C’est la Justice nulle part ou presque pour les sans rien !?

Les lois sont là pour être appliquées ! C’est ce qu’enseigne l’école républicaine.

La réalité est loin des principes affichés, on le voit partout et en ce moment sur le champ du « droit » au logement.

Les expulsions locatives ont repris de plus belle.

Comme tout le mouvement social et ses associations je demande un moratoire des expulsions locatives surtout en cette période où des centaines de milliers de locataires ont souffert du covid et des conséquences économiques.

Je rappelle qu’une expulsion locative, en plus de son prix social et humain inestimable coûte plus aux pouvoirs publics qu’un maintien dans les lieux avec accompagnement.

Souvent, trop souvent, ceux qui détiennent le pouvoir ou une parcelle de pouvoir n’appliquent même pas les lois.

Ce sont ici des huissiers « de justice » qui harcèlent les locataires et leur demandent de quitter des lieux alors que la décision de justice n’est pas prise.

Ce sont là des huissiers qui ne laissent pas aux expulsés le temps de prendre leurs effets.

J’ai comme beaucoup de militants, des exemples précis.

En 2019, la sous-préfète de Provins a donné l’ordre d’une expulsion alors que la CCAPEX (Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives) avait donné des préconisations à la famille pour éviter l’expulsion.

La Sous-Préfète est passée outre cet avis.

A quoi sert une telle commission si ses propositions ne sont pas suivies.

En 2021, la semaine dernière, Madame D, enceinte, à la veille de son accouchement a été menacée de ne pas retrouver un logement et même le sien après la réparation du dégât des eaux qui a dévasté son appartement…. Elle a dormi dans sa voiture avant que la solidarité de personnes de Fontainebleau ne la mette en sécurité à l’hôtel.

Cette décision du bailleur est inacceptable, inhumainement et légalement : la recevabilité de leur dossier de surendettement suspend les mesures d’exécution.

La direction de TMH - le bailleur en question - en a convenu. Le bébé est né mais que de stress qui n’a pas été sans conséquence sur l’état de santé de la mère.

Les solidaires ont gagné, la famille ne sera pas expulsée, certes, merci aux solidaires mais le traumatisme vécu est important pour cette famille.

Les « sans rien », ceux et celles qui ont du mal à joindre les deux bouts ont besoin qu’on les aide, qu’on les soutienne et ont droit à toute la protection et notamment celle que les lois si elles sont appliquées, leur apporte.

Jean-François Chalot