C’est le Medef qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République. C’est le patronat français qui a organisé le complot contre Fillon, lequel a lamentablement sombré dans le déshonneur en sabordant "Les Républicains". http://corto74.blogspot.fr/…/emmanuel-macron-nest-pas-deven…

Mélenchon et Hamon ont refusé de faire cause commune, chacun voulant satisfaire son ego, provoquant ainsi leur défaite personnelle et par Hamon celle du PS, mais ces deux-là voulaient-ils réellement gouverner ? Le deuxième tour s’est disputé entre Macron et Le Pen ! Quel choix !!! 😠 Et c'est bien là ce que voulait le Medef, sachant parfaitement que les Français républicains rejetteraient la candidate de l’extrême droite fasciste aux origines peu reluisantes et au programme dévastateur. Le Front National est un parasite du paysage politique français qui attire à lui les suffrages de nombreuses personnes désespérées par le chômage et la précarité.

En France, la presse est muselée par le grand Capital qui contrôle tous les importants groupes de presse (la France est à la 39e position du classement mondial de la liberté de la presse 2017). Cette presse au service du Capital s’est déchaînée contre les hommes ou les partis pouvant faire de l’ombre à Macron !

Aux législatives, les Français tels des moutons, ont offert les pleins pouvoirs à Macron en lui donnant la majorité absolue à "La République En Marche", alors qu'il a été élu avec une abstention record et bon nombre de bulletins blancs... Les députés LREM, un groupe de néophytes, sont des godillots entièrement à la botte du despote qui maintenant applique son programme, c'est-à-dire celui du Medef...

Gouvernant par ordonnances, Macron s’est empressé de remplacer l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière l’ISI. L’État, c’est-à-dire les contribuables, a reversé des sommes considérables de plusieurs milliards d’euros aux plus riches qui s'empressent de placer "notre" argent dans des paradis fiscaux ! Macron préfère taxer les retraités, ces nantis oisifs qui coûtent cher en vivant trop longtemps ! Ce sont les grands patrons qui sont les nantis. Ils méprisent le peuple et consolident leurs fortunes en délocalisant leurs usines. Ils laissent payer les "pigeons" des classes moyennes.

En France, la démocratie est morte depuis longtemps ! La constitution de la Ve République donne trop de pouvoirs régaliens au président de la République : Article 16, article 49.3, légiférer par ordonnances. Ces dispositions sont antidémocratiques. Aujourd'hui, Macron veut tout réformer à la vitesse du son ! Il gouverne en despote à l'aide des leviers de la Ve République vieille de soixante ans. Après quelques jours de mandat, il s'affirme en chef des Armées de façon brutale en réprimandant le chef d'état-major des armées de façon maladroite en public, ce qui conduit Pierre de Villiers à démissionner.

Ensuite, il s'offre une mise en bouche avec les lois Travail déjà rejetées par la rue l'année précédente, puis il s'en prend à la SNCF qu'il veut réformer et privatiser pour le profit des plus riches. Il se moque complètement de la notion de Service public. Il en est de même pour EDF qui était une Entreprise répartie en trois grands secteurs : la Production, avec les centrales thermiques et hydrauliques, le Transport avec ses lignes à très haute tension 400, 225 et 63 kVolts, enfin la Distribution, avec ses lignes à 25 kV et son réseau domestique à 380/220 Volts. Cela formait une entité cohérente.

Aujourd'hui, n'importe qui achète de l'électricité et la revend sans rien faire ! Juste une comptabilité et une facturation que l'Europe autorise par l'ouverture à la concurrence. C'est un marché très anarchique où des nantis s'enrichissent au détriment des consommateurs qui ne s'y retrouvent plus dans cette foire à l'énergie. Macron veut appliquer le même régime pour la SNCF, nationalisée depuis le 1er janvier 1938, bientôt rouleront des trains privés concurrençant la SNCF sur les voies ferrées d'une entreprise indépendante. Quel foutoir !!!

Mais que sont devenues nos entreprises publiques du XXe siècle, et tout ça au nom de la concurrence induisant paradoxalement une augmentation des prix, quelle incohérence ! Je suis solidaire des cheminots et de mes anciens collègues d'EDF et de GDF qui les rejoignent demain jeudi 19 avril. Je n'aime pas les perturbations qu'engendreront ces grèves, mais ce ne sont pas les cheminots ni les électriciens et gaziers qui en sont responsables. Ce sont Macron et le Medef qui ont déclenché les hostilités, pas les cheminots ! La SNCF a tout misé sur le TGV et les lignes à grande vitesse, c'est là l'origine d'une grosse partie de la dette de la SNCF, la faute est imputable aux gouvernements précédents qui en autorisant ces travaux pharaoniques ont négligé les transports urbains et le réseau intercités, causant ainsi la catastrophe de Brétigny.

Le Président en remet une couche en s'attaquant à la réforme de la Constitution en diminuant le nombre de députés et de sénateurs et là, il risque de tomber sur un os, car les vieux briscards de la politique vont ruer dans les brancards. Macron s'est déjà mis les maires à dos en voulant supprimer la taxe d'habitation, principale source de revenus des communes qui de toute façon sera remplacée par de nombreuses petites taxes communales, au bout du compte c'est bien toujours le contribuable des classes moyennes qui paie ! En augmentant la CSG il s'attire les foudres des retraités qui eux n'ont aucun moyen d'action, ils ne peuvent qu'exprimer leur désaccord en manifestant dans la rue et…dans l'isoloir, là je crois qu'il a tout faux l'Énarque à la solde du Medef.

Mais en attendant les prochaines présidentielles, il va faire du dégât ! Il veut supprimer les régimes spéciaux des ÉPIC et réformer les retraites en mettant tout le monde au régime général, il va niveler par le bas. Il a sous le coude un nombre important de réformes qui finiront par conduire la France à ce qu'elle était à la veille de la Révolution de 1789. Comme le dit si bien Marie-George Buffet "la république en marche arrière" ! De Gaulle doit se retourner dans sa tombe en voyant dans quelle anarchie spéculative les entreprises publiques sont tombées avec les privatisations restaurées par Sarkozy, ce grand menteur au nez de Pinocchio et aux dents rayant le parquet ! J'en suis outré, c'est loin de la pensée du Général qui avait une autre idée de la France. Si c'est cela que l'on appelle le progrès, je veux bien être Pape !

Le Premier ministre fait diversion en imposant une limitation de vitesse absurde à 80 km/h qui servira au moins à remplir les caisses de l'état, il s'obstine comme le faisait Fillon l'an dernier, il veut sa petite réforme, Macron lui laisse son os ! Philippe, avez-vous déjà essayé de conduire votre voiture à 80 km/h sur une bonne route ? En quatrième, on est en sur-régime et en cinquième en sous-régime, nos voitures ont été conçues pour s'adapter aux vitesses encore en vigueur". Plutôt que de changer les quelque 20000 panneaux des routes départementales, il serait préférable d'utiliser cet argent pour remettre en état les routes du réseau secondaire. Non ? Franchement, nos gouvernants nous prennent pour des idiots.

L'arrogance de Macron n'a pas de limite, il méprise le monde du travail et les retraités. La grogne monte contre lui et ses comparses, leur impopularité est au plus bas. La France des travailleurs ne veut pas d'un ultralibéralisme à la "Margaret Tatcher" permettant aux riches de s’enrichir au détriment des pauvres qui s’appauvrissent. La misère s’étend, on revoit les bidonvilles des années 60, beaucoup trop de gens dorment encore dans la rue. Le taux de chômage est toujours très élevé, engendrant de grandes précarités et la délinquance. Honte à ces gens-là qui dédaignent au plus haut point les Français des classes laborieuses !

Macron n'est que leur sbire machiavélique qui méprise ses administrés et détruira tous les acquis sociaux gagnés de haute lutte par nos pères et nos grands-pères. Pourtant, tous ces fortunés finiront comme tout le monde à six pieds sous terre et là il ne leur servira plus à rien d’être les plus riches du cimetière ! ...

Emmanuel Macron n'est pas devenu Président par hasard...