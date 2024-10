C’est toujours avec la propagande que cela commence

l’Europe du début du 21ème siècle ressemble malheureusement beaucoup à celle du siècle précédent. La principale différence étant que le bouc-émissaire de l’Europe d’aujourd’hui n’est plus le juif (même si les médias font tout pour le faire croire, comme les cathos tentaient alors de faire croire qu’ils étaient celui des juifs) mais le musulman. Malheureusement aussi la haine qui accompagne cette détestation des musulmans, amalgamés tantôt aux Noirs et aux Arabes, tantôt aux islamistes ou aux terroristes, ou tout ça en même temps -sans considération que cette réalité à laquelle ils croient n’est pas une vérité liée aux faits (99,99% des musulmans ne pose aucun problème à personne) mais le résultat d’une propagande si puissante qu’elle est capable de créer une réalité alternative plus forte que la « vraie » réalité.

Je vous propose donc ici, pour vous convaincre du parallèle qu’on peut faire entre la situation de discrimination antisémite qui a conduit au pire contre les juifs et la situation actuelle que subissent les musulmans -en espérant que cela ne se termine pas de la même manière- un article qui détaille tous les clichés,amalgames et raccourcis utilisés dans un « documentaire » de propagande allemand soutenu par Goebbels à propos des juifs. Vous verrez alors qu’il leurs était reproché à peu près les mêmes choses que celles qui sont aujourd’hui reprochées aux musulmans.

Ce « documentaire », « Der ewige Jude (Le péril juif/Le Juif éternel, 1940), fût réalisé par Fritz Hippler sous la supervision de Goebbels, considéré par l’auteur de l’article comme un des exemples de propagande antisémite directe les plus aboutis.

Regardez c’est édifiant :

1- « Le Juif a ça dans le sang La colère, l’envie, la haine, la rage A l’égard de tout peuple sur terre Qui ne soit pas partie du « peuple élu ». Il massacre les animaux, il massacre les hommes Sa soif de sang ne connaît pas de limites ! Le monde sera sauvé seulement Quand nous l’aurons libéré du Juif ». Remplacez le mot « juif » par le mot « musulman » et vous avez ce qu’en dit Zemmour, ni plus ni moins.

2- Les immigrés juifs sont nommés diaspora mais étaient comparés à des rats (qui pullulent), fainéants et parasites (aujourd’hui ils disent « assistés », « qui profitent de l’AME et des Allocs ») laissant croire qu’ils désiraient, comme on en accuse aujourd’hui les musulmans, envahir l’Europe, l’Occident (le Grand Remplacement)

3- Alors qu’ils sont chassés de partout, les juifs sont accusés d’envahir les pays vers lesquels ils fuient, comme les musulmans qui fuient la persécution, la guerre ou la misère.

4- La criminalisation des juifs est semblable à celle actuelle des musulmans : on les accuse d’être à la tête de réseaux mafieux de prostitution, de crime organisé avant de retourner « au bled » ou en banlieue pour les musulmans, au Ghetto pour les juifs.

5- Comme les musulmans sont aujourd’hui accusés par l’extrême-droite (et leurs rabatteurs Florence Bergeaud-Blacker et le Printemps Républicain) de dissimulation, les nazis accusaient les juifs de s’infiltrer partout, de cacher leurs intentions d’empoisonner la civilisation occidentale, avec l’accusation d’islamo-gauchiste remplaçant celle de judeo-bolchévique

6- Le Grand Remplacement était imputé alors aux juifs et non au musulmans comme aujourd’hui : la famille Rothschild en toile d’araignée accusée de vouloir regner sur le monde entier qu’ils terrorisent au moyen de l’argent qu’ils gagnent sans travailler, ressemble beaucoup à l’accusation de frérisme qui viendrait de familles en Arabie Saoudite et aux Emirats étendant leur toile sur tous les continents

7- Alors qu’en Europe les juifs étaient accusés de propager l’homosexualité, aujourd’hui les musulmans sont accusés de la vouloir interdire.

8- Dénigrement des rituels des juifs, avec des citations du Talmud comme le RN en fait du Coran, qui refléteraient la méchanceté intrinsèque des uns ou des autres, ou encore des critiques sur l’abattage rituel ou autres traditions comme on le fait avec l’islam

9- accusation de posséder une presse à leur mains comme est accusée Al JAzeera, et ce qu’on appelle aujourd’hui les ingérences extérieures

10- Quand l’Europe accusait les juifs de vouloir créer la guerre, les nazis menacaient d’anéantir les juifs. En Europe certains parlent de remigration, mais d’autres iraient volontiers plus loin, amalgamant à cet effet musulmans avec islamistes et islamistes avec terroristes… Et contre les terroristes on fait la guerre pour les tuer n’est-ce pas ?

En réalité on a l’impression que tous les clichés et mensonges présents dans la théorie complotiste développée par les fameux Protocoles des Sages de Sion, qui on le sait depuis ont servi de base à l’idéologie nazie (lire « Le cimetière de Prague d’Umberto Eco), ont été repris presque tels quels pour définir une nouvelle théorie du complot non plus juif mais cette fois musulman. Ce procédé semble d’ailleurs être le même à chaque époque et en fonction des boucs-émissaires choisis comme ennemi bien pratique (« le juif », « le protestant », « le musulman » ; il a l’avantage d’être minoritaire, ainsi que d’être à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du pays).

Ces clichés pourraient paraître ridicules et faciles à démonter si on s’en donnait la peine, mais face à une puissance de propagande telle que celle qui existait dans l’Allemagne en train de devenir nazie (ou la France actuellement), il y a peu de doutes que nombreux sont les citoyens « lambdas » qui ont hier succombé à l’antisémitisme comme ceux d’aujourd’hui succombent à la haine des musulmans, savamment amalgamés aux Arabes et aux Noirs, aux islamistes et aux terroristes, de manière à ce que la haine puisse concerner un large éventail de personnes, notamment les opposants politiques accusés de défendre non pas les droits de ces gens mais la religion ou les actes de ces gens. Pourtant, comme ceux qu’on accusait d’être judéo-bolchéviques n’étaient pas des défenseurs du judaïsme mais seulement du droit des gens à être juifs, ceux qu’on accuse d’être islamo-gauchistes ne défendent pas l’islam mais le droit des musulmans à l’être. Car si on les défend ce n’est pas parce qu’ils sont juifs ou musulmans, mais parce qu’on les attaque EN TANT que juifs ou musulmans. Mais tous ces imbéciles abreuvés de Cnews at BFM, abrutis depuis 20 ans par des programmes anihilant leur jugement et abaissant leurs capacités, comprennent-ils seulement les subtilités que je défends ici ?

Nous l’avons largement constaté aux 2 époques concernées, une propagande bien organisée, même grossière, même outrancière et délirante, mensongère et diffamatoire, fonctionne à merveille sur une population fragilisée politiquement, économiquement, socialement et intellectuellement : le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie mais son évolution en temps de crise, disait Berthold brecht.

Le CNR avait prévenu du danger de la concentration des médias aux mains des puissances d’argent : 9 milliardaires qui possèdent 90% de la Presse et le ServicePublic au service de l’Etat ce n’est pas ce qu’on appelle une presse libre et indépendante mais des instruments de propagande au services d’idéologies. Et quand les 2 se rencontrent…

Les Riches achètent des medias non-rentables pour fabriquer l’opinion à l’aide de la propagande d’abord puis de la censure ensuite, quand la concentration des medias tient en si peu de mains qu’ils peuvent interdire ou invisibiliser n’importe quelle opinion qui leur déplait. Ils influencent les votes des citoyens afin qu’ils votent pour ceux qui feront les politiques qui leurs sont favorables à eux-mêmes, en mentant aux pauvres qu’ils disent « en même temps » vouloir sortir de la pauvreté mais sans jamais y parvenir ; s’en excusant grâce à la mise en place d’une réalité alternative accusant une minorité d’être responsable de l’échec de cette volonté pourtant manifeste des politiques en faveur des pauvres, faisant ainsi passer les évidents mensonges concernant l’enrichissement des pauvres non sur une volonté de partage injuste des richesses au profit des riches mais par l’intervention de minorités dangereuses qui par leur comportement, leur culture ou leur religion, empêcheraient ce partage dont en vérité ils ne veulent pas. S’ensuivent une propagande et une censure toujours plus grandes et plus violentes à l’égard des minorités qui refuseront de se laisser instrumentaliser ainsi mais qui sont conduites à des extrémités réactives parfois violentes -puisque les autres méthodes ne fonctionnent pas pour faire entendre leurs revendications de justice- ce qui donnnera ensuite et en retour les prétextes aux nouveaux fascistes de dénoncer cette violence qu’ils ont volontairement provoquées, et qu’ils désiraient, pour justifier les représailles qu’ils comptent appliquer sur ces minorités.

En vérité pour les Riches peu importe la minorité tant qu’il y a quelq’un à haïr (un pauvre est un pauvre, pour eux il ne « mérite » pas) : un jour les Huguenots, un autre les juifs, un jour les non-vaccinés un autre les Russes, un jour les roms un autre les musulmans… Mais toujours le processus est le même : stigmatisation, essentialisation, propagande, déshumanisation, répression. Ce qui est en train de se mettre en place en ce moment est terrible, et personne ne semble vouloir ou pouvoir l’arrêter. Ce monde semble condamné à toujours s’auto-détruire comme dans les mythes du Déluge ou de l’Atlantide, les Humains ne voulant décidément pas comprendre que le problème ce ne sont pas ceux que les dirigeants qui vous exploitent veulent vous faire haïr afin que vous ne fassiez pas alliance avec pour faire tomber les Riches mais justement ceux qui vous les créent pour pouvoir dire qu’ils vont vous les résoudre en vous envoyant vous battre les uns contre les autres

Souvenez-vous bien de cela :

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr