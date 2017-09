« c’est parce que la Corée du Nord est souveraine qu’elle existe toujours »

J'en ai assez d'entendre nos media nous répéter à chaque heure qui passe la même litanie : "La Corée du Nord, c'est le diable". Pas une voix dissidente dans ce concert qui n'a rien d'improvisé. Il en va de la République Démocratique et Populaire de Corée (RPDC) comme il en va de tous les pays qui résisent à l'Empire (Venezuela, Iran, Cuba, et quelques dizaines d'autres). La RPDC résiste un peu mieux que les autres parce qu'elle a beaucoup plus souffert encore des exactions japonaises et américaines. Elle sait ce qui lui arrivera si elle baisse les bras. C'est pourquoi j'ai cherché et trouvé sans trop de mal un article qui donne enfin une version alternative un peu plus conforme à ma façon de voir et à la raison.

Dans ce procès sans avocat et jugé d'avance, voici enfin une version un peu différente de l'acte d'accusation, qui vous permettra, je l'espère, d'ouvrir mieux les yeux et d'avoir un point de vue plus équilibré. Interview de Robert Charvin par Alex Anfruns, reprise d'un article trouvé sur Investigaction .http://www.investigaction.net/fr/robert-charvin-cest-parce-que-la-coree-du-nord-est-souveraine-quelle-existe-toujours/