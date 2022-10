C’est la journée du sourire : décoinçez-vous !

Ecoute ! Ecoute !

C’est un mec qui a toutes les galères du monde : il vient de se faire lourder de sa boite, sa femme le trompe, son chien à la gale et son fils vient de prendre la carte des jeunes UMP. Il va dans la forêt avec une corde, la fixe à une branche et s’apprête à se la passer au cou.

Arrive un prêtre qui s’interpose : « Allons mon fils. Ne faites pas ça ! Dieu prend soin de tous ses enfants. Tenez, prenez cette bible. Ouvrez-là à n’importe quelle page et vous trouverez toujours la réponse à vos problèmes. »

Le curé, content d’avoir sauvé une vie et peut-être une âme, continue sa promenade en forêt.

Le mec prend la bible, l’ouvre au hasard et lit : « Repends-toi ! »

Ecoute ! Ecoute !

Allez, un peu d’humour noir !

Ils viennent d'embaucher un nouvel apprenti aux Pompes Funèbres.

Celui-ci est en train de préparer un cadavre lorsqu'il appelle un employé plus ancien que lui dans le boulot :



- Eh ! Regarde ma morte : elle a une crevette à la place du sexe !

Le préparateur plus ancien dans le métier vient voir ce que veut lui montrer le jeunot et dit :



- C'est pas une crevette, espèce de débile c'est son clitoris !

Alors le plus jeune reprend :



- Son clitoris ? Vraiment ? Pourtant je t'assure que ça a le goût de la crevette !

Ecoute ! Ecoute !

Un homme arrive chez Cartier, Place Vendôme à Paris, en compagnie d'une jeune femme splendide, et ensemble, ils choisissent un bijou de 50 000 euros pour elle.

Au moment de payer, l'homme sort son carnet de chèques et, sans sourciller, le rédige.

Le vendeur, lui, est un peu ennuyé car c'est la première fois qu'il voit ce couple à la bijouterie.

L'homme s'aperçoit du malaise du vendeur et, avec beaucoup d'aplomb, lui dit :



- J'ai le sentiment, très cher, que vous pensez que ce chèque est peut-être sans provision, n'est-ce pas ?...



- Heu... Et bien...



- Bien !voici ce que nous allons faire : vu qu'aujourd'hui c'est samedi et que ma banque est fermée, je vous propose que vous gardiez ce chèque ainsi que le bijou. Dès lundi, procédez à son encaissement et lorsque le paiement sera honoré, faites livrer le bijou chez Mademoiselle. D'accord ?...

Le vendeur, rassuré, donne son aval à cette solution sans l'ombre d'une hésitation, assurant même, que la bijouterie prendrait à sa charge la livraison du bijou et qu'il s'assurerait en personne du bon déroulement de l'opération.

Le lundi matin, à la présentation du chèque à la banque, celui-ci est bien évidemment en bois !!!

En colère, le vendeur appelle le client qui lui répond :



- Mais ce n'est pas grave ! Cela ne vous a rien coûté et moi j'ai baisé tout le week-end !!!... Merci beaucoup pour votre collaboration et sans rancune !

Ecoute ! Ecoute !

Un petit garçon de 6 ans dit à sa sœur de 10 ans :



- Tu sais comment on fait les enfants toi ?



- Bien sûr, c'est fastoche !



- Alors vas-y, dis moi.



- Eh bien c'est simple, le papa il met la graine dans le ventre de la maman ...



- Et après ?



- Et après il la pousse bien au fond avec sa bite.

Ecoute ! Ecoute !

Quelle est la différence entre un train électrique et des seins ?



- Y'en a pas, ils sont tous les deux faits pour les enfants et c'est papa qui joue avec.

Ecoute ! Écoute !

Deux femmes discutent.

- Alors, cette expédition en Afrique ?

- Il m'est arrivé un truc incroyable ! Un jour, il y a un gorille qui a surgi de la jungle et qui m'a emmenée avec lui. J'ai cru qu'il allait me dévorer toute crue, et je me suis évanouie. A mon réveil, il avait arraché mes vêtements. Il m'a alors fait l'amour 19 fois de suite, et ça pendant, snif, vingt jours, et puis mes amis m'ont retrouvé, snif...



- Oui, mais ne pleure plus, c'est fini tout ça...

- Ben justement, c'est pour ça que je pleure...