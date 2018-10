C’est une question de vocabulaire ou une mauvaise foi ?

La réalité, c’est déjà très dur et compliqué, alors pourquoi en rajouter ?

C’est vrai que je regrette la partialité de part et d’autre, elle est complètement étrangère à moi, à ce que je suis, si on excepte l’évident intérêt plus grand pour ce qui nous parle. Les partis politiques qui défendent des idées contraires aux nôtres, les musiques les poésies qui ne parlent pas notre langage, s’ils ne nous intéressent pas, on laisse tomber, on laisse faire, sauf à devoir combattre un jour nos ennemis.

Je vais vous faire un petit fous-y comme je fais en cuisine, vous savez, cette manière de prendre ce qu’on trouve, ce qui nous reste, le cuire, l’épicer, le relever et finalement s’en régaler, la faim aidant. Sauf qu’ici je ne vais pas cuisiner, juste poser ce que j’ai sur la table.

C’est comme si on disait de ce magnifique jeune flûtiste : t’as vu ses mains ? Il les a pas souvent mis dans le ciment, le charbon ou la merde.

Je vois les mains de mes amis musiciens, comparées aux miennes… oui mais eux ils donnent du bonheur aux autres. Émue de toucher ses mains si douces au bout de tant d’années, les miennes si rêches…

Vous avez remarqué que la manière de s’offusquer de Mélenchon n’est pas la même que celle de Fillon ou Le Pen ? Les plus primaires d’entre vous en concluent que Mélenchon ne se prend pas pour de la merde. D’abord, il n’en est pas, de la merde. D’aucuns préféreraient qu’il soit faux-cul ou qu’il ne sache pas qui il est mais cela en dit long sur ceux ou celui à qui ils porteraient leur confiance. Mélenchon est innocent de ce dont il est accusé, contrairement à Le Pen ou Fillon. J’insiste parce que les publications fleurissent qui le disent avoir été indifférent à leur sort et pleurer aujourd’hui. Mais cette innocence est suspecte tant que l’audace folle ou la malhonnêteté « intelligente » nous sont vendues comme qualités primordiales pour réussir notre challenge d’être millionnaires.

Mademoiselle Le Pen a bien compris cela qui ne se croit pas obligée d’être exemplaire mais surtout s’assume et se revendique telle qu’elle est, l’audace de prendre tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Quant à Fillon, c’est un autre coton, lui l’élu des dieux, on va dire anobli par dieukozy soi-même, donc les privilèges sont des droits qui coulent de source… C’est quoi sa tache de naissance à lui, qui n’a pas plu en haut lieu ? Pas assez mondialiste ? Pour nous, lui ou Jupiter, c’est du pareil au même. Donc son éviction programmée est très personnelle, en concerne qui ne sont pas nous.

Et voilà notre Mélenchon qui cause au président, au détour d’un chemin derrière un bosquet, comme si c’était un copain. Ou presque. Et qu’en déduit le trou de balle enduit de beurre ? Qu’il est traître, faux-cul et tout, vous voyez bien qu’ils s’entendent comme larrons en foire ces pourris. ( À ce stade d’observation, d’interprétation et de pensée, je me suis demandé si on pouvait aller plus bas). Pas un pour voir que Mélenchon, le petit de l’opposition, parle au président comme s’il était un pote, d’égal à égal, c’est pas irrévérencieux tout ça ? C’est Jupiter tout de même ? Enfin un Jupiter qui se fait épouiller par Trump mais bon.

Ben non, pour les bas du front, c’est la preuve tangible de son infamie. On n’a jamais vu leur Le Pen ou Asselineau en pareille posture, c’est dommage car je suis sûre que, polis et bien élevés, ils se seraient adressés au président avec tout l’onguent de rigueur sans que nous puissions leur en tenir rigueur.

Et puis, je ne me souviens pas avoir vu Le Pen ou Fillon au saut du lit, filmés pour témoigner de la violence policière ; le bas du front ricane d’un Mélenchon mal peigné, pas maquillé et qui ne s’est pas lavé les dents, et le trouve dur avec l’ombre d’une femme que l’on aperçoit à peine et à qui il n’a dit ni s’il-te-plaît ni merci. Pas un ne pense que pour un ego qui soigne son image, c’est un peu loupé ! Non , le bas du front en rajoute, le bas du front descend toujours plus bas puisque c’est physiologique il ne peut pas monter plus haut et ignore que s’oublier pour tracer un chemin vers l’universel, ce n’est pas preuve d’arrogance mais bien au contraire une preuve d’humilité. Seulement, l’humilité, ce n’est pas un faux nez, ce n’est pas une posture catho enseignée dans le bas âge, c’est juste une intelligence consciente de la grandeur du monde et responsable de soi sans échappées.

« Mets-moi l’écharpe »

Ce n’est pas une preuve ça ? Une preuve qu’il est un sale type qui parle mal à une femme ?!! Ah, si j’avais des souriants, j’en mettrais plein la page ! Et je donnerais cher pour les voir ces couillons en pareille posture émettre, fair-play, des oh my dear, please, could you put on my scarf...whaaarfff !!

Ma colère s’embellit et peut se mettre en page ici, comme ça :

Ceci est très marquant, je vais le garder comme épices :

d’une part les couillons, enfants non résolus, veulent des surhommes des « idéal de soi », supérieur en tout, omnipotents et toujours en éveil à tous propos, et puis, par ailleurs, ils les veulent comme eux, restés dans le même bain, avec le même pauvre vocabulaire. Alors il faut savoir, Macron le petit bourge de province qui vit un conte de fée avec sa dulcinée mèramante, mais qui n’a pas l’ombre d’une fibre politique ni même le moindre intérêt pour ses concitoyens-génères-et-patriotes mais qui se la pète Jupiter parce qu’il a tapé dans l’œil du maître de la classe, ou bien le petit pied-noir populo mais surdoué qui trace sa route sur les traces de Jaurès et autres illuminés. Lequel vous appelle ?

Et voilà, pour l’apéro gardé dans un ramequin : quand un FI claque un noir violent qui l'agresse, il fait dans le racisme post colonial, tandis que quand il défend un black blessé dans son fondement par la flicaille, il fait dans le culpabilitarum. Non mais, on va arrêter un peu de déconner et se recentrer sur les urgences ?

Il suffit de gâter les enfants pour gâter les hommes.

Et quand on est gâtés on ne voit plus rien de net, on ne voit plus rien de juste.

Parce que le problème, il n’est pas compliqué : nous arrivons au bout d’une ère et il question de savoir si on va se laisser pousser dans le vide sans rien dire, ou bien si l’on va prendre conscience que nous sommes responsables de nous et des nôtres, et que l’on va réagir, et agir.

D’abord voir la réalité des forces en jeu et en puissance. Puis se situer vis à vis d’elles : celles que nous repoussons et celles que nous aidons, avec, toujours, comme optique, de ne pas se laisser pousser dans le vide.

Il y en a, plein, des qui veulent tout mettre en œuvre pour plaire et être gardés sur le plein, le giron du pouvoir ; il y en a, plein, qui veulent tout mettre en œuvre pour éjecter un pouvoir usurpé, reprendre la barre, réparer l’héritage puisqu’il n’y a pas le choix, et repartir d’un bon pied.

Tout n’est pas binaire, mais là c’est binaire, et j'y suis binaire.

« Non Monsieur Mélenchon, vous n’êtes qu’un député parmi 925... » combien de godillots, d’abrutis finis, sans oublier les vraies crapules ?

Non Mélenchon n’est pas la République, mais il se trouve un bon nombre de petits cervelets qui croient pour de bon, ou affectent de croire pensant que la foi même mauvaise est une excuse, que Mélenchon pense être la République, c’est dire si les pensées rampent dans certains milieux, la métaphore n’est plus enseignée ?

Mon repas n’est pas fini, il manque le sel, les épices, un peu de gras…

Les petits garçons pourtant sûrs d’eux qui considèrent que si l’on vient violer votre domicile au saut du lit et que c’est le pouvoir qui l’ordonne, il faut se soumettre sans colère...tralalère… les héros vont sur le bûcher en priant le très sainte mère nananère.

Il faut surtout pas, et à force quand même, voir l’étau qui se resserre. Hein ?

Mais le petit gras que je vais rajouter est primordial, c’est celui de tout ceux qui refont l’histoire après coup, et ils sont pléthore.

Un petit montage circule où l’on voit Mélenchon propret en tenue de ville, se gausser de Marine Le Pen qui ne se rend pas à ses rendez-vous avec la Justice, entrecoupé de bouts de la vidéo qu’il a lui-même postée, déformé par la mauvaise caméra, et mal peigné !! ah ah ! Mais qu'elles nous montrent à quoi elles ressemblent, un matin normal sur une photo prise par leur téléphone, ces joyeuses drilles qui raffolent d’authenticité !!! Ainsi, se gausser de Marine le Pen hors la loi, tout le monde sait ça, je veux dire ce n’est pas un ragot, ça rend légitime l’agression que vous subissez ! Et on trouve Mélenchon ridicule là où il n’est qu’authentique dans un moment d’une extrême gravité, mais la haine de Mélenchon est plus forte que tout, par haine pour lui, on embrasse Macron ! Personnellement j’ai du mal à percevoir l’abîme dans la psyché d’une bonne partie de mes contemporains !!

J’ai de l’aise à dire cela parce que je n’ai jamais au grand jamais tapé sous le niveau de décence, dans l’intimité de quel homme politique que ce soit, parce que je m’en tiens à la politique et que je ne suis pas un voyeur : je n’aime pas regarder les gens en mauvaise posture. Mais que je me suis trouvée en mauvaise posture, littéralement lavette sous les poings levés d'une flicaille, et que je n'aurais pas envoyé ma photo prise là. Alors je vois que le rapport à soi, aux autres, n'est pas toujours celui qu'on croit.

La seule défense de Mélenchon, l’être agressé, est de sortir de lui et se poser comme homme public ; sûr que c’est une défense que je n’ai pas pu avoir ! Mais ce n’est pas parce que je n’ai pas pu l’avoir que je crache dessus, comme si c’était indigne. Au contraire, il ravale sa blessure intime, la porte au niveau politique, symbolique, et c’est la meilleure chose qu’il avait à faire.

La douce révolution par les urnes… la non violence… la persuasion et l’intelligence plutôt que la pression et l’impertinence, c’est vrai, on ne change pas un caractère mais je pressens que le ton va se durcir à la FI. Alors, il faut essayer de faire de la FI une Syrie qui saura résister aux feux de l’empire, à force d’informations, de compréhension, et de motivation à se défendre. De manière à pouvoir attaquer, pour vaincre.

Mais il y a une jeunesse, ici ailleurs partout, elle, je l’aime bien !