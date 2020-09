C’était l’Ancien Régime : des magistrats condamnés à mort pour leurs fautes (de l’eau au moulin de #décoloniserlesprovinces ?)

@Séraphin Lampion Sur le travestissement de la séparation des pouvoirs

au moment de la Révolution, je suis à peu près certain que l’ouvrage cité énonce seulement le fait, pas ce qui l’a amené. Quand il me parlait encore, son auteur se désespèrait de ne pas être plus écouté. Vous devriez lui poser la question et nous faire partager sa réponse.

Sur la persévérance de ce fait, votre explication ne fait aucun doute : la bourgeoisie triomphante entend le rester, et de cela dépend l’occultation de ce déni de démocratie. L’ouvrage consacre toute une partie à la propagande dédiée à cette objectif (1). Alors on réforme à la marge, on défait ici pour refaire là bas (exemples dans de probables futurs bilets), pour finalement ne rien changer au fond.

Si on y réfléchit 2 secondes, ce vice de forme dans l’agencement des pouvoirs explique que l’indépendance de la justice soit l’Arlésienne de la République : si l’on détache la magistrature du politique, ses membres devront tirer leur légitimité d’un suffrage populaire (en gros, le modèle US).

Vaste programme que personne ne propose, pas même les tenants de la République populaire. Pas demain la veille qu’il fera son entrée dans le débat public, et si c’était le cas il faudrait s’attendre à ce qu’il soit torpillé pour le fait qu’il est justement « trop vaste. »

Vincent le Coq à proposé une solution à mimima, que j’ai tenté de motiver, consitant à confier le pouvoir de cet organe qui chapeaute la magistrature, le Conseil Supérieur, à des citoyens tirés au sort.

Récemment Michel Onfray via Front Pop Off a pondu un texte sur la DDHC. J’espérais y trouver la mise à jour de ce péché originel dans la traduction de la DDHC (et partic. l’article 16) à l’organisation des pouvoirs, mais non. Avec Franz Olivier Giesbert dans les voilures...

(1) Application : « Procès DSK/Carlton, Le Monde a t-il trompé ses lecteurs ? »