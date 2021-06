C’est maintenant que je comprends ce que mon père me disait...

Feu mon père m'a expliqué un jour, sans qu'il ne me convainque vraiment, qu'il arrive souvent à quiconque d'être méprisé par autrui, non en raison de sa pauvreté matérielle, son manque de civisme, son impolitesse, mais tout simplement parce qu'il est gentil et serviable. Oui, être gentil et serviable, pourrait nuire à la personne plus qu'il ne l'en sert ! D'aucuns se rendent compte, à leur corps défendant, qu'ils sont arnaqués, non parce qu'ils sont naïfs, mais juste parce qu'ils sont généreux, compréhensifs, tolérants...gentils. L'arnaque est une marque de fabrique des gens sans scrupules qui font des pieds et des mains, rien que pour mettre des bâtons dans les roues de ceux qui leur viennent en aide, pathétique !

J'ai eu l'occasion de croiser la route d'un médecin, une femme de condition aisée, dans la région parisienne, qui m'a raconté comment sa bonne, d'origine asiatique, a pris le pli de l'arnaquer pendant des années, en triplant à chaque fois ses heures supplémentaires. Le médecin, généreuse et compatissante avec les pauvres, ayant pris acte dès le départ de l'arnaque, a tenté par des gestes simples, de faire comprendre à sa femme de ménage qu'elle n'est pas conne, pour la ramener à résipiscence, mais en vain. L'arnaque se poursuit encore pendant trois ou quatre années, avec davantage de vice et de mauvaise foi. "Et qu'avez-vous fait alors Madame pour rectifier le tir ?" "Bah ! je me suis contenté de ne rien dire !" "ne rien dire, c'est bizarre !" "Non, certes, je n'ai rien dit, mais j'ai agi autrement, avec diplomatie" "comment ?" " j'ai opté pour la solution des étapes : ça a débuté, dans mon cas, par des gestes simples : je souris de moins en moins dans la face de ma bonne, puis je ne réponds que rarement à ses appels téléphoniques, enfin, j'évite de la croiser quand elle vient pour nettoyer mes bureaux" "Et vous avez réussi à changer, au moins un peu, dans son attitude malhonnête ?" "J'avoue que non, c'est pourquoi j'ai opté alors pour la deuxième étape" "laquelle ?" "j'ai commencé à me rapprocher d'elle et à lui raconter (à sa femme de ménage bien entendu) des histoires d'arnaque qui ressemblent à celle qu'elle me fait subir, afin qu'elle comprenne par elle-même qu'elle a tort et que j'ai compris ce qu'elle faisait" "Et ça a abouti à quelque chose ?" " nothing hélas ! ma bonne semble être sourde, voire têtue. J'ai voulu la garder pour l'aider, alors qu'elle veut me garder pour m'arnaquer. Nos objectifs sont différents. Puis, drôle de situation, la culture de l'arnaque lui est devenue, au fil des années, une seconde nature" "et alors ?" " Que voulez-vous que je fasse Monsieur ? L'année d'après, au moment du renouvellent de son contrat, j'ai coupé tout court contact avec elle et c'en est fini. Dommage ! quand les gens ne comprennent pas qu'on a compris, c'est pratiquement la seule solution qui reste pour en finir avec leurs bêtises"

Kamal Guerroua.