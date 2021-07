"C'est pas quand on a chié dans l'froc qu'on serre les fesses"

Admettons que l'on donne du crédit aux arguments de ceux qui défendent la vaccination obligatoire ou le pass sanitaire généralisé. Je veux dire, admettons que l'on accepte, à l'image de se qui se profile actuellement, de traiter comme des parias, comme des citoyens de seconde zone, ceux qui refusent de se soumettre aux injonctions de l'obligation vaccinale ou du pass sanitaire généralisé à tous et en tout lieu, parce qu'on considère qu'ils n'ont aucune légitimité à s'y opposer, et qu'ils ne sauraient avoir aucun argument valable, au nom du bien commun, et parce que, c'est pour notre bien à tous.

Admettons que l'on donne du crédit aux arguments de ceux qui défendent la vaccination obligatoire ou le pass sanitaire généralisé. Je veux dire, admettons que l'on accepte, à l'image de se qui se profile actuellement, de traiter comme des parias, comme des citoyens de seconde zone, ceux qui refusent de se soumettre aux injonctions de l'obligation vaccinale ou du pass sanitaire généralisé à tous et en tout lieu, parce qu'on considère qu'ils n'ont aucune légitimité à s'y opposer, et qu'ils ne sauraient avoir aucun argument valable, au nom du bien commun, et parce que, c'est pour notre bien à tous.

La contraposée à cette acceptation (au sens d’accepter quelque chose, soit en donnant son agrément, soit en se résignant à ce qui est imposé) serait que, si, dans un futur proche ou non, les personnes vaccinées développent des maladies graves dues aux vaccins, les non-vaccinés auraient alors le droit de faire subir aux personnes vaccinées (y compris celles qui sont contre la vaccination obligatoire et/ou au pass sanitaire généralisé), le même sort qu'ils veulent faire subir à ceux qui refusent aujourd'hui l'obligation vaccinale ou le pass sanitaire.

Si nous rendons responsable des soi-disant conséquences des choix de certains de ne pas se faire vacciner, alors, la contraposée est tout aussi valable, à savoir que : si des maladies dues aux vaccins apparaissaient (et qui plus est si celle-ci s’avéraient graves et massives), nous pourrons rendre responsable les personnes qui ont fait le choix de se faire vacciner (y compris celles qui sont contre l'obligation vaccinale et/ou le pass sanitaire). Et nous pourrions reprocher et condamner ceux qui, par leur CHOIX et leur VOLONTE de vouloir imposer à tous le vaccin et le pass sanitaire par la force et le chantage, auront rendu ceux qui auront refusés la vaccination, d'être traité comme des merdes et qui auront pour certains d'entres eux perdu leur emploi, leur santé, leur dignité, leur vie sociale, leur équilibre psychique, ou pire...

Ceux qui refusent qu’on leur impose la vaccination, pour des raisons qui leur sont propres, et qui ont beau répéter à l’envie qu’ils ne sont pas contre la vaccination en-soi, et même, qu’ils ne refusent pas d’être vaccinés, mais, veulent plus de temps pour faire leur choix, sont traités par le mépris. Ils en appellent à leur liberté individuelle et personnelle à pouvoir décider pour eux-mêmes, liberté qui s’inscrit dans la loi. On leur oppose la responsabilité collective qui primerait sur leur liberté individuelle, et on tente par là même de les faire passer pour des égoïstes.

Mais pourquoi diable a-t-on laissé aux individus le droit de pouvoir décider pour eux-mêmes. Pourquoi la loi n’autorise pas seule la liberté collective à pouvoir s’opérer et banni la liberté individuelle ? La raison en est peut-être que, la liberté individuelle est une forme de garant pour que les choix et décisions au nom du collectif ne se transforment en des erreurs collectives, en des incuries collectives. Et l’opposé est tout aussi valable. La somme des libertés individuelles ne fait pas une liberté collective, et la liberté individuelle peut aussi se transformer en une liberté tyrannique. Il faut un juste mélange des deux pour garantir au mieux que l’une ou l’autre des libertés ne se transforme pas en tyrannie, mais se réponde l’une et l’autre de manière harmonieuse. Et c’est la raison pour laquelle, il ne faut pas tyranniser ceux qui en appelle à leur liberté individuelle, mais respecter leur droit car, ils pourraient bien permettre de prévenir et/ou d’être partiellement le remède à une erreur commune faite au nom du bien commun.

Quelles garanties avons-nous que ces vaccins en phase expérimentale ne vont pas aboutir à des situations sanitaires inédites et graves auxquelles on n’aura pas pensé et qui nous échapperont ? Imaginez que la situation s’inverse et que les vaccinés deviennent des vecteurs de maladie. Et que diriez-vous dans ce cas si les personnes saines adoptent le même ton martial et autoritaire à l'encontre des vaccinés que celui qui est tenu aujourd’hui vis-à-vis de ceux qui refusent la vaccination.

Ceux, qui auront fait le choix de ne pas se vacciner seraient alors dans leur droit de retourner les reproches et arguments que les acharnés de la vaccination aveugle nous servent aujourd’hui et de vous lancer au visage : vous avez mis en danger le bien commun et la liberté commune au nom de votre liberté individuelle dans votre CHOIX de VOUS FAIRE VACCINER et votre acharnement à vouloir vacciner tout le monde sans distinction ni discernement, sans avoir pris en compte les doutes de ceux qui ont tentés de faire valoir de possibles dangers à accepter la vaccination les yeux fermés et sans aucun recul pour tenter d’en mesurer toutes les conséquences à court, moyen et long terme.

Vous me rétorquerez : on n’avait plus le temps de réfléchir, il fallait agir vite.

Sauf que, sur la période des 2 années de pandémie (sans parler des décennies de destruction des services publics), rien n’a été fait pour tenter d’endiguer la situation ou d’en prévenir la venue, en faisant confiance aux professionnels de santé de notre pays, en acceptant des protocoles de soins autres que celui du vaccin comme remède miracle, en maintenant un service de santé de qualité et prompt à faire face à des pandémies. Le budget des hôpitaux a encore été fortement réduit depuis le début de la pandémie, des lits d’hôpitaux ont encore été supprimés. Donc, on est bien là face à des décideurs qui ont volontairement tout misé sur les vaccins, ont refusés systématiquement toute alternative et de s’en remettre à ceux qui sont les mieux à même de gérer cette situation : le corps médical dans son ensemble. Bref, cette maladie aurait dû rester dans la sphère du médical, mais, elle a été délibérément mutée en une affaire politique.

La vaccination ne vous garantie pas que vous serez toujours du bon côté, du côté de ceux qui exhortent, exigent, savent, sont sains... Rien ne vous garanti que demain, vous ne vous retrouverez pas du côté de ceux qu'on montre du doigt, qu'on soumet, qu’on exhorte, qu'on isole... Vous exigez, vous pensez être dans votre bon droit, vous avez la certitude que vous êtes de ceux qui font les bons choix, mais gare au renversement de situation. Vous refusez à ceux qui doutent d'avoir le droit de faire leur choix, et même d'avoir le droit de douter. Pour vous, il n'y a pas d'alternative, tout est plié. Mais faites attention à vos jugements trop hâtifs et inflexibles vis-à-vis de ceux qui ne font pas le même choix que vous, car, en ce cas, si la situation venait à s'inverser, ceux de " l'autre camp " seront et pourront être aussi inflexibles que vous l'êtes aujourd'hui. Ils sauront être tout aussi sûrs, durs, inflexibles et péremptoires que vous l'êtes aujourd'hui. Ils auront le droit et sauront vous traiter comme vous traitez aujourd'hui ceux de " l'autre camp ", comme des chiens galleux, des pestiférés, des parias. Ils pourront eux aussi vous dire : vous ne pourrez plus aller au resto, dans les bars, au cinéma, vous n'aurez plus accès aux soins, vos enfants vaccinés ne pourront plus aller à l'école, se rendre dans des lieux publics... Bref, vous serez prié de mourir en silence et de laisser vivre et s'amuser ceux qui auront eu le courage de s'opposer à votre poison.

Allons un peu plus loin dans la fiction : imaginons que ce vaccin occasionne des maladies graves susceptibles d’être transmises aux futurs enfants de ceux qui se seraient fait vacciné, et qu’à leur tour, ces enfants soient susceptibles de transmettre leur maladie. Tel des OGMs, ils pourraient infecter l’ensemble de l’humanité. Ils mettraient alors l'espèce humaine en danger. En suivant la même logique intransigeante qui se met en place aujourd’hui, les non-vaccinés auraient alors le droit et le devoir d'isoler ce péril, de VOUS isoler. Comprenez-vous ce que veux dire « isoler » ? Comprendraient-ils ce que signifie « isoler » ? Comprenez-vous qu’ « isoler » impliquerait de devoir faire tout ce qui est possible afin de nous assurer qu’aucun malade, VOUS, ne puissiez infecter les personnes saines, ne transmettiez votre poison aux personnes saines.

Comprendraient-ils que nous leur fassions subir le même sort qu'ils veulent faire subir aujourd’hui à l'autre moitié de la population ?

Nous ne pourrions pas non plus refuser au non-vaccinés de vouloir se venger d'une humiliation terrible qu'ils commencent à subir et qu'ils subiront peut-être encore plus fort.

Si un tel renversement de situation devait se produire (les vaccinés développent des maladies graves et massives), à l’humiliation et le traitement ignoble que vous prévoyez de réserver à ceux qui auront fait un choix différent (le refus d’une vaccination systématique et aveugle, le refus d’un pass sanitaire ségrégationniste), vous pousseriez les personnes saines (non vaccinées) à vous traiter avec la même sévérité avec laquelle vous traitez ceux qui doutent (quelles qu’en soient les raisons), et ce, par nécessité de vous isoler, et, par esprit vengeur du fait de l’injustice que vous aurez déclenchée.

Double peine.

Comprenez-vous vers où tout cela nous mène ?

Amis vaccinés, je veux m'adresser tout particulièrement à ceux qui aujourd'hui souhaitent voir les non vaccinés pendus.

Il est encore temps de modérer votre position. Laissons-nous les uns les autres une porte de sortie quelque soit la manière dont les évènements futurs vont évoluer. Faites en sorte, faisons en sorte, que si les choses tournent mal pour vous, nous n'ayons pas la tentation de vous faire payer et vous retourner vos propres délires et intolérances. Mais si vous insistez dans votre sectarisme et restez sur vos positions, alors je vous le dit, le sort que l'on vous réserve demain dépendra du sort que vous nous réservez aujourd'hui.

Ce récit est encore pour le moment de la fiction. C'est une possibilité parmi d'autres d'un récit du réel qui pourrait se concrétiser sous nos yeux. Faites en sorte, faisons en sorte que ce récit fictionnel ne se transforme pas en un récit tout court.

Proverbe paysan bourguignon :

"C'est pas quand on a chié dans l'froc qu'on serre les fesses"

A bon entendeur…