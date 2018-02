C’est pas la faute du Général Hiver, mais celle des Macron, Sarko, Hollande et autres liquidateurs des services publics !

Quelques centimètres de neige et, de nouveau, la France est paralysée.

Tout d’abord ce n’est pas la France, mais Paris et l’Ile de France en général. De plus ce qui se passe n’a rien à voir avec le sablage, car le boulot est fait et plutôt bien fait.

Le gros problème en Ile de France est que leur système de transport (RER aérien tout pourri et métro qui ne s’aventure pas trés loin du périphérique) oblige ses habitants à prendre la voiture pour aller travailler.

Prenons pour exemple la longueur de réseau de différents métros : Paris 220 km (essentiellement intra-muros), Londres 421 km (à cela faut ajouter un réseau ferré moderne) New York 1370 km (il va jusque dans l’état voisin le new jersey)

Depuis que l’Ile de France est décentralisée, elle n’a fait que bricoler un réseau ferré obsolète tributaire des aléas climatiques et accessoirement des grèves et a investi massivement dans un réseau routier toujours sur-saturé et aussi tributaire des aléas climatiques.

Résultat des courses quand il y a 5 cm de neige faut rester chez soit. C’est cela une capitale moderne.

les manquement du service public n’ont rien à voir là dedans. Faut pas se tromper de débat