les force implacables, mais souverainement impersonnelles de « LA NATURE »…

Oui mais nos sciences trouveront un vaccin ou un médicament qui nous permettra de mieux lui résister… Peut-être, mais en attendant, nous sommes comme des enfants transis de peur, paralysés, incapables d’affronter frontalement la moindre menace, dociles à toutes les consignes et les incantations suppliantes d’un pouvoir infantilisant qui s’insinue subtilement en nous comme des sujets se soumettant aux psalmodies d’un hypnotiseur…

Vous le saviez certainement, un fois hypnotisé, un sujet devient toujours plus facilement hypnotisable et bientôt, une victime complètement malléable et docile aux mains de son hypnotiseur…

Nos sciences, des vaccins, des médicaments… Il faut aussi arrêter d’être naïf et cesser de croire qu’un système de santé qui fonctionne sur la base des profits qu’il génère (pour une minorité) ne nous entraîne pas dans une spirale infernale de dépendance et d’infantilisation. Le système médical actuel est un piège, une usine à créer de la dépendance (paiement par le public, profits pour le privé). Un vrai système de santé respectueux de l’humain favoriserait d’abord la responsabilisation de chacun envers sa propre sécurité et sa propre santé et non l’accroissement sans fin de sa dépendance…

Votre corps cumule une expérience de lutte et de résistance à toutes sortes d’agressions virales ou bactériennes qui se traduit en millions d’année… À chaque seconde du jour et de la nuit, vous le placez dans toutes sortes de conditions sanitaires hyper-agressives qu’il combat avec brio sans que vous vous en rendiez compte… La plupart du temps, il sait gérer l’équilibre de votre organisme sans coup férir depuis le début jusqu’à la fin de votre vie… Votre corps n’a qu’un objectif : « Maintenir son intégrité et optimiser tout ce qu’il est, pour le mettre à votre service ». Donnez-lui simplement ce dont il a réellement besoin pour faire son correctement travail et jamais vous ne trouverez un serviteur si fidèle, si dévoué et si consciencieux, jamais…

Malgré tout, vous voulez toujours continuer de croire que Bill Gates et ses mercantiles acolytes sont meilleurs que lui pour évaluer la dangerosité d’un virus ou d’une bactérie et trouver la meilleure stratégie pour le combattre… Il y a quelque chose de pitoyable dans cette attitude servile et infantile de croire que ceux qui construisent des systèmes qui permettent l’exploitation de l’insécurité et des peurs pour leur propres profits travaillent vraiment et sincèrement pour nous aider alors que c’est notre dépendance à leurs systèmes qui les avantages… D’ailleurs, l’instauration des vaccins obligatoires, dans des situations pandémiques, comme le préconise presque ouvertement notre bien-aimé Bill Gates (qui veut y introduire des certificats biologiques à travers les vaccins), c’est une porte ouverte à tous les abus… Si nous laissons mafias manipuler et abuser à leur guise notre insécurité, très bientôt pour circuler en société, vous aurez besoins de votre certificat de bonne santé… Et pas que celui-là, croyez-moi…

Il y a maintenant plusieurs décennies les peuples d’Occident ont rejeté avec rancœur et rage les carcans religieux qui les avaient maintenus pendant des siècles dans l’humiliation et dans une odieuse servitude qu’ils avaient supportés avec amertume. Mais, ce faisant et très certainement avec la bénédiction de leurs anciens hypnotiseurs et tortionnaires, ils ont jeté le bébé avec l’eau du bain…

En effet, malgré toutes ses perversions et distorsions, les religions de nos ancêtres abritaient encore des éléments de leur spiritualité primordiale, des éléments essentiels qu’on a aussi éliminés de nos vies au grand plaisir de nos bourreaux millénaires qui se sont empressé de nous ouvrir toutes grandes les portes du désespoir... Et oui, en quelques décennies nous sommes devenus de vils matérialistes infantiles, bornés, gâtés et plus ou moins athées qui croient, dur comme fer, que la VIE se résume à la réalité de nos cinq sens… Et ainsi, comment quelqu’un qui croît intensément que la vie se résume aux fondements de la réalité matérielle que circonscrivent nos cinq sens, peut-il ne pas ressentir l’angoisse existentielle de se retrouver confronté trop tôt au seuil de l’inéluctable ?

Les mafias manipulatrices le savent, elles qui possèdent des armées de psychologues grassement payées. Elles connaissent très bien tous les chemins par lesquels la peur, le doute et l’angoisse peuvent s’insinuer. Ils disposent d’armées de technocrates qui sont aux aguets et prêts à profiter de la moindre opportunité si le besoin s’en fait sentir et, à défaut de pouvoir profiter d’une opportunité qui n’arrive jamais, pourquoi ne pas la fabriquer…

Il faut toujours se méfier des experts. Derrière tout organisme technocratique ou groupe d’experts, il y a toujours des clients qui payent et savoir qui sont ces clients et savoir ce qui les motive, est probablement beaucoup plus important que ce que peuvent nous dire les premiers.…

On peut considérer les experts comme étant « des sortes de combattants » qui œuvrent plus particulièrement « dans la sphère intellectuelle ». On peut les voir comme étant des « militaires de carrière » lorsqu’ils sont les serviteurs loyaux d’une entité sociale ouverte définie ; ils deviennent des mercenaires lorsqu’ils sont les clients de sociétés ou groupes privées ; ce sont des matamores ou des fiers-bras quand ils se retrouvent au service de groupe mafieux ; ils deviennent facilement des illusionnistes ou des terroristes quand ils sont au service de groupes d’intérêts idéologiques… Ils sont rarement ce qu’on pourrait appeler des « électrons-libres ». Il faut donc toujours se méfier des experts et organismes technocratiques spécialisés et de leurs porte-voix médiatiques surtout lorsqu’ils alimentent des discours anxiogènes. Plus ils sont puissants et prestigieux plus l’on doit s’en méfier, parce que, malgré toutes les apparence positive qu’ils peuvent revêtir, ce sont d’abord eux que les parasites du pouvoir corrompront, mettront sous pression financière, où feront chanter…

Il faut donc toujours se méfier des « experts » et surtout, ne jamais, jamais, jamais leur laisser le pouvoir de décider… Fondamentalement, ils sont au service de quelqu’un… Franchement ou occultement… Même s’ils sont honnêtes et de bonne foi, ils ont développé une vision trop parcellaire de la réalité, une réalité trop fondée sur leur expertise pour prendre des décisions qui auront forcément des impacts globaux…

Les organismes internationaux de santé ne font pas exception. Comme tous les pouvoirs importants, ils peuvent être, jusqu’à un certain niveau, myopes, orientés, corrompus, infiltrés ou bridés par des pouvoirs illégitimes. Évidemment, ils veulent notre bien (et ils réussiront sans doute à l’avoir).

On a tôt fait de nous présenter ce virus comme un monstre particulièrement maléfique et vicieux qui emporterait rapidement des millions de vies si des mesures drastiques n'étaient pas prises rapidement, pour le ralentir, à défaut de le stopper... Et bien sûr, nos serviles larbins, nos essentiels porte-voix, nos médias systémiques agrées, toujours à l'affut des « ballounes » à gonfler, ont rapidement, sans aucune retenue, ou critique affirmée par des faits avérés, repris le relais et se sont empressés de semer, d’amplifier et de nourrir, dans un emballement sans fin, la peur et l'angoisse... Nombre de cas confirmés, nombre de cas hospitalisés, nombre de cas aux soins intensifs, nombre de morts, pénurie de ci, pénurie de çà, pays par pays, région par région, ville par ville, hôpital par hôpital dans une diarrhée anxiogène ininterrompue …

Puis marteler sans fin la bouillie programmée des experts… Il faut ralentir la progression, diminuer la courbe, ne pas surencombrer les centre de soin… Confinement, distanciation sociale, masque, lavage des mains, quarantaine… Une véritable agression psychique…

Et bien sûr devant l'angoisse et la peur qui montait inexorablement (par la touchante et pressante sur-empathie de l’engeance médiatique), les politiciens et les leaders sociaux (s’ils ne voulaient pas être crucifiés sur la place publique) n'ont guère eu le choix que d'emboiter le pas et de prendre des mesures de plus en plus drastiques... Sauver des vies... Il faut sauver des vies... Oui, sauver des vies, quoi qu’il en coûte… Évidemment, et peu importe le système de réalité dans lequel on baigne, comme responsable public, il est impératif de présenter une bonne et saine image. C’est normal. On ne peut pas être, devant la foule, celui qui ne se soucie pas, ou peu, de ses commettants...

Et voilà, la machine (peur et angoisse) est lancée et plus rien ne peut l’arrêter… Quand arrive le moment ultime où notre vie personnelle (ou celle de nos proches) pourrait être en jeu et où, ô angoisse, nous pourrions être nous-même, la victime, alors oui, « LA NATURE » devient, soudain et tout à coup, une ennemie à combattre. Nous devons faire front commun contre « ELLE », nous devons prouver hors de tout doute que nous sommes tous ensemble, solidaires et unis dans un combat commun... Et, résultat, nous devenons prêts à toutes les compromissions…

Ce serait drôle si ce n’était pas si triste…

Le jour d’avant on parle avec déférence et avec une gravité pleine d'empathie, d’abus de soins, d’acharnement thérapeutique, d'aide à mourir dans la dignité, ne pas prolonger indignement la vie… Et, surprise, le lendemain, tout à coup, BOUM… Plus personne ne doit être exposé à la fatalité mortuaire que nous présente « LA NATURE » dans sa plus grande impersonnalité... Non, Il faut la combattre coûte que coûte, même avec les moyens les plus extrêmes... C’est la guerre… Mais, ô surprise, il ne doit pas y avoir de mort… C’est une guerre différente cette fois, une guerre où l’on doit sauver tous les soldats, une drôle de guerre où la règle ultime est : « aucun soldat ne doit mourir » …

Mais qui nous a tous mis toutes ces absurdités dans la tête, sinon tous les experts en manipulation tapis dans l’ombre, qui rigolent et profitent de toutes ces opportunités pour créer des réactions qui seront propices à leurs dessins en suscitant des conditions de peur et d’angoisse que, ô merveille, ils seront en mesure d’apaiser… Comment ? Par le biais d’autres experts qui pourront nous proposer de merveilleuses solutions… Mes experts vous ont terrifiées avec leurs discours… Pas de problème, nous avons des collègues qui ont des solutions qui vont vous apaiser… Pas cher, pas cher…

Tout comme dans l’arnaque du réchauffement climatique ce sont les prédictions faites à partir de modèles informatiques qui sont à la source des paniques et de toutes les confusions autour du coronavirus… Prédictions, prédictions… Hors, la science ne peut pas prédire sans se décrédibiliser… Qui a donc intérêt et le pouvoir d’imposer si rapidement un agenda de combat du coronavirus basé sur des prédictions de contagion et de létalité dramatiques qui reposent des données pseudo-scientifiques ? On ne navigue plus sur les vents réels (sur les faits qui s’accumulent) mais sur les prévisions des vents (les prédictions) … C’est le bordel assuré…

Faites vos recherches, mais à titre d’exemple : https://fr.sott.net/article/35511-Neil-Ferguson-l-homme-de-main-de-Bill-Gates

Encore une fois, je ne sais pas si le coronavirus COVID 19 est une bombe biologique de fabrication humaine ou une opportunité que les pouvoirs gris auraient saisis au bond, mais, une chose est certaine. Les réactions à l’éclosion de ce virus (après un moment d’hésitation au tout début comme si on ne savait pas encore si l’on devait se lancer ou non) furent si rapides, si exagérée, si mondialement uniformes (comme s’il y avait un petit catéchisme du combat pandémique) et si merveilleusement conforme aux besoins actuels de tous les parasites de l’ombre que j'ai du mal à croire que mère nature n'ait pas été un petit peu aidé...

En tout cas, pour tous ceux qui suivent, un tant soit peu, les coulisses souterraines et tentaculaires des mondes financiers, il était devenu évident, depuis quelques années, que le système financier international était sous respirateur artificiel (un amoncellement ingérable et impayable de dettes dans un monde en décroissance de population) et il menaçait à tout moment de s’écrouler ou d'imploser misérablement... Mais les rapaces qui s'en abreuvent et s'en alimentent ne pouvaient pas le laisser s'effondrer et laisser apparaître toutes leurs manipulations, exactions et traces de pillage systématique, qui l'ont progressivement amené au seuil de son effondrement... Il leur fallait un événement cataclysmique qui puisse effacer leurs empreintes « digitales » … Il leur fallait un déni-plausible qui puisse masquer le mieux possible l’ampleur de leurs turpitudes criminelles (Quand tu veux tuer quelqu’un, tu as tout intérêt à déguiser le meurtre en accident) … Et ce déni-plausible, il leur sera fourni, comme par miracle, par les retombées économiques catastrophiques qui découleront des réactions désastreuses et absolument exagérées des responsables politiques à l'immense bulle de peur et d'angoisse qu'on a su créer autour du coronavirus…

Non, vraiment, je ne blâme pas les politiciens et les pouvoirs publics...

Ils ont croulé sous la puissance implacable d’un feu technocratique nourri et mondialement concerté destiné à produire une image effrayante d’un événement assez banal (ce qui se confirme de plus en plus) et pour ensuite, en imposer subtilement, par médias interposés, l’exagération des réactions…

Dans un monde normal, dans un monde serein où la réalité ne serait pas complètement déformée par des manipulations perceptuelles agressives qui sollicitent l’angoisse et la peur, un monde où les choses seraient pesées avec gravité, mesurées et communiqué avec un respect objectifs des faits qui s’accumulent (naviguer avec le vent lui-même et non avec les prévisions), on aurait accueilli calmement et posément cet événement particulier, comme une normalité, peut-être difficile, certes, mais une comme normalité inéluctable qu'il faut gérer le mieux possible et sans panique pour en minimiser les impacts...

Mais ce monde n’est pas normal… Un événement relativement banal, gonflé, surdimensionné, hypertrophié par l’angoisse qu’on a su créer, a forcé les autorités politiques et les pouvoirs publics à des réactions si exagérés et si disproportionnées, eu égard à la cause, qu'elles vont, en pratique, à court terme, ou moyen terme, entraîner la destruction plus ou moins totale de l'économie...

Oui, mais vous nous dites que l'économie était déjà sous respirateur artificiel et au seuil de l'effondrement, alors, qu’est-ce que ça peut changer ?

Oui, c'est vrai, l'effondrement du système financier était inéluctable...

Émeutes de rue, panique de masse, nationalisation et troubles publics sans précédent depuis 50 ans : c'est en ces termes que Marko Kolanovic, analyste de la banque JP Morgan (USA), décrit l'avenir de l'économie américaine et mondiale en septembre 2018 https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201809111038053027-jp-morgan-rockefeller-analyse-crise/

Mais la différence, c’est que, maintenant, les coupables, ceux qu’on montrera du doigt, quand la poussière sera retombée, ce seront les politiciens « incompétents » (en sous-entendant les démocraties) qui n’ont pas su mesurer l’ampleur économique de ce qu’ils ont imposé comme mesure. Eux, les criminels de la finance, les bankster, les parrains du terrorisme économique et leurs organismes technocratiques, qui dissimulent leurs principales activités sous le couvert de compagnies anonymisés agissant à partir de paradis fiscaux pour saigner les états, ou qui, tout simplement, les infiltrent de leurs agents pour mieux les contrôler, ou qui les soumettent par la corruption, ou qui leur font du chantage économique parce qu’ils sont assez puissants pour le faire, ou qui, littéralement sabotent les efforts de développement ou déstabilisent des pays à leurs propres fins, ou qui se concertent dans des groupes privés (Bilderberg, Commission Trilatérale, Concil on Foreing Relation, etc) pour planifier et coordonner des avancées de pouvoir et de contrôle plus globaux, eux, se seront, à la dernière minute, dissimulé derrière ce paravent énorme (le désastre pandémique) qu’on a monté de toutes pièces (dans un monde normal, on ne pourrait pas avoir une réaction mondiale aussi uniforme et rapide sans qu’un mot d’ordre souterrain à une cohorte de larbins mondialement disposée ait été lancé) et ma foi, ils s’en tireront encore, les mains presque propres...

Mais me direz-vous, si les systèmes monétaire et financier s’effondrent, ces mafias financières prédatrices ne seront-elles pas les premières perdantes de toute cette débâcle qui les ruinera elles aussi ? Si elles aussi se retrouvent ruinées, alors, il n’y a pas vraiment de crimes ou de forfaits à masquer, elles se seront punies elles-mêmes…

Ne vous en faites pas pour elles. Ces gens sont des maîtres de la planification et de la manipulation. Essentiellement, ils ne font que çà, planifier, créer du désordre contrôlé, naviguer à travers et en récolter les bénéfices… Secouer furtivement le pommier lorsque les pommes sont prêtes et rapidement, ramasser les pommes tombées, voilà… Parasitage oblige… Il n’y a pas beaucoup d’événements qui les prennent vraiment par surprise (parce que souvent ils en sont les initiateurs, les étincelles d’amorçage) et, cet événement particulier, ils le préparent depuis longtemps…

Il faut bien comprendre que la volonté de mondialisation rapide et forcée à tout crin, la spécialisation à outrance des pays vers des créneaux de performance, la désindustrialisation rapide des pays occidentaux, le forçage sauvage de l’interdépendance économique des pays et des nations au-delà de toute sécurité nationale et de toute rationalité commerciale, la déstructuration et l’affaiblissement du tissus social de nos sociétés par l’immigration massive et le noyage multi-ethnique, etc, tout cela ne tient pas du hasard ou de la simple évolution économique et sociale normale… Tout cela a été pensé et voulu, tout cela a été organisé, déployé et forcé depuis plus de 30 ans en préparation de ce qui arrive maintenant…

C’était un cadeau empoisonné…

Prospérité temporaire versus la création d’une vulnérabilité extrême…

Cet effondrement qui arrive est prémédité et les conspirateurs ont tout intérêt à le précipiter (hystérie pandémique) pour provoquer un maximum d’effet de surprise et de panique. La surprise et la panique ont pour effet de provoquer des réactions inappropriées de la part de ceux qui les subisse. Éventuellement, d’autres éléments ou événements perturbateurs seront provoqués pour aggraver toujours davantage le désordre et l’angoisse.

Il est difficile de prévoir tout ce qui pourrait advenir dans les prochaines années. Toutefois, on peut imaginer comme possible les éléments suivants.

Lorsque la tempête qui arrive, battra son plein et que les nations seront décontenancées parce que le pivot sur lequel repose actuellement le système monétaire international se sera effondré (le dollar ayant alors perdu son statut de monnaie de référence), le système financier mondial, se retrouvant tout à coup sans élément référentiel fluide et stable, deviendra rapidement déglingué et inapte à gérer correctement les productions internationales, ainsi que tous les échanges et les investissements internationaux qu’ils sous-tendent. C’est alors que les pièges et les malheurs de la sur-intégration économique deviendront évidents. Les chaînes d’approvisionnement se briseront, toute l’économie hyper-intégrée se désintègrera et un désarroi s’installera mondialement. Devant la panique et la détresse des nations, dont l’interdépendance commerciale semblait, la veille encore, si efficace et si pertinente, lesquelles (les nations) se retrouvent du jour au lendemain, comme paralysés, incapables de s’entendre rapidement, de se coordonner et d’échanger sur des bases fonctionnelles viables, le désordre s’accroissant irrémédiablement, les dirigeants des pays se verront acculées et intimés par leurs commettants paniqués à trouver des solutions rapides…

La solution, comme d’habitude viendra de ceux qui ont perpétré le forfait… Les grands bonzes des systèmes monétaires et financiers (portes paroles présentables des mafias occultes) proposeront très gentiment leurs services…

S’étant appropriées, au fil des siècles, les connaissances, les institutions et les outils de transaction les plus importants en ce qui regarde la monnaie, la finance, le crédit et les échanges, ces gens sont bien évidemment des experts de l’échange et du commerce, mais pas des philanthropes… Comme une secte qui attend son heure de gloire, les solutions qu’ils proposeront aux dirigeants des pays ne seront pas gratuites… Dans l’optique d’en arriver à une concentration toujours accrue d’un pouvoir qui serait technocratique et mondialisé on peut imaginer les choses de la façon suivante (en excluant l’option d’un coup de force militaire par « état d’urgence », ce qui demeure une possibilité)…

Quand la crise sera à son maximum et les nations du monde désemparées, vous les verrez donc arriver aux premières loges pour nous offrir leur expertise, leurs services et leurs solutions pour proposer un système monétaire et financier nouveau et amélioré. Une monnaie unique (électronique et probablement sans base de référence réelle, donc une monnaie qui puisse être manipulée) qui serait susceptible d’ordonner et de stabiliser définitivement et rapidement le commerce mondial. Mais avant que ce système ne soit mis en place, nos dirigeants devront s’engager à privatiser leurs plus grandes richesses nationales, à reconnaître plein de dettes illégitimes et dans un pacte faustien, signer des délégations de pouvoir vers des organismes internationaux technocratiques qui provoqueront, à plus ou moins long terme, la mort effective des entités politiques et économiques nationales ou étatiques. La résultante en sera une capacité d’accaparement quasi-planétaire par une hyper-élite mafieuse qui aura su, conserver une grande partie de ses avoir dans le désastre (eux étaient prêts), s’approprier à peu près tous les leviers de pouvoir importants et qui se sera laissé la possibilité future de s’approprier à vils prix, via leurs multinationales qui auront résistées, de presque toutes les richesses privatisées. Ce qu’il restera des nations et des pays ne sera plus qu’un amas de coquilles symboliques, vides et dévitalisées en attendant que les siècles les brisent…

Heureusement pour l’humanité actuelle, il existe encore certains contrepoids. Des pays puissants comme la Chine, la Russie ainsi que l’Iran (qui, bien que n’étant pas des oies blanches) semblent néanmoins vouloir résister énergiquement à l’infestation de ce pouvoir oligarchique mafieux toxique qui incruste plus particulièrement tout l’occident (on le constate par la diabolisation systématique que l’on fait de ces pays et de leurs dirigeants).

En réalité, c’est une chance et un danger, car si ces pays, adeptes d’un monde multipolaire (nations souveraines qui s’associent librement autour de pôles économiques selon des règles précises), résistent trop bien au désordre économique mondial qui arrive, il n’est pas dit que la mafia occidentale (qui cherche énergiquement à imposer un simulacre de gouvernement mondial et qui joue peut-être, actuellement, le tout pour le tout) s’avouera vaincue et ne tentera un coup de force désespéré, c’est-à-dire, semer un désordre plus grand encore par une guerre plus ou moins totale… Mais tout ça, c’est de la haute spéculation…

L’important est de comprendre pourquoi il faut réagir et savoir dans quelle direction il faut rapidement se tourner pour éviter l’endiguement progressif de toute l’humanité dans les mains d’un pouvoir plus tyrannique encore…

Nous entrons dans un moment charnière où il y aura des choix douloureux à faire. Dans les derniers siècles, l’humanité a réussi à desserrer l’étreinte parasitaire de l’obscurantisme religieux. Elle en a profité pour développer un bagage inégalé de savoirs et de connaissances. Connaissance des forces bio-sociales, biosphère, lois de la matière et de l’univers, etc. Elle a aussi développé des outils puissants (techno-sphère) qui, s’ils étaient retournés contre nous (surtout, en biologie, en informatique et en intelligence artificielle) pourraient devenir des instruments de contrôle et de sujétion absolument implacables.

Si nous cédons les derniers vestiges des pouvoirs décentralisés et partiellement démocratiques de nos pays en faveur d’un pouvoir mondial toujours plus technocratique (technocratisation équivaut à : militarisation de l’intelligence et des connaissances. Les guerres modernes se gagnent ou se perdent dans l’esprit), alors, à plus ou moins longue échéance, ces instruments de sujétion et de contrôle seront impitoyablement utilisés pour nous enfermer, pas à pas, dans une autre période tyrannique d’obscurantisme et d’infantilisation extrême… Un monde quasi-féodal où une classe dirigeante puissante et privilégiés s’arroge tous les droits, s’accapare aussi de toutes les richesses accumulées (connaissances et technologies), sanctuarisant toutes les ressources dont elle pourrait avoir besoin et exploitant le reste de l’humanité comme une simple ressource corvéable et disponible au besoin, comme un troupeau qu’on laisserait végéter dans les milieux qui ne les intéresse guère en attendant de pouvoir s’en servir…

Évidemment, cet obscurcissement civilisationnel se fera dans un processus qui s’inscrit dans le long terme, mais, il est en cours… Lorsque la confiscation des sciences et des connaissances qui en découlent aura été complété, le processus s’accélèrera…

Le message est donc simplement :

Ne nous laissons pas piéger si facilement… La distorsion mensongère et sophistiquée de la réalité par une subversion technocratique des sciences est leur plus puissant moyen de subjugation des esprits… La capacité de soumission psychologique scientifiquement appliquée…

A court terme, les conséquences les plus pernicieuses et les plus tenaces de cette pandémie proviendront des mesures obligatoires de confinement et de distanciation. Sous couvert de mesure sociales de bienveillance et de protection, elles servent surtout à graver dans la conscience des gens des messages subliminaux indélébile négatifs du type : « Méfiez-vous les uns des autres » « Nous œuvrons pour votre bien, il faut dénoncer ceux qui résistent » « Le danger est partout, c’est nous qui vous protégerons » « La peur vous protège, la résistance est une inconscience destructrice » Etc. La dénonciation de l’autre y est inscrite en filigrane…

Profitons de cette crise pour faire une prise de conscience salutaire de cet état de fait… Secouons la tête et refusons de plier devant toutes ces suggestions hypnotiques anxiogènes qui nous entraînent pas à pas dans la dépendance et la sujétion.

Mobilisons nos forces pour relocaliser, rapatrier, détechnocratiser et décentraliser les centres de décisions et de pouvoir…

A titre indicatif et selon ma perception actuelle des choses…

Exigeons de nos gouvernements le rapatriement rapide de la majorité des pouvoirs décisionnels dans les nations, incluant les pouvoirs monétaires. Exigeons aussi qu’ils recadrent de façon drastique tous les pouvoirs technocratiques internationaux qui ont un statut coercitif pour qu’ils ne deviennent que consultatifs. Exigeons la refonte du système monétaire mondial selon les principes ayant prévalus aux accords de Bretton Woods (avec un système amélioré de référence monétaire qui ne soit plus le dollar ou une autre monnaie nationale, mais néanmoins un système de référence qui s’appuie à nouveau sur une référence inviolable et infalsifiable, l’or) y incluant une politique correspondant au Glass-Stegall-Act qui oblige la séparation complète de banques de dépôt et des banques d’investissement. Exigeons la mise en illégalité immédiate de tous les paradis fiscaux et des compagnies anonymisées ainsi que la mise en accusation rapide devant les tribunaux des gens qui continueraient de les utiliser. Exigeons de nos gouvernements qu’ils obligent les compagnies multinationales à installer des centres décisionnels pleinement nationaux couplé à des politiques rigoureuses d’achats de produits nationaux et qu’elles soient obligées de se doter d’une comptabilité strictement nationale. Exigeons de nos pouvoirs publics la dé-privatisation importante des médias en favorisant un financement citoyen donnant droit à un crédit d’impôt (A titre d’exemple : crédit d’impôt de 150% ou 200% de la contribution et ce, jusqu’à un certain maximum) pour favoriser l’apparition et la croissance rapide de médias alternatifs sérieux qui devront respecter les règles journalistiques, mais qui auront aussi des moyens de le faire. En ces temps de pensées préfabriquées et de discours bridés, sinon contrôlée, il faut d’abord libérer la parole. Et surtout, comme citoyens engagés, servons-nous des nouvelles technologies pour développer des moyens de gagner le plus rapidement possible un maximum d’autonomie et d’autarcie locales et nationales et forçons aussi les pouvoirs publics à les encourager. Etc…

Les concentrations et les centralisations à tous crins favorisent, la technocratisation et l’instauration de contrôles de toutes sortes qui peuvent facilement devenir abusifs (économique, politique, pensée, moral, etc) aussi la prolifération à grande échelle du parasitage mafieux qui en est la conséquence presque directe…

Soyez vigilants, je crois sincèrement que l’humanité subit l’imprégnation d’un pouvoir parasitaire malveillant qui s’élabore, survit et s’incruste à travers l’humanité depuis des siècles et que ce pouvoir se dissimule derrière de multiples paravents cherchant, toujours très subtilement, à accroître pouvoir et son contrôle. C’est un pouvoir qui a des racines profondes dans l’histoire, qui se transmet par cooptation et qui s’accroît souterrainement comme une mafia au ambitions démesurée qui aurait acquis un statut planétaire…

Mais voici plutôt ce qu’en disait John Kennedy en 1961 devant les plus importants éditeurs de journaux du pays : « Nous sommes confrontés dans le monde à une conspiration monolithique et implacable qui repose essentiellement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence »… Discours complet : https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_John_F._Kennedy,_le_27_avril_1961

En effet, contrairement à ce que l’on croît, et c’est vraiment ce point particulier qui paraît le plus incroyable (il faut longtemps pour s’en convaincre), ce pouvoir parasitaire n’est pas un magma informel ou multipolaire, un amas de nuisances délocalisées. Non, il possède un centre de coordination planétaire unifié (Kennedy emploie le terme « monolithique »). Et en effet, comment, pourraient être planifiées, décidées et soutenues sans défaillance dans le temps, toutes ces mystifications psychologiques qui ont une résonnance planétaire, s’il n’y a pas de centre de coordination homogène ? De plus, on constate que chacune de ces mystifications (et plein d’autres dont je n’ai pas parlé) ont toutes pour but sous-jacent de nous endiguer dans un système contraignant de dépendance qui nous privera éventuellement de toute capacité de réaction ou de résistance collective organisée… Son but, désolidariser, désorganiser, démailler, fluidifier l’humanité pour la rendre malléable à souhait… Comme des enfants…

Cette pouvoir mafieux planétaire qui se polarise vers un centre homogène au moyen de la puissance financière n’est pas encore un pouvoir planétaire occulte formalisé (c'est encore un pouvoir de déstabilisations planifiées), mais, si nous manquons de vigilance et de courage pour l’affronter, maintenant, c’est probablement ce qu’il en adviendra éventuellement… A cet effet, je crois que les prochaines années seront déterminantes…

Réveillez-vous braves gens, ouvrez les yeux et regardez ! Le jour devient sombre comme la nuit…

C’est la guerre…

Oui, la guerre contre la barbarie, la plus légitime des guerres, elle arrive, elle est là… et elle commence, maintenant…

La gouvernance mondiale est inéluctable, elle viendra, c’est certain (à moins d’un effondrement civilisationnel complet). L’humanité est « une » et elle doit pouvoir se coordonner globalement si elle veut en arriver à une sorte de civilisation planétaire, mais nous devons ralentir au maximum et résister énergiquement à cette mondialisation sauvage qui s’affirme de plus en plus comme un coup de force tyrannique. Nous devons réussir à la domestiquer avant d’avoir été complètement dépossédé de tout pouvoir d’affirmation, voire, de résistance…

« Il n'y a plus qu'un seul cas où la guerre ne soit pas un anachronisme, une absurdité : c'est le cas où la civilisation, menacée par la barbarie, s'arme et se défend contre elle » - Emile Girardin

Conclusion

Cet article résume une partie des convictions auxquelles je suis arrivé suite à un ensemble de recherches et de réflexions que j’approfondis depuis 20 ans. Évidemment, il subsiste des zones de doutes et je n’aurais peut-être pas été si loin dans certaines de mes affirmations si des personnalités de hautes statures, des personnalités qui ne peuvent pas facilement être balayées du simple revers de la main, ne s’étaient pas exprimées si clairement sur le sujet. A cet effet, je mets en référence l’article d’un auteur qui a eu la bonne idée de regrouper 10 de ces affirmations et dont la plus saisissante et la plus solennelle est sûrement celle de John Kennedy dans un discours fait le 27 février 1961 dont je n’ai cité qu’un court extrait. https://fr.sott.net/article/32441-Ces-hommes-d-Etat-qui-ont-revele-au-monde-l-Etat-profond

J’ai choisi ce qui m’apparait comme trois supercheries immenses pour illustrer mon propos. Il y en aurait eu des centaines d’autres possibles, tellement le mensonge et la duplicité sont mondialement répandus et tellement la mystification est partie intégrante de notre monde. Je les ai choisies à cause de leur retentissement planétaire et pour cette même raison, parce que les informations contradictoires et les dénonciations qu’elles ont suscitées sont particulièrement nombreuses, variées et extrêmement solides. Toutefois, il faut les rechercher patiemment, parce que le filtre médiatique est strictement encadré par la mafia parasitaire planétaire et tous ces éléments contradictoires au discours préfabriqué n’arrivent presque jamais en surface…

Sans vouloir fournir des éléments de référence précis pour tout ce qui est affirmée ci-dessus, lesquels seraient forcément, toujours incomplets, je me contenterai de lister quelques sites sérieux qui pourraient servir d’amorce à une réflexion qui iraient dans les orientations de cet article. En effet quelques simples références ne peuvent suffire à donner un aperçu authentique à ce qui demande des années de recherche et de réflexion pour bien l’appréhender…

Évidemment, personne ne pourra vous convaincre parce que la compréhension d’un phénomène global, c’est quelque chose qui se construit progressivement par l’effort que l’on y met…

Le complotisme, c’est un fouillis inextricable et toujours suralimenté, une boue gluante et puante, faite pour dérouter tous ceux qui veulent comprendre sans y mettre les efforts… Pour trouver ce qui a de la valeur, il faut chercher, chercher, discriminer, discriminer… « Cherchez et vous trouverez »…

Pour ceux qui seraient déjà convaincus de vivre dans une matrice mensongère mais qui pourraient être découragé devant l’ampleur de la tâche, c’est-à-dire, convaincre l’humanité qu’elle court un danger imminent, alors que pour 90% des gens, avoir un toit, manger, dormir, se vêtir, se divertir (sport et mondanités) sont plus ou moins leurs seules préoccupations, ce n’est pas facile…

Pourtant, la tâche n’est peut-être pas aussi difficile qu’on pourrait le croire…

Des études ont prouvé qu’il ne suffisait qu’un maximum de 25% de gens convaincus pour faire basculer l’opinion publique. On peut raisonnablement supposer que 15% à 20% des gens ont des assises rationnelles fortes et ils peuvent donc être facilement convaincus par une argumentation intelligente basée sur des faits. Le leadership moral de ces premiers est susceptible de contribuer à en convaincre autant, le tout permettant d’atteindre assez facilement la masse critique de 25%…

Donc, il n’y a pas de temps à perdre… Au boulot !

La toute première des tâches : « Il faut libérer la parole ».

Il faut trouver les moyens d’envoyer le système médiatique actuel (complètement sous la botte du système mafieux mondial) à la poubelle et en recréer un autre qui repose d’abord sur la citoyenneté…

Par : Normand Guillemette le 2020/04/29

Documentation complémentaire suggérée

Documentation sommaire proposée relative au 11 septembre et la guerre au terrorisme :

Le site ReOpen 911 est un site généraliste qui (sans vouloir porter d’accusation précise) démontre la fraude du 2001/09/11

http://www.reopen911.info/11-septembre/mise-en-ligne-du-documentaire-11-septembre-le-nouveau-pearl-harbor/

Ron Unz est un auteur américain (archiviste de métier) qui sans être un spécialiste donne plein de références inédites… Plusieurs de ses articles très denses, très intéressants et souvent très déstabilisants sont traduits par sur le site : Lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/la-pravda-americaine-theories-du-complot-sur-le-11-septembre

Documentation sommaire proposée relative à l’urgence climatique :

Une vidéo du blog de jljuret : http://jlduret.ecti73.over-blog.com/

Le blog de jlduret lui-même : http://jlduret.ecti73.over-blog.com/

Le blog des climato-réalistes : https://www.climato-realistes.fr/

Les opinions de quatre scientifiques en quatre vidéos : http://www.climat-optimistes.com/realites-sur-levolution-du-climat-et-limpact-des-activites-humaines/?fbclid=IwAR2TJSZSNMP87qcuKNKVM2IxcEq-cAKt0d67mdSNxviyoz-zUGa8Td9Fzhw

Documentation sommaire proposée relative à la pandémie coronavirus :

Les sites proposés sont des sites assez généralistes, mais en faisant des recherches appropriées on trouve des articles très éclairants

Le site de sott.net et particulièrement la catégorie : Les maîtres du monde : https://fr.sott.net/category/16-Les-Maitres-du-Monde

Le site mondialisation.ca : https://www.mondialisation.ca/

Valérie Bugault dans une interview pour le medias Sputnik : https://lesakerfrancophone.fr/valerie-bugault-interview-sur-sputnik

Interview de Stratégika avec Lucien Cerise : https://lesakerfrancophone.fr/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-lucien-cerise

Documentation générale relative très sommaire à la mafia planétaire, finance mondialisé ou promoteurs du Nouvel Ordre Mondial :

Les vidéos, livres et conférences de Pierre Hillard (qui donne une profondeur historique incomparable) et de Valérie Bugault (qui décrit les mécanismes juridiques et économiques de la fraude et du pillage)

De nombreux articles de Matthew Ehret (en anglais) qui publie beaucoup sur le site : https://www.strategic-culture.org/search/?q=matthew+ehret

A titre anecdotique :

J’en étais à mettre un point final à mon article quand je suis tombé sur cet article qui énonce autrement, bien que beaucoup plus brièvement, plein de choses que décrit mon propre article…

https://reseauinternational.net/covid-arnaque-un-ancien-officier-du-renseignement-militaire-russe-gru-cette-pandemie-est-un-mensonge/

Les neuro-science et la guerre par les neuroscience http://echelledejacob.blogspot.com/2020/05/dr-james-giordano-les-armes-basees-sur.html