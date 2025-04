C’est quoi être pauvre ?

Les causes de la pauvreté sont très variées, mais on peut dire que les principaux facteurs de risque se trouvent dans les conditions sociales, politiques et économiques. Par exemple, le chômage partiel, les contrats de travail temporaires, un revenu trop faible, une qualification insuffisante pour des emplois recherchés sur le marché du travail, devoir financer seul un ménage en élevant des enfants, habiter dans un lieu où les loyers sont trop élevés… Différents indicateurs essaient de quantifier la pauvreté et de l’encadrer en définissant des seuils à partir desquels les conditions d’une existence correcte sont réunies. Mais comment savoir ce qu’est une vie « correcte » ? Quel est l’indispensable dont doit disposer une personne, une famille ? Doit-on établir une liste dite « d’indispensables » à une vie correcte ? le risque est d’aboutir à une liste minimaliste qui évoluerait peu, sans tenir compte du progrès de la société, sans la faire évoluer en fonction de la richesse du pays. Il est également facile d’établir une liste pour d’autres lorsque l’on a soi-même plus que le superflu, et de juger quelles sont les dépenses « inutiles » dont les plus pauvres devraient se passer.

Parmi les critères retenus pour définir le taux de pauvreté les indicateurs monétaires liés aux revenus sont les plus couramment produits. Ils prennent en compte la répartition des revenus plutôt que ses montants. Ils comptabilisent la part de la population vivant avec des revenus inférieurs à 50% du revenu médian du pays ; 1 063 euros par mois, c’est le seuil de pauvreté en France pour une personne seule, 2230 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. On retrouve principalement une majorité de jeunes peu diplômés, sans emploi, souvent en famille monoparentale. Les populations issues de l’immigration sont par ailleurs près de trois fois plus touchées par la pauvreté que l’ensemble de la population (38% contre 13,9%). Les données pour mesurer et appréhender la pauvreté au niveau international dépendent de critères beaucoup plus nombreux, et les indicateurs utilisés par les organisations internationales sont parfois difficiles à définir et à mesurer. Si Ies sources de la pauvreté sont complexes, le système économique capitaliste de la captation des profits par une minorité reste un facteur commun et déterminant dans la plupart des pays.

Si la richesse se transmet, la pauvreté aussi ! Il est prouvé que les enfants de familles pauvres sont souvent pauvres eux-mêmes lorsqu’ils sont adultes. Ils ont mal commencé leur vie, aussi bien au sein de la famille que dans la société. Pour mieux comprendre le phénomène, l’Insee mesure les privations d’une partie de la population, ce que les chercheurs appellent « la pauvreté en conditions de vie ». L’institut établit une liste et pose la question aux ménages : « pouvez-vous chauffer votre logement ? », « recevoir des amis ? », « remplacer les meubles ? », « réparer votre voiture », etc. En France, en l’état actuel, c’est la Réunion qui est le territoire le plus pauvre : un quart des habitants (soit près de 220 000 personnes) vivent avec moins de 867 euros par mois… Les plus optimistes peuvent toujours dire qu’à La Réunion les factures de chauffage sont minimalistes !

http://2ccr.unblog.fr/2024/09/21/cest-quoi-etre-pauvre/#more-8933

